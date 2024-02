Oroscopo Paolo Fox del giorno, giovedì 1 febbraio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 1 febbraio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 1 febbraio 2024. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi potrai iniziare a recuperare un po’ di tranquillità, dopo alcune giornate caratterizzate da una insolita confusione e da alcuni problemi importanti. In serata la Luna non sarà più opposta.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi avrai dalla tua parte Mercurio, Marte e Venere: non sarai di certo carente di energia, ma soprattutto sentirai il desiderio di fare luce su quelle situazioni difficili che in passato ti hanno messo in imbarazzo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Continui a sentirti piuttosto stufo, apatico, affaticato. Questa condizione di spossatezza non sarà dovuta a degli sforzi fisici, ma più facilmente alla noia, alla monotonia di queste giornate che trascorrono tutte uguali.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La tua settimana è cominciata in modo agitato e confuso e ora non è semplice mantenere la calma. Ci sarà chi si sentirà piuttosto solo e abbandonato dagli altri. Sforzati però di evitare gli scontri e le provocazioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi sarà un giorno di spicco in cui potrai ambire a nuove vittorie, prendere decisioni importanti e coraggiose. Se ci sono alcune ombre nel tuo rapporto di coppia, dovresti provare a fare luce e chiarire, prima del 16 febbraio. Poi, l’amore diventerà più nervoso.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sarai sostenuto da un cielo molto importante, avrai Marte, Venere, Giove e il tuo Mercurio in buon aspetto. Quel Saturno avverso non è un vero nemico, ma simboleggia la necessità di chiudere i rapporti inutili.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo periodo sono molti i nati in Bilancia che stanno vivendo alcune incertezze in più, il bisogno di rivedere qualcosa. Ricordatevi, però, che non siete soli. C’è sempre chi è disposto ad aiutarvi e a supportarvi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna farà il suo ingresso nel tuo segno e ci resterà fino a sabato. Grazie al suo passaggio avrai l’opportunità di recuperare energia e troverai nuovi modi creativi di uscire da situazioni difficili

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Da alcuni giorni potresti provare una strana agitazione interiore, un po’ di insofferenza che potrebbe tradursi nel desiderio di fare cose nuove. Dipenderà dal fatto che di recente hai avuto un problema con il partner o che hai criticato duramente una persona.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi resti ancora il segno più forte e protetto, potrai ottenere molto con questo cielo. Certo, tu non concepisci il successo senza lo sforzo e il duro lavoro. Cerca di non affaticarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Cresce la carica di emozioni e di sentimenti, la voglia di amare: merito del Sole attivo e dell’imminente ingresso di Venere nel segno. Perfino chi non ci credeva più, potresti ritrovarsi ad avere a che fare con una inaspettata e travolgente passione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sarà davvero evidente la possibilità di recuperare, dopo un inizio 2024 molto faticoso. Tutti i progetti che stanno partendo in sordina, d’ora in avanti potranno funzionare molto bene: non dovresti trascurarli.

