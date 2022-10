Oroscopo Paolo Fox del weekend, domenica 2 ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 ottobre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi è opportuno cercare di mantenere tutto sotto controllo perché nelle relazioni con gli altri può nascere qualche polemica, il segno zodiacale dell’Ariete è governato da Marte, pianeta che in astrologia rappresenta la battaglia.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa è una bella giornata perché la Luna è favorevole, Mercurio è ancora attivo e speriamo veramente che anche quelli che hanno chiuso una storia possano vivere delle belle emozioni in vista del futuro. Sappiamo che il Toro sta, da un anno almeno, cambiando il proprio stile di vita, anche mettendo in discussione rapporti che sono in piedi da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

bello questo cielo perché Venere da poche ore è tornata favorevole, quindi tutti quelli che hanno un dubbio d’amore potranno cercare di risolverlo, e poi un’amicizia diventerà qualcosa di più. Sole, Marte, Venere da giovedì regalano una forza che permette di rafforzare le amicizie, se lo si desidera anche di vivere incontri passionali, Ottobre sarà un mese intrigante.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa giornata è da vivere in famiglia, accanto alle persone che amate di più, ultimamente vi siete sentiti attaccati, alcuni rapporti di lavoro sono e saranno da rivedere. A seconda dell’età, di ciò che è stato costruito nel passato sarà necessario modificare percorsi professionali o addirittura ripartire da zero.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Valido questo cielo, adesso abbiamo Venere interessante, relazioni sentimentali possono ripartire, poi dipende dalle esigenze e dalle capacità perché ricordiamo che l’astrologia indica ma non impone, quindi quando abbiamo un buon Oroscopo, frequentando luoghi giusti e rimboccandoci le maniche possiamo ottenere qualcosa di importante.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questa Luna favorevole parla di un recupero psicofisico importante, speriamo che le ultime tre settimane abbiano portato amicizie sincere e consensi. E’ vero, però, che ci sono tante responsabilità in più, quindi anche fatica nel riuscire a portare avanti tutto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

C’è un po’ di agitazione addosso, si potrebbe risentire di un piccolo fastidio fisico. Questa Luna dissonante invita ad essere prudenti nelle relazioni di coppia, si tratta magari solo di emozioni passeggere, Venere è tornata nel segno e protegge a lungo termine.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa giornata di domenica parte con la Luna favorevole, e questo è già un buon inizio, torna una grande voglia di amare, che sarà confermata alla fine di Ottobre da Venere positiva. E’ un cielo che conduce ad un 2023 interessante. Saturno da Marzo 2023 torna positivo e ci saranno cambiamenti importanti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

un momento in cui avete bisogno di guardare al futuro in modo ottimista, piano piano si riprende quota anche se lentamente perché nel corso degli ultimi giorni ci sono stati diversi problemi e non solo nell’ambito lavorativo. Le idee sono tante ma i recenti risultati non convincono.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Bene analizzare nel dettaglio quello che c’è da fare, armarsi di temperanza e pazienza. Questo è un periodo di nuove responsabilità, aiuterà ad arrivare ad un 2023 di eccezionale stabilità. I prossimi sei mesi sono di sperimentazione, con progetti da mettere in gioco, competizioni importanti sono già in essere.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La visione del futuro è libera, e possiamo dire che questo cielo permette di liberarsi di un peso e parlare con estrema tranquillità di progetti che potranno diventare importanti per il futuro. C’è chi è stato in pensiero per una persona cara che non è stato bene.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ottobre mese importante, non abbiamo più i blocchi di Settembre, quindi chi aveva fatto una richiesta di lavoro o cercato un trasferimento avrà di più. Poi, dalla fine di Ottobre, avremo anche una Venere attiva, quindi rapporti che sono stati messi in crisi ora miglioreranno.

