Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 aprile 2024. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l'Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In amore la vostra passione nelle prossime ore si accenderà. Preparatevi: potrebbe accadere anche con persone più grandi o molto più piccole di voi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Per voi sono previste un po’ di novità in amore, ma dovrete essere voi a decidere come interpretarle. Le novità potrebbero essere anche negative…

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nelle prossime ore concentratevi con persone nuove fuori dal vostro giro che possano farvi vivere nuove emozioni. Ma attenzione a non prendere troppo sul serio questi rapporti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

L’amore potrà portare una svolta che vi cambierà i piani. Ve li stravolgerà completamente. Anche nel lavoro ci saranno dei cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il lavoro vi potrebbe assorbire completamente. In amore quindi rischierate di non essere molto presenti. Cercate di rilassarvi e di non stressarvi troppo. Per il lavoro saranno dei giorni pesanti…

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Nelle prossime ore di questo giovedì di aprile avrete bisogno di prendervi una pausa. Ci sono tante cose in amore che non vanno e dovete cercare di avere un momento per voi per schiarirvi le idee.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

State vivendo una relazione da tanto tempo? Attenzione: potrebbe arrivare una nuova figura destabilizzante. Tenete i piedi ben saldi a terra.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In amore sarete premiati per la tenacia e la vostra voglia di mettervi in gioco sempre e comunque. Per quanto riguarda il lavoro, saranno probabili spostamenti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Giornata super positiva per quanto riguarda l’amore. Fantastica. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete impegnarvi e concentrarvi sui vostri traguardi. Rimboccatevi le maniche.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In amore vincerà chi sarà più volenteroso. Chi lo vorrà di più e farà di più. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di comprendere sempre le novità che avete davanti. Siate sempre pronti e preparati.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi la testa non c’è. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di accontentarvi per ora di ciò che avete. Il meglio arriverà.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In amore durante la giornata di oggi impegnatevi più che potete, cercate di non stare all’angolo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di rimanere sempre una posizione davanti agli altri. Astuzia.

