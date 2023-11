Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 5 novembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 5 novembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Luna interessante anche in questa domenica. Se intendi parlare con chi ami, questa giornata può essere valida anche per chiedere qualcosa, oppure per fare un acquisto. La situazione personale è sempre molto

interessante e ricca di spunti nuovi. Se sei giovane, o alle prime armi in amore, non sottovalutare un’amicizia nata da poco, perché entro pochi mesi può diventare qualcosa di più. I lavori a contatto con il pubblico riescono molto bene, successo personale.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non si può dire che tu esca da una situazione facile. È dalla metà di ottobre che stai ricevendo attacchi, nell’ambito del lavoro non tutto è chiaro, c’è qualcuno che cerca di prevaricarti, oppure sei proprio tu che stai pensando a come ritrovare un po’ di tranquillità. Non tentare di mandare avanti una storia solo per noia; proprio questa sera capirai qual è la strada da seguire. Situazione importante per le persone sole. Non escludo un nuovo contatto, ma attenzione a valutare bene.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venere tornerà favorevole dal giorno 8, dunque puoi veramente dimenticare la stanchezza e la tensione nervosa che hanno inciso negativamente sulla tua vita. Non solo, potresti anche dare spazio all’amore.

Nelle questioni affettive non imporre il tuo punto di vista a ogni costo e cerca di darti da fare per recuperare un legame. Se ti piace una persona poi, questa domenica è intrigante e alla sera avrai un’arma in più.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Giornata buona. Se devi parlare di questioni di casa o d’amore sfrutta questa domenica e ricorda che tutto quello che non sarà risolto entro mercoledì della prossima settimana potrebbe diventare un peso troppo grande a sopportare. Ti ricordo che il transito di Venere ancora è positivo e permette di innamorarti; pensa soprattutto a nuovi incontri. In questa domenica sei più affidabile nell’amore come nell’amicizia. Se già hai una persona e questo rapporto sta andando avanti molto bene, puoi programmare una convivenza o qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa giornata di domenica sarà ancora all’insegna dei conflitti e delle incomprensioni in famiglia. Anche per banali motivi potrebbero nascere delle liti o degli alterchi che potrebbero sfociare anche in una rottura insanabile. In questo momento state vedendo le cose dalla prospettiva sbagliata, per questo motivo finite per entrare spesso in conflitto con le altre persone. Cercate di ragionare bene e di non prendere decisioni dettate solo dal puro istinto o dalla rabbia. Già dalla prossima settimana vedrete le cose da una prospettiva molto più rassicurante.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La forma fisica è un po’ in calo, ti stai occupando di troppe cose e non hai più tempo per te stesso, così è normale sentirsi infastiditi; niente di preoccupante, già domani ti sentirai molto meglio. Cerca però di scaricare la tensione con un’attività fisica moderata. Prediligi i rapporti d’amore sinceri. Cerca di non perdere la pazienza in amore, nemmeno se qualcosa non andrà per il verso giusto, piccoli contrattempi se hai a che fare con Pesci e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Una buona giornata questa domenica; oggi la Luna rende disponibili le persone con te e anche tu avrai voglia di sorridere, e meno male perché le prime quindici giornate di ottobre sono state pesanti a livello fisico. Il sorriso è sicuramente la chiave del tuo fascino! Certo, ora non potrai pensare di risolvere in pochi giorni tutte le questioni, come quelle familiari, che ti hanno tenuto in sospeso, ma molte cose stanno cambiando in positivo. Anzi, una rivalutazione è in corso, anche l’amore si nutre di nuove speranze!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna non è così disponibile in questa domenica. Come ieri sera, potresti essere particolarmente nervoso e, mi raccomando, devi cercare di trovare il giusto modo di comportarti, perché se in amore diventi intrattabile non farai altro che passare dalla parte del torto anche se hai ragione. Questioni professionali non restano, però, intaccate da questo momento agitato, anzi, è probabile che in questi giorni tu abbia finalmente ricevuto una conferma per un progetto che fino al mese scorso sembrava incerto o traballante.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sabato la Luna è a favore: è una situazione che ti permette di impostare nuovi progetti, intraprendere nuove storie, ma anche pensare di muoverti, che poi solitamente è la cosa che ti piace di più fare. Questo fine settimana è importante per rintracciare amici, contattare persone e affrontare eventuali chiarimenti. Anche in amore hai stelle migliori visto che la settimana non ha dato spazio a grandi novità: le storie che nascono da qui a metà dicembre possono valere di più. Possibili conflitti con il segno della Vergine e dei Pesci.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Molte delle difficoltà che si sono presentate nel corso delle ultime settimane spariranno e nel lavoro potrai ottenere molto. La tua immagine professionale è sottoposta a revisione, come al solito devi rimproverarti di una sola cosa, il fatto di avere attorno persone che non sono responsabili quanto te. Troppe volte ti sei trovato a dovere risolvere i problemi creati da altri. Hai le idee più chiare, ma se qualcosa si è chiuso definitivamente non tornarci più su. Sto parlando dei sentimenti, sai come la penso, sarai sempre tu a decidere e questo comporterà inevitabilmente un vantaggio su tutti. Sei una persona ponderata ma attenzione a non commettere piccole ingenuità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Non fare spese inutili: in questo momento sei stanco e potresti, magari per colpa di una certa distrazione, perdere i conti, controlla bollette e scadenze. Se il cuore è solo da tempo forse hai paura di vivere rapporti troppo asfissianti, e per questo non ti concedi; è probabile che dalla prossima settimana qualcosa cambi. Sei una persona autonoma, anche se vivi in coppia desideri avere un margine di indipendenza. Forse è il caso di capire cosa vuoi davvero. Il vero problema, infatti, è una certa confusione mentale che da qualche tempo ti accompagna. Marte contrario dice di non strafare con il fisico, eventuali cure e diete vanno sempre seguite da un esperto, no al fai da te.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questo periodo puoi avere soddisfazioni, Marte, Giove e Saturno restano favorevoli. Dai più spazio alla tua creatività e cerca di evitare scontri con le persone che ti stanno attorno. Bisogna dire che il clima in famiglia è migliore, inoltre nell’ambito del lavoro progetti che sono andati al rallentatore ripartono. La prossima settimana vedrà un altro elemento di forza in più, Venere non sarà più opposta. Questo significa che avrai la possibilità di valutare un amore, oppure di parlar chiaro se c’è qualcuno che non te la racconta giusta, ad esempio un ex.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.