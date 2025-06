Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 22 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 21 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

State vivendo una fase di svolta della vostra vita. Forse vi state trovando davanti ad un bivio e dovete scegliere con attenzione la strada da intraprendere. Questa domenica sarà propizia per fare una profonda riflessione su quello che volete fare realmente e per stilare un vero piano di battaglia. L’arrivo dell’estate porterà anche una sorta di revisione dei conti. Se ci sono questioni legali ancora in bilico, starete un po’ sul “chi va la”.

Oroscopo Paolo Fox Toro

C’è ancora una Luna a favore che tocca il segno e vi rende particolarmente energici e reattivi. Chi pensa di mettervi in difficoltà o punta a mettervi ko, avrà pane per i propri denti. E’ proprio in queste situazioni che vi esaltate e diventate ancora più caparbi e determinati. Le sfide del passato, anche se vi hanno causato dei problemi, rappresentano il motore di questo momento di rivalsa. Con Venere nel segno, anche coloro che provengono da una delusione sentimentale, avranno modo di tornare a mettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con la Luna che toccherà il segno e la protezione costante di mercurio, questa domenica sarà molto promettente per il segno dei Gemelli. Se in questo momento dovesse nascere un voi un desiderio di possesso di qualcosa che vi piace tanto, le stelle vi consigliano di soddisfare questo vostro desiderio. A volte è anche bello coccolarsi anche per recuperare o salvaguardare l’armonia interiore. Nelle ultime tre settimane avete avvertito il desiderio di rinnovare la vostra vita. Anche il semplice fatto di trovare un nuovo look può rappresentare un modo per rinnovarsi e ritrovare nuovi stimoli.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il fatto di avere Giove nel segno vi aiuterà anche a ritrovare l’armonia con voi stessi. Chi è stato escluso da un evento o da una festa, magari ha avvertito un certo malessere interiore, ma si tratterà solo di qualcosa di passeggero. Chi ha lavorato bene nel passato, adesso potrebbe finalmente raccogliere i frutti di quanto seminato. Anche chi dovrà superare un esame, avrà vita facile grazie a questa stelle. Per i single ci sarà la possibilità di fare nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non si può dire che la giornata di domenica trascorrerà senza intoppi, anzi la stanchezza si farà sentire abbastanza anche perchè provenite da una settimana piuttosto intensa e stressante. E’ anche vero che il lavoro rappresenta in questo momento una fonte di preoccupazione, per questo motivo apprezzerete di più questa giornata in cui potrete finalmente staccare la spina. Nelle ultime settimane le stelle per i sentimenti non hanno brillato parecchio. Forse la carenza di energie si sta riflettendo anche nel rapporto di coppia.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La Luna favorevole vi consentirà di vivere una giornata intensa e prolifica sotto tanti punti di vista. Se nel lavoro avete voglia di cambiare tutto, ben presto avrete stelle che vi daranno una grossa mano d’aiuto. Anche chi vuole cambiare gruppo di lavoro, adesso avrà le idee più chiare. La famiglia ha bisogno di voi soprattutto in questa giornata di domenica. Torna anche il desiderio di amare grazie a queste stelle che premiano soprattutto le nuove coppie.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questo cielo vi consente di risolvere determinate questioni legate al passato. Giove contrario porta qualche bega di carattere burocratico che potrebbe essere rappresentato da una multa o da una cartella da pagare che potrebbe portare delle tensioni anche in famiglia. Se qualcuno cerca di provocarvi, le stelle vi consigliano di non cadere in questa trappola e di tenere la barra dritta. L’amore sta per tornare protagonista. Chi ha avuto delle perplessità di recente, da luglio ritroverà il desiderio di stare con il proprio partner.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Anche se questa giornata nasce con una Luna contraria, non tutto è da buttare. Secondo l’Oroscopo del giorno, quest’estate porterà belle emozioni al segno dello Scorpione. Chi ha un bel curriculum adesso potrebbe raccogliere buoni frutti soprattutto per chi sta cercando una nuova occupazione. Con queste stelle potrebbero arrivare anche delle belle conferme in amore soprattutto se avete un legame solido con il vostro partner.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sapete di essere persone che spesso cedono all’impulsività soprattutto se qualcuno vi tira dentro ad una polemica o cerca di provocarvi. Adesso state avvertendo la necessità di dare un taglio al passato per fare cose nuove. Spesso questa voglia di rivoluzionare la vostra vita alberga nella vostra mente ma non sempre ci sono le condizioni ideali per attuare questi cambiamenti. Adesso siete più sicuri delle vostre idee e dei traguardi che volete raggiungere. In amore dovrete gestire con attenzione le storie in bilico.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nella giornata di oggi ci sarà modo di prendere spunto da questa bella Luna favorevole. Le stelle vi invitano a non infilarvi in situazioni ambigue o complicate soprattutto se ci sono di mezzo gli affari. Forse vi siete un po’ stancati di dover fare tutto autonomamente o di avere sulle spalle il peso delle responsabilità. In famiglia dovrete cercare di agevolare il dialogo e il confronto soprattutto se provenite da una fase critica.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Anche oggi ci sono tensioni nell’aria che possono causarvi dei grattacapi. Dovreste cercare di fare cose semplici senza voler strafare. Accettate solo la compagnia di persone alle quali tenete veramente, cercando di tenere lontane quelle persone negative che parlano solo dei loro problemi. Questa Venere nervosa potrebbe causare anche qualche grattacapo a livello sentimentale. Se ci sono complicazioni passeggere, tutto si risolverà facilmente. Chi è invece profondamente deluso, adesso potrebbe decidere di cambiare aria.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questo cielo davvero ottimo vi renderà perfino oggetto di desiderio da parte delle persone che vi circondano. Secondo l’Oroscopo del giorno, se avete un’attività che comporta una competizione, a vincere in questo momento, sarete proprio voi. Avete tutta una serie di pianeti favorevoli che vi consentiranno di risalire la china. Le giornate di lunedì e martedì quelle giuste per chiarire una situazione che non vi sta più bene.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.