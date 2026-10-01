Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 1 ottobre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 1 ottobre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’Ariete vive una giornata caratterizzata da forti emozioni, soprattutto in amore. Nelle coppie sarà importante evitare reazioni impulsive e puntare sul dialogo, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti in nuovi ambienti. Sul lavoro può finalmente arrivare una risposta attesa da tempo, proprio quando stavate valutando alternative. La determinazione sarà preziosa, ma senza prendere decisioni affrettate. Buona l’energia, anche se sarà necessario ridurre stress e tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Per il Toro le difficoltà professionali delle ultime settimane iniziano a ridimensionarsi, lasciando spazio a maggiore stabilità. I progetti a lungo termine sono favoriti, ma sarà utile prestare attenzione alle spese impreviste. In amore potreste apparire più distanti a causa delle preoccupazioni pratiche: parlare apertamente con il partner aiuterà a evitare incomprensioni. Il recupero psicofisico procede gradualmente. La sera sarà importante staccare la mente dagli impegni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

I Gemelli ritrovano lucidità, creatività e una maggiore armonia interiore. Sul lavoro sarà necessario prendere decisioni importanti, valutando con attenzione eventuali nuove proposte o cambiamenti nelle mansioni. La comunicazione sarà un punto di forza. In amore cresce la complicità con il partner, mentre per i single possono arrivare conoscenze stimolanti. Una giornata favorevole per ritrovare entusiasmo e nuove motivazioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il Cancro vive emozioni intense, ma dovrà evitare di lasciarsi condizionare da una sensibilità eccessiva. In amore qualcuno potrebbe dimostrare intenzioni serie e offrire maggiore sicurezza a chi cerca stabilità. Sul lavoro contratti, collaborazioni e accordi iniziano a consolidarsi, premiando gli sforzi recenti. Attenzione però alle tensioni accumulate: sarà importante non trasformare l’ansia in malessere fisico. Riposo e relax saranno fondamentali.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il Leone ritrova fiducia nelle proprie capacità e guarda al futuro professionale con maggiore serenità. Determinazione e organizzazione aiutano a superare gli ostacoli e a impostare nuovi progetti. In amore torna vivace la vita sociale e questo potrebbe favorire sia la passione nelle coppie sia nuovi incontri per i single. Anche le energie fisiche sono in crescita. La resistenza alla fatica sarà buona, ma senza esagerare con gli impegni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La Vergine ha bisogno di alleggerire la pressione e lasciare spazio a maggiore spontaneità. Questo atteggiamento positivo si riflette anche nella vita sentimentale: condividere un progetto o programmare una meta insieme può riaccendere l’entusiasmo nella coppia. Sul lavoro arrivano conferme e risultati concreti che rafforzano la fiducia nelle scelte fatte. Precisione e costanza continuano a essere le vostre qualità migliori.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Per la Bilancia l’amore regala una giornata serena e ricca di complicità. La serata sarà ideale per trascorrere tempo di qualità con il partner. Sul lavoro, la collaborazione con una persona fidata sarà determinante per portare avanti un progetto complesso. Creatività e capacità di trovare soluzioni saranno preziose. Le energie restano buone, ma sarà importante staccare completamente dagli impegni professionali per recuperare davvero.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo Scorpione dovrà puntare su strategia e pazienza, soprattutto sul lavoro. Prima di presentare nuove idee o avviare trattative sarà utile valutare ogni dettaglio con attenzione. In amore evitate di mettere il partner sotto pressione: concedere fiducia aiuterà a ritrovare serenità nella coppia. La tensione accumulata potrebbe provocare stanchezza fisica. Dedicate quindi spazio al relax e al recupero delle energie.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il Sagittario ritrova maggiore serenità in amore, soprattutto se riuscirà a lasciarsi alle spalle vecchie discussioni e inutili contrasti. Le coppie possono recuperare complicità e costruire basi più solide. Sul lavoro potrebbero arrivare nuove responsabilità o un ruolo di maggiore rilievo. L’entusiasmo non manca e sostiene la vostra vitalità. Meglio però evitare di concentrare troppe attività nello stesso momento.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il Capricorno può contare su una giornata positiva per carriera e progetti concreti. Le stelle favoriscono il consolidamento della posizione professionale e l’avvio di nuove prospettive. In amore non aspettate il momento perfetto per mostrare ciò che provate: un gesto spontaneo può rafforzare il rapporto. Buona anche la forma fisica, ma sarà necessario alternare impegni e momenti di riposo per non consumare troppe energie.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’Acquario sente il bisogno di riorganizzare la quotidianità e recuperare più tempo per sé. Sul lavoro un’intuizione originale può aiutare a risolvere una situazione complicata, soprattutto se riuscirete a comunicare le vostre idee in modo chiaro. In amore cercate rapporti autentici e stimolanti, lontani dalla routine. Per il benessere sarà importante trovare un equilibrio migliore tra impegni, riposo e spazi personali.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

I Pesci affrontano la giornata con maggiore leggerezza e sensibilità. In amore una conoscenza recente potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo, soprattutto lasciando che il rapporto evolva senza troppe aspettative. Sul lavoro intuito e creatività vi permettono di superare eventuali difficoltà e cogliere nuove opportunità. Il ritrovato equilibrio interiore favorisce anche il benessere generale e aiuta a ritrovare serenità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.