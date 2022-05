Oroscopo Paolo Fox del weekend: domenica 8 maggio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 maggio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di domani promette particolarmente bene, concludete la settimana in crescendo. Luna in Leone vi regala energia e vitalità e sentite ormai dentro di voi di poter ripartire al massimo. Maggio non vi deluderà se riuscirete a vivere con calma e pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Luna potrebbe riportare a galla qualche vecchia tensione. Vi conviene risolvere questi giorni di festa in relax e tranquillità. Evitate ogni discussione, rimandate le questioni alla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nella giornata di domani potete contare su stelle molto favorevoli, godetevi una giornata di serenità. Negli ultimi tempi avete vissuto qualche problema di coppia e ora potete risolvere tutto con calma. I nuovi incontri sono favoriti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Nella giornata di domani Luna vi lascia per andare nel segno del Leone. Non sarà una giornata negativa ma Venere non vi rende le cose facili di certo, soprattutto in amore. Questi sono giorni utili per fare un po’ di revisione, passare tutto ai raggi x. Probabilmente non avete voglia di rimettervi subito in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Luna domani entra nel vostro segno e vi porta energia e vitalità. Avete voglia di tornare in pista e il mese di Maggio sarà perfetto in questo senso. I Leone single potranno riscoprire finalmente l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo cielo permette di recuperare sotto tutti i punti di vista. Stress e fatica dei giorni scorsi sono lontani e potete approfittare di questo periodo per ritrovare equilibrio e armonia. La vostra metà merita maggiori attenzioni da parte vostra.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La giornata di domani resta valida e trovate anche la grinta smarrita nell’ultimo periodo. Sfruttate al massimo questi influssi positivi e affrontate i problemi che vi hanno afflitto in questo passato recente. Arrivate alla seconda metà di Maggio più leggeri.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La settimana si avvia alla conclusione un po’ sottotono. Sono momenti passeggeri: state attraversando un periodo stimolante in amore e lavoro. Nelle prossime ore Luna vi toglie energie ma potete contare sull’aiuto di Giove e Marte. In amore non ci sono problemi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La vostra settimana si conclude in modo splendido grazie ad un altro segno: il Leone. Sarete così entusiasti e vitali che nulla vi può toccare, nemmeno il fatto che dovrete aspettare per ricevere buone notizie. Avete la certezza di rinascere. Anche in amore recuperate.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La giornata di domani sarà abbastanza valida ma dovete sforzarvi di non perdere serenità in famiglia. Siete tesi per questioni legali, connesse a casa e soldi. Non siate ostili verso coloro che vi circondano.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Nella giornata di domani dovete contrastare questa Luna negativa. Siete in una fase di recupero ma nelle prossime ore potrebbero esserci piccoli momenti di sconforto e preoccupazione. Dal punto di vista mentale siete un po’ confusi ma settimana prossima ritroverete fiducia nel futuro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Domani la settimana si chiude su toni sereni. Siete uno dei segni migliori di questo periodo con Giove e Marte nel vostro segno. In amore è un periodo magico. Anche il vostro segno riesce finalmente a lasciarsi il passato alle spalle per poi guardare avanti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.