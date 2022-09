Oroscopo Paolo Fox del weekend, 25 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 25 settembre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi un po’ di fatica si fa sentire, visto che questa è una giornata che di solito si trascorre in famiglia, non vorremmo che i troppi impegni legati al quotidiano abbiano creato una sorta di stress che potrebbe inficiare i legami sentimentali.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Avevamo spiegato che quest’anno il Toro sarebbe stato vittima di una sorta di grande rivoluzione “vittima e complice”, perché in fondo questa rivoluzione alla fine si sta rivelando positiva proprio per tutti quelli he per troppo tempo hanno fatto sempre le stesse cose non sentendosi del tutto soddisfatti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ben venga questa domenica, siamo molto contenti che voi vi siate liberati di un peso perché le ultime 48 ore sono state veramente pesanti, e probabilmente hanno portato delle piccole discussioni. Non parliamo di separazioni gravi o problemi d’amore indissolubili, perché i conflitti pesanti sono nati nel passato. Adesso si ha più che altro una visione dei rapporti sfiduciata.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non vorremmo che in questa giornata voi foste presi da qualche piccola o strana malinconia. Il segno del Cancro è molto affascinante, è un segno che ha una profonda sensibilità. A volte le persone che si avvicinano a voi pensano di capirvi e di essere in linea con le vostre emozioni, in realtà non è quasi mai così.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Giove è favorevole quindi il temperamento ardito di tutti i nati sotto questo segno si dimostra adesso ancora più volitivo, forte, sanguigno. Il segno del Leone è molto protagonista, ora vuole esserlo ancora di più.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Una giornata di relax ci vorrebbe, speriamo che voi non dobbiate fare troppo questa domenica: occuparvi dei figli, della casa, della famiglia. Se siete sposati dovete dare più spazio ai sentimenti e un pochino meno al lavoro. Ci saranno due mesi, Ottobre e Novembre, molto fertili per quanto riguarda le gestioni lavorative e i progetti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

C’è una grande effervescenza e una grande voglia di amare, state prendendo la vita a morsi” Cosa che non capitava da tempo, chissà quante volte l’anno scorso e comunque prima di Maggio avete avuto la netta sensazione di non farcela o che comunque sareste stati travolti dalle emozioni. Di recente vi siete resi conto di avere una forza eccezionale e di non aver bisogno dell’aiuto degli altri.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Cercate in questo momento di non agitare troppo le acque, siamo sempre convinti che ad Agosto sia capitato qualcosa di strano nella vostra vita o nei rapporti sentimentali. Forse nei legami tra genitori e figli c’è stata una incomprensione. Le ansie vi portano ad una situazione di grande stress, più per gli altri che per voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questa Luna permette di rasserenarsi e riteniamo che molti negli ultimi due giorni siano stati male o abbiano avuto problemi. Perché se guardiamo le stelle di venerdì ci sono stati momenti di conflitto. Il Sagittario è un guerriero e comunque un tipo che non accetta condizionamenti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Certo che in questi giorni vi siete dati talmente da fare da non avere un attimo di tempo per voi stessi. Questa giornata la vogliamo dedicare alle cose belle? Che vi piace fare? Se oggi avete un impegno che non vi permette di fare ciò che desiderate cercate comunque di ritagliare un po’ di tempo per voi. Ci sono nuove responsabilità, incarichi, una vittoria che richiede impegno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Queste sono giornate importanti, la creatività è sviluppata. Oggi abbiamo una bellissima Luna che parla di emozioni che tornano, di sensazioni valide. Speriamo riguardino anche l’amore, perché mai come in questo momento c’è voglia di vivere stimolanti passioni e trasgredire le regole.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Finalmente una giornata che induce al relax, abbiamo visto che le ultime 48 ore sono state pesanti. C’è grande confusione e bisogna mettere tutto in ordine. E’ importante rimettere in ordine le vostre idee, pensare a nuovi progetti. Purtroppo sul lavoro è presente una buona dose di incertezza, per cui se lavorate per un’azienda il vostro ruolo non è definito oppure vorreste evitare di fare le solite cose.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.