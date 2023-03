Oroscopo Paolo Fox del weekend: domenica 19 marzo 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 marzo 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La luna è opposta e crea qualche piccolo disagio d’amore. Per quanto riguarda il lavoro sarebbe meglio prendersi una pausa per staccarsi dallo stress. Andrò meglio la prossima settimana. Avete proprio bisogno di una pausa.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore sta andando meglio e avete di fronte un weekend davvero promettente. Sul lavoro siete pieni di energie. Incanalatele al meglio per ottenere grandi cose.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La luna torna attiva e rende le emozioni ancora più forti di prima. Sul lavoro non stancatevi troppo e cercate di circondarvi di persone positive. Solo così potete ottenere risultati importanti e dimostrare di che pasta siete fatti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La luna è dissonante e in questo weekend sarebbe meglio evitare le polemiche. Sul lavoro arrivano nuove proposte che promettono bene. Cercate di non fermarvi anche se siete stanchi. Solo con l’impegno e i sacrifici si ottengono grandi cose.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete alle prese con qualche piccola difficoltà amorosa ma presto riuscirete a recuperare. Sul lavoro arrivano novità ma le decisioni spettano a voi. Valutate pro e contro con calma prima di accettare eventuali proposte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Se siete innamorati fatevi avanti, è questo il momento di agire. Sul lavoro state facendo un bel percorso che vi porterà lontano. Inutile rimanere ancorati al passato, voltate pagina se qualcuno vi ha fatto soffrire e apritevi a nuove conoscenze. Avete tutte le carte in regola per fare bene.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

È arrivato il momento di buttarsi e mettersi in gioco in amore. Sul lavoro è un buon momento per portare a termine qualche progetto rimasto in sospeso. Riprendete in mano la vostra vita lavorativa e dimostrate di che pasta siete fatti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Attenzione alle polemiche in amore e se siete single guardatevi intorno. Sul lavoro ci sono incertezze ma sapete già quale strada volete percorrere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In amore ci sono state giornate pesanti quindi adesso godetevi la vostra meritata calma. Sul lavoro non fatevi prendere dall’ansia, tenete le cose sotto controllo e vedrete che tutto andrà per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa è una giornata molto bella per l’amore. Sul lavoro, invece, bisogna avere pazienza e lasciare che il tempo passi. Attenzione alle spese. Ultimamente ne avete avute di eccessive e ora il piatto piange, cercate di limitarle.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La luna è un po’ strana, quindi attenzione alle discussioni d’amore. Mantenetele la calma e siate diplomatici se non volete litigare con il partner anche per piccole questioni. Sul lavoro non mettete troppa carne al fuoco e se lo desiderate, rimettetevi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Una bellissima giornata per godere delle emozioni d’amore. Sul lavoro siete ancora in attesa di cambiamenti. Presto arrivano soluzioni a discussioni degli ultimi giorni e anche nuovi contratti e opportunità per cambiare vita una volta per tutte. I prossimi tre giorni saranno meravigliosi.

