Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 9 febbraio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 febbraio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’appoggio di Venere sarà fondamentale per risolvere dei problemi di tipo affettivo o lavorativo. Vi aiuterà anche a fare incontri nuovi e ad allargare la cerchia dei vostri contatti. Dovrete cercare di non sottovalutare anche nuove collaborazioni o nuove proposte di lavoro. Marte dissonante potrebbe mettere in crisi la vostra immagine o potrebbe far acuire un conflitto. Avrete qualche brutta gatta da pelare in famiglia soprattutto se c’è una divergenza di vedute con un familiare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questo cielo regala sentimenti sinceri. Anche coloro che sono reduci da un fallimento sentimentale, adesso avranno la possibilità di lasciarsi il passato alle spalle per guardare al futuro con rinnovata fiducia. Inutile perdere tempo piangendo sul latte versato o su quello che è accaduto in passato. Piuttosto sarà meglio lavorare per rendere il vostro futuro più radioso. Prima del 14 febbraio sarà difficile riuscire ad avere soluzioni nel lavoro. Dovrete aspettare un po’ se attendete una conferma o un rinnovo contrattuale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo fine settimana vi sta regalando qualche momento emozionante in più rispetto alla prima parte della settimana. Provenite anche da un mese di gennaio caratterizzato da scontri e polemiche. Siete stati costretti ad allontanare qualche persona scomoda che non si è dimostrata leale con voi. Questo cielo è perfetto per iniziare a studiare nuove strategie in ambito lavorativo. Con Ariete, Leone e Sagittario potrete costruire amicizie sincere e valide alleanze legate agli affari.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Queste stelle vi chiedono di essere più sinceri e leali con le persone che vi circondano. Venere dissonante porta preoccupazioni per situazioni familiari che non si stanno risolvendo o per la salute di un proprio caro. Se avete accanto la persona giusta, potrete vivere dei momenti emozionanti in amore. Giove arriverà tra qualche mese nel segno e dovrà trovare qualcosa di importante da gestire a livello di affari e di lavoro. Dovrete iniziare a lavorare da oggi per portare avanti progetti ambiziosi in cui credete fermamente.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Ci sono state delle difficoltà a livello fisico in questa prima parte della settimana. Ci sono state anche delle forti tensioni a livello emotivo. Forse perchè dovete affrontare degli impegni importanti ma non vi sentite in piena forma. Dovreste cercare di concentrare meglio le vostre energie evitando di disperderle in situazioni che non portano da nessuna parte. In questo fine settimana avvertirete la necessità di rilassarvi un po’ di più e di ritrovare la vostra armonia interiore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Dalla scorsa estate molte cose sono cambiate nella vostra vita. Adesso avete la necessità di concentrarvi su ciò che dovete fare da qui alla seconda parte dell’anno. Questo periodo di caos emotivo sembra non finire mai, ma in realtà già dalla prossima primavera avvertirete un’aria nuova nella vostra vita e un maggior bisogno di ritrovare voi stessi e il rapporto con le altre persone. Il supporto dei pianeti vi spinge all’azione e a mettere da parte quella pigrizia che spesso vi frena e vi porta a chiudervi in voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo momento l’ultima cosa di cui avete bisogno è quella di rivangare il passato soprattutto per quanto concerne l’amore. La Luna inizia un transito contrario e questo potrebbe mettervi in crisi e rendervi un po’ nervosi. Fino a giorno 14 avrete un ottimo Mercurio che supporterà le relazioni sociali e i contatti in ambito lavorativo. In questo momento le stelle vi chiedono di essere pazienti, soprattutto nelle relazioni di lunga data, a anche più lungimiranti. Quello che sembra non funzionare adesso, non è detto che non funzionerà in futuro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ecco un fine settimana che inizia bene e che potrebbe portare belle emozioni. Secondo l’Oroscopo del giorno bisognerebbe attenzionare di più le relazioni familiari e tenerle sotto controllo. Tra oggi e domani sarete molto polemici come spesso vi capita quando avete troppa energia in corpo e vi sentite su di giri. Avvertirete il bisogno di maggiori garanzie e per questo motivo tenderete a mettere gli altri sotto esame. Questo atteggiamento, alla lunga, potrebbe irritare le persone che vi stanno attorno. Cercate di moderare i toni e le parole.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sono in arrivo dei momenti speciali in amore. Se già c’è una persona che vi piace non ci saranno problemi, se invece siete reduci da un fallimento sentimentale, questo è il momento giusto per voltare pagina e guardare al futuro con occhi nuovi. Il Sagittario in qualche modo non ama essere preda in amore, ma ama essere un inguaribile cacciatore. Più un amore è complicato e più vi intriga. Soprattutto in questo weekend sarete attratti dal pensiero di vivere una storia travolgente.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questa fase potreste apparire un po’ sconclusionati e disorientati anche per via di queste stelle un po’ contorte. Ultimamente avete dovuto schivare qualche colpo basso. Marte dissonante complica un po’ le relazioni interpersonali e vi rende un po’ nervosi e scostanti nei rapporti e nei dialoghi. Forse ci sono state delle persone che vi hanno tradito o che non si sono dimostrate sincere. Adesso avvertite il desiderio di ripartire magari cambiando gruppo di lavoro o iniziando qualcosa da un’altra parte.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il transito di Mercurio nel segno porta emozioni sincere e novità interessanti. Anche se ultimamente ci sono state delle tensioni, adesso è venuto il momento di cambiare rotta e di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Non è il caso di abbattervi solo per il fatto di avere Venere contraria. Se l’amore che state vivendo è grande ed è sincero, nulla potrà ostacolarvi e niente potrà modificare i vostri sentimenti. Anche se state vivendo una fase complicata nelle relazioni, sappiate che si tratta solo di una fase transitoria.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questo fine settimana saranno frequenti per voi dei Pesci le belle intuizioni e le emozioni sincere. Non mancheranno i conflitti ma anche i chiarimenti importanti. Da giorno 14 avrete Mercurio nel segno che consentirà di poter svoltare soprattutto se state attendendo una risposta importante che riguarda l’amore, la salute o il lavoro. Ecco perchè secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovrete cercare di essere ottimisti e di non abbattervi al primo ostacolo che vi trovate davanti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.