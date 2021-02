Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: giovedì 11 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 11 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa è un’altra giornata di forza. Le cose non cambiano dall’oggi al domani e ripeto sempre che devi sempre sconfiggere un anno e mezzo di blocchi, però a guardare le stelle fino alla primavera e oltre, abbiamo possibilità di recupero. Quelli bravi recuperano più facilmente.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo giovedì sembri ancora un pò nervoso. E’ come se in questo periodo qualcuno non te la raccontasse giusta: c’è chi si mette in mezzo se stai frequentando qualcosa oppure c’è un problema che riguarda la famiglia. Nelle relazioni interpersonali meglio essere cauti: già da venerdì le cose andranno meglio, ma in queste 24 ore è probabile che dal punto di vista fisico tu senta qualcosa che non va. Dai tempo al tempo e non affaticarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Entro poco tempo potresti ricevere una bella notizia, in particolare quelli che hanno fatto una certa richiesta in passato, altrimenti si può pensare ad un oroscopo migliore nei rapporti con gli altri. Febbraio è un mese molto interessante per la nascita di nuovi amori, ma devo essere sincero, se alla fine dell’anno scorso una storia si è interrotta bruscamente e irreparabilmente, secondo me queste stelle indicano un pò di più la strada del voltare pagina piuttosto che ritornare sui propri passi!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dovresti puntare sulla giornate di venerdì e domenica quando avremo una Luna interessante! C’è un grande desiderio di amare, ma in questo periodo sei molto prudente, sei giustamente in attesa che qualcuno faccia qualcosa per te. Sul lavoro è importante mantenere un buon equilibro.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Febbraio è un mese che sottopone delle trattative inevitabili! Tu sei una persona che difficilmente scende a patti col destino, figuriamoci se scendi a patti con persone che in questo momento ritieni siano molto lontane dai tuoi obiettivi. In ogni modo potresti anche organizzare qualcosa per conto tuo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Se devi dire qualcosa in amore, se devi dire qualcosa di importante, forse è meglio che tu agisca in questo giovedì perchè poi le giornate di venerdì e sabato saranno un pò conflittuali. A volte ti attraggono molto le persone libere essendo tu molto rigoroso, ti affascina chi è un pò folle! In tutte le relazioni d’amore bisogna recuperare il tempo perduto!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Un’altra giornata interessante che può fruttare a livello di idee. Tutti quelli che hanno fatto delle scelte importanti in passato, potranno iniziare a guardare ad un futuro migliore. Non isolarti! Persa che gli amori che nascono adesso sono positivi, se hai la fortuna di avere il partner giusto al tuo fianco è il periodo migliore per pensare ad un matrimonio, ad una convivenza, ad un figlio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo giovedì ti senti ancora un pò appesantito. A volte ti isoli nei tuoi pensieri: per te l’isolamento e la solitudine sono valori positivi perchè aiutano ad ascoltare quello che arriva da dentro e soprattutto ti permette di capire meglio senza troppo chiasso attorno, quali sono le scelte migliori da fare per il futuro. In questi ultimi due tre giorni ti sei isolato, forse ti sei sentito anche un pò stanco, forse risentito contro qualcuno, ma questa sorta di chiusura, questo momento di revisione è produttivo perché adesso sei più consapevole di quello che desideri. E già da venerdì le cose andranno molto meglio!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questa è una giornata in cui bisogna prendere coscienza della propria capacità di azione anche nel proprio fascino, perchè non ci dimentichiamo che il tuo è un segno sempre a caccia di nuove emozioni. Quelli che non vivono bene una storia, tra fine Febbraio e Marzo potrebbero essere un pò più determinati e magari svelare che qualcosa non va. Affioreranno verità nascoste!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo è un fine settimana interessante, in particolare le giornate di venerdì e sabato. In queste 24 ore è probabile che ci sia molta fatica, una fatica che sarà forte anche sabato, quindi devo darti una valutazione bassa per quanto riguarda l’energia. Ma a parte il fisico un pò sottotono, ci sono buone stelle per quanto riguarda le ambizioni e anche per avere la possibilità di togliersi un sassolino dalla scarpa! Potresti pensare che è meglio fare di meno e avere più libertà.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei pieno di vitalità e dubbi. Questo è un periodo tanto confuso e felice, perché si ha veramente voglia di analizzare nel dettaglio tutte le situazioni per migliorarsi. Quelli più infelici o comunque più stanchi sono quelli che purtroppo non possono liberarsi di schemi prefissi, quelli che non possono cambiare lavoro dall’oggi al domani. Bisogna insistere nel cercare nuove soluzioni, se non altro per aiutarti a vivere con speranza il futuro. In amore non è escluso che in questo momento tu voglia riconciliarti con una persona: hai bisogno di relazioni forti a cui affidarti!

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Questa prima parte di Febbraio è importante e lo sarà ancora di più la fine quando Venere sarà finalmente nel tuo segno! Posso dire che tutte le storie che hanno vissuto difficoltà, complicazioni, tra la fine di Febbraio e Marzo potranno trovare non dico una soluzione ma quanto meno un momento di maggiore positività. E questo significa anche che quelli che hanno vissuto una crisi, una separazione, saranno più forti! Se ti piace una persona e sei anche minimamente ricambio, vivrai qualcosa di emozionante. E in effetti, venerdì e sabato possono essere giornate emozionati!

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!