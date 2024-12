Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 8 dicembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 8 dicembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 8 dicembre 2024. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l'Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giove e Marte in aspetto positivo inaugurano un periodo di grandi avventure che riguarderanno non solo l’ambito sentimentale ma anche quello lavorativo. I vostri sforzi saranno premiati basta avere le idee chiare. Chi vuole sposarsi o convivere adesso avrà anche il via libera da parte delle stelle. I più giovani avranno vita più facile nel gestire i problemi quotidiani. C’è una sorta di agitazione positiva guidata anche da Venere che vi metterà in condizione di raggiungere importanti traguardi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Bisognerebbe dimenticare quello che è capitato in questi giorni. Non tutte le coppie sono in crisi ma adesso pretendete certezze dal partner. Se pensate che in amore qualcuno vi ha preso in giro oppure abbia nascosto cose importanti, adesso punterete i piedi per fare chiarezza. Dovrete sforzarvi di non perdere l’autocontrollo altrimenti le cose potrebbero peggiorare. Marte in opposizione potrebbe causarvi qualche piccolo problema di natura fisica o qualche distrazione, ecco perché si raccomanda prudenza.



Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa domenica per voi sarà un po’ pesante perché potrebbe essere collegata a qualche momento di insoddisfazione. Qualcuno potrebbe intromettersi nella vostra vita privata e questo potrebbe causarvi un po’ di irritazione. Le stelle vi consigliano di fare buon viso a cattivo gioco e di farvi scivolare le cose addosso con diplomazia. Venere da poche ore è tornata favorevole e questo garantirà successi e positività. Nel lavoro tante cose potrebbero sbloccarsi a partire da metà gennaio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa giornata vi invita ad amare. In questi momenti si capiscono veramente chi sono le persone positive di cui fidarsi e quali no. Nessuno potrà criticare il vostro modo di amare, ma soprattutto a novembre ci sono state delle distanze con il partner che adesso sarebbe meglio attenuare. Magari potreste approfittare di questa domenica per dialogare con la persona amata e capire le ragioni di una crisi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

C’è grande confusione nella vostra vita. In questo momento le tensioni non vi permettono di essere obiettivi o sereni nei vostri giudizi. Ci sono state conflitti con persone che vi circondano o anche litigi di una certa consistenza. Ma non tutto il male viene per nuocere. Secondo l’oroscopo del giorno, questo momento sarà utile per capire quali persone è giusto continuare a frequentare e quali invece hanno fatto il loro tempo. Insomma, è venuto il momento di fare pulizia anche nella vostra cerchia dei contatti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Siete un po’ scontenti e nervosi soprattutto nei rapporti tra genitori e figli. In genere siete metodici e ordinati nella gestione della vostra vita e delle vostre priorità, ma potrebbe accadere oggi qualche episodio che potrebbe stravolgere i vostri programmi. Magari questo potrebbe causarvi un po’ di stress e di agitazione. Attenti alle parole di troppo. Dovreste cercare di agire con diplomazia anche davanti a persone poco chiare o poco oneste.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa grande forza determinata da Marte sarà molto importante per affrontare i problemi quotidiani. Chi è stato male o ha avuto un problema d’amore, adesso ha sicuramente le idee più chiare. Magari vi sarà capitato di imbattervi in qualcuno che ha criticato il vostro modo di fare forse perché vede le cose in modo differente. Tutto ciò non dovrà preoccuparvi, anzi sarà meglio farsi scivolare le critiche addosso. Il nuovo transito di Venere permette riconciliazioni in amore ma anche nuove emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Non è sempre facile mantenere la calma in amore, anche perché ultimamente siete stati un po’ troppo impulsivi. Adesso siete meno tolleranti anche perché a breve avrete Venere e Marte in aspetto negativo. Non tutti apprezzano la vostra sincerità e la vostra verve polemica. E’ vero che il fatto di essere sempre sinceri e schietti è una vostra prerogativa, ma ogni tanto tendete ad esagerare compromettendo qualche rapporto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sarebbe meglio non cedere a questa voglia di spendere troppo anche per acquistare oggetti futili. Dovreste anche evitare stravizi anche perché avete una Luna che vi invita alla moderazione e al contegno. La vita cambia è una ruota che gira, quindi anche se ultimamente avete avuto delle perplessità o qualche grattacapo da affrontare, prima o poi tutto si aggiusterà. Dovrete fare attenzione anche in amore, perché potreste avere discussioni accese con il vostro partner.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

I contatti saranno importanti in questa fase della vostra vita. Voi non amate avere contatti con tante persone, ma preferite selezionare bene gli amici da frequentare. Questo vostro aspetto è un po’ più complicato da affrontare soprattutto se il vostro lavoro comporta tanti contatti. Dovreste cercare di selezionare la clientela o le persone a cui affidare un incarico: se avete accanto la persona giusta, in questo weekend potreste sfruttare i favori di Venere vivendo una fase di passione travolgente.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Anche le persone più ribelli potrebbero essere messi davanti alla necessità di fare una scelta. E le scelte che prenderete in questo periodo saranno perlopiù corrette grazie anche al supporto di Giove. C’è dentro di voi una voglia di liberazione, di cambiare abitudini, ambiente di lavoro, persona da frequentare e stile di vita. Con questo cielo avrete via libera verso nuovi cambiamenti che potrebbero aiutarvi a stare meglio con voi stessi e con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Con la Luna nel segno, questa domenica sarà una giornata interessante per recuperare una relazione o per riunire gli amici e trascorrere ore piacevoli. Dovreste evitare in questa fase di pensare alle problematiche legate al lavoro. Concedetevi un po’ di relax per meditare e questo vi aiuterà anche ad avere buone intuizioni, Magari un sogno premonitore potrebbe aiutarvi a capire come risolvere un problema.

E anche per oggi è tutto.