Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 12 gennaio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 gennaio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Tra oggi e domani c’è uno stato di lieve agitazione, per cui consiglio di rimandare qualsiasi tipo di discorso a sabato e domenica. Tra l’altro sabato e domenica possono essere giornate molto belle per i sentimenti. Più che un periodo no questa settimana segna una fase di attesa. Gli Ariete non amano attendere! Vogliono avere subito tutto, quindi questa concitazione, agitazione, non ti consente di fare passi avanti, probabile che tra oggi e domani anche nell’ambito del lavoro qualcuno debba discutere con una persona. Attenzione nei rapporti con Cancro, Capricorno e Leone.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Devi fare tante cose, il consiglio è di sfruttare la giornata, anche quella di domani sarà utile per parlare di questioni rimaste in sospeso. Ciò soprattutto se in famiglia e nei rapporti genitori-figli o nei rapporti matrimoniali c’è qualche problema. Ci sono conti in sospeso per questioni di lavori. Qualcuno ha perso o gli è stato rubato qualcosa. Arrivano giornate migliori. Meglio curare con più attenzione le proprietà, se ci sono difficoltà familiari o con parenti, trasferimenti o una nuova casa per qualcuno entro maggio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Potresti sentirti nervoso, sarà che esci da un periodo molto intenso, è anche normale vivere una situazione di lieve calo. Tutti quelli che vogliono vivere una passione particolare o che vogliono anche cercare di riconquistare una persona avranno comunque delle buone opportunità. Tra oggi e domani consiglio di fare molta attenzione alle spese, è possibile che qualcuno in famiglia discuta per questo motivo. Anche nell’ambito del lavoro ci sono o saranno delle riunioni per mettere a posto alcune questioni contabili.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Tra oggi e domani abbiamo un oroscopo di grande energia. Tuttavia, se ci sono delle tensioni d’amore, se il tuo cuore è solo da tempo, cerca di sfruttare le stelle. Ricorda sempre che l’oroscopo indica i periodi migliori, poi siamo noi che dobbiamo agire. Quelli che sono sfiduciati, depressi o che dopo una separazione non si sono più ripresi oppure pensano ancora a una persona che è lontana, sbagliano. Aprile e maggio saranno mesi ideali per un recupero generale anche di tipo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La situazione di recente non è stata un granché, devo dire che molti hanno discusso, altri si sono sentiti persino messi con le spalle al muro per quanto riguarda il lavoro. Troppe polemiche! Non sbaglia chi già da domani riesce a programmare un prossimo viaggio, un’uscita fuori. Conflitti con soci e collaboratori vanno risolti, ma attenzione, per quanto riguarda l’amore se ci sono state storie difficili e ancora certe ferite non sono sanate potresti trovarti in urto con una persona Scorpione o Toro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Qualcosa si è allentato, forse non per colpa tua ma per colpa del lavoro che ha portato lontano dall’amore. Oltretutto tu sei una persona molto chiara, non riesci a stare con un piede su due staffe. È molto importante capire quello che desideri. Mercurio in aspetto molto interessante rivela che ci avviciniamo a un periodo molto utile anche per cercare di conciliare le tue esigenze con quelle della persona che ti interessa. Qualcuno scoprirà entro poco una grande voglia di fare e farà una scelta per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Una nuova iniziativa potrà essere foriera di belle novità. Risveglio in amore. Per i sentimenti le giornate consigliate sono quelle di sabato e domenica. Oggi e domani è vero che c’è qualche problema, soprattutto nell’ambito del lavoro, però mentre fino a qualche tempo fa subivi le reazioni degli altri, ora sei tu che senti di poter fare quello che vuoi. È già da tempo che stai facendo piazza pulita di tante situazioni difficili. Momento di forza che costa parecchio perché come indole tu saresti molto pacifico, ma qualcuno ti ha costretto da qualche tempo a essere più aggressivo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il 2022 è stato un anno impegnativo. Questo mese di gennaio può mettere in discussione le coppie che per troppo tempo hanno vissuto con superficialità alcuni problemi, potrebbe pesare un po’ di più questo disagio con Acquario e Toro. Arriva un fine settimana migliore, quindi se per caso questa settimana hai avuto problemi di lavoro o personali puoi risolverli. Rivela i tuoi sentimenti più veri alla persona che ami e cerca di dire quello che pensi, penso che ci sarà un cambiamento di lavoro o contrattuale entro maggio a cui devi iniziare a dare peso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sono contento di dire che piano piano stai uscendo fuori da una fase di agitazione. Alcuni sentimenti sono stati rimessi in discussione, infatti alcune persone che ti sembravano splendide adesso ti sembrano un po’ meno importanti. Per il lavoro non perdere tempo. I giovani vogliono studiare altrove o cambiare, i tempi sono quelli che sono, a volte bisogna accontentarsi. Tuttavia, entro poco ci saranno delle novità. La seconda parte dell’anno viaggia al rallentatore ed ecco perché incito all’azione adesso, per quello che vuoi e puoi fare il periodo è valido.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

L’ambizione del Capricorno è ben nota. Molto è stato perso per colpa degli altri. Per esempio, chi lavora in una società negli ultimi due mesi non si è trovato d’accordo con i soci e ha dovuto cambiare, altri volevano trasferirsi, altri hanno avuto problemi di stallo. I nuovi incarichi pesano ma porteranno lontano. Ecco perché questo è un cielo importante. Giornata piena di cose da fare, alla fine il risultato sarà favorevole. Per l’amore le giornate di sabato e domenica promettono qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Potresti anche avere la persona migliore del mondo al tuo fianco ma i grandi impegni maturati di recente hanno portato una spossatezza da cui non riesci a uscire, ed è in qualche modo questo il vero problema della tua vita. Questa sorta di ansia, nervosismo che ti accompagnano. Sei preso dalle tante cose che devi fare per la famiglia, per la casa, per i figli. Se sei molto giovane un amore ultimamente ha creato qualche dubbio. Le storie che sono nate l’anno scorso sono importanti. Molte le spese per la casa. Hai bisogno di cambiare aria.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa è una buona giornata, che porta energie in più. Come ho spiegato ieri, tu hai una sensibilità che va oltre, quindi riesci a capire prima di altri se qualcosa non va. Guardando il partner ultimamente ti è sembrato che non è sincero o magari sei tu ad avere qualche dubbio. Il 2023 non permette di giocare con i sentimenti e anche per quanto riguarda il lavoro è molto importante farsi riconfermare qualcosa subito. Se ti piace una persona che ricambia i tuoi sentimenti questa mi sembra la giornata ideale per parlare. Al tempo stesso se una storia non va entro maggio porrai un limite.

