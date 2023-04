Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 16 aprile 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 aprile 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa non è la giornata ideale per vivere l’amore in piena spensieratezza ma con il tempo riuscirete a superare le crisi del momento. Sul lavoro iniziano nuovi progetti a cui tenete molto. Saprete portarli avanti con entusiasmo, fermezza e sicurezza.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Vi sentite un po’ spaesati sul fronte amoroso ma cercate di non farvi prendere da troppe ansie per il futuro. Sul lavoro c’è un po’ di caos quindi meglio restare con i piedi per terra e non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Inizia un bel periodo di ripresa in amore e un bel recupero anche di forze. Maggio sarà un bel mese da tutti i punti di vista. Approfittatene e vedrete che tutto si aggiusta, anche prima del previsto. Dovete solo avere un po’ di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In amore vi sentite particolarmente passionali e se siete in coppia da tanto tornerà una bella complicità in amore. Sul lavoro sarà tutto più semplice, soprattutto comunicare con gli altri. Bene per i cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In amore ci sono un po’ di cose da chiarire quindi attenzione. Sul lavoro arrivano novità che potrebbero cambiare i vostri piani.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Inizia un periodo migliore per l’amore, niente più discussioni e litigi con il partner. Sul lavoro siete un po’ svogliati ma forse dipende tutto dal fatto che non vi sentite soddisfatti e valorizzati.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In amore arrivano bei progetti, soprattutto per le coppie stabili che possono pensare a convivenze e matrimoni. Sul lavoro strada in discesa. Potete dimostrare diche pasta siete fatti e ottenere grandi cose.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In amore sarebbe meglio evitare le solite gelosie. Per quanto riguarda il lavoro, invece, concentratevi di più perché ultimamente non siete molto volenterosi di rimboccarvi le maniche.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In amore vi sentite un po’ confusi, forse vi siete fidati delle persone sbagliate. Per quanto riguarda il lavoro iniziate a fare scelte di cui siate davvero convinti. Lasciate perdere le sfide, perché questo non è il momento più propizio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Avete un grande bisogno di conferme in amore e la luna non darà una mano da questo punto di vista. Attenzione. Sul lavoro inizia una fase di ripresa anche se c’è ancora qualche problemino da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Avete un grande bisogno di conferme in amore e la luna non darà una mano da questo punto di vista. Attenzione. Sul lavoro inizia una fase di ripresa anche se c’è ancora qualche problemino da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Per godere dell’amore dovrete aspettare il 20 del mese. Sul lavoro le novità sono tante quindi sfruttate al meglio ogni occasione che vi si presenterà davanti. Fatevi trovare pronti, se non volete litigare con chi vi circonda. O farvi superare da qualche collega che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.