Oroscopo Paolo Fox del weekend, domenica 11 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 11 settembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Luna nel segno porta vigore. E’ vero che in questo momento la forza va controllata, altrimenti si rischia di essere fin troppo nervosi o fare delle scelte irruente non ragionate. L’impulsività può essere una costante in questo periodo perché se è vero che Giove transitando nel segno favorisce la capacità di azione, è vero anche che se si da retta alla rabbia e all’insofferenza si rischia di andare molto lontano dei propri obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La situazione astrologica è interessante per gli incontri, per le amicizie. Quelli che si sono un pochino troppo chiusi in un rapporto sentimentale, o magari hanno iniziato a vivere isolato ora hanno una grande necessità di risvegliare rapporti di amicizia e sentimentali; ancora di più se c’è stata una crisi negli ultimi 3 mesi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Gli ultimi due giorni hanno portato stress e tensione, agitazione e comunque la maggioranza dei nati avrà notato che c’è tutto da organizzare, bisogna ripartire persino da zero; c’è anche un’emozione legata ad una nuova partenza che riguarda in particolare il lavoro. L’unico lato in deficit di questo Oroscopo sembra essere la situazione sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

ripensamenti ci sono. Le relazioni che nascono in questo periodo sono particolari, sembra che voi abbiate dovuto lottare con diversi problemi, anche sotto il profilo fisico. Da Maggio ad oggi le battaglie non sono mancate, è chiaro che ognuno ha la propria vita, le esperienze sono sempre soggettive, ma il dato comune di tutto quello che è capitato fino ad oggi è la ricerca di una nuova identità e di una maggiore sicurezza interiore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa è una domenica vincente come sarà vincente anche il futuro; peccato questa precarietà a livello economico. Per esempio chi ha investito soldi in un affare che sembrava importante ora è pentito ma ricordiamo che il Leone è capace di sfidare il mondo e di trasformare un presunto insuccesso in un grande successo. Chiediamo in questa domenica di ritrovare l’amore e concedersi un pochino di più.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sarà importante vivere questa giornata nel più completo relax, perché già da lunedì si riparte e ci sono grandi progetti in vista anche per il 2023. La Vergine non si ferma mai, ha la mente accesa 24 ore su 24. Forse sarebbe il caso ogni tanto di concedersi al relax, lasciarsi andare all’istintività e pensare che non tutto è governato e dominato dalla razionalità. In ogni persona nata sotto questo segno c’è il desiderio di vedere tutto organizzato ma dobbiamo ricordare che siamo nati nel caos.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Come abbiamo spiegato ieri dovreste essere più contenti rispetto ai mesi di Maggio e Giugno, un po’ perché siete riusciti a superare un problema e un po’ perché vi sentite una sorta di piccolo eroe. Probabile che in certi momenti soprattutto dopo Maggio voi abbiate pensato di non farcela ma rispetto a tante persone che parlano e non combinano niente abete dimostrato ad oggi di essere più forti di quello che immaginavate.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Venere in aspetto interessante mentre ad Agosto tutto sembrava portare alla polemica adesso riuscite non solo a farvi scivolare le cose addosso ma anche a pensare a qualcosa di positivo in vista del prossimo anno. In realtà alcune relazioni e rapporti di lavoro stanno cambiando; è molto facile immaginare che voi siate preoccupati perché anche se avete rinnovato un accordo non sapete se continuerà a lungo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Continuate a vivere un periodo di grandi trasformazioni. La vostra dedizione per il lavoro porta i risultati e tutto quello che fare sarà apprezzato e riconosciuto. Cercate di essere più attenti alle questioni economiche e finanziarie, dovete affrontare questi problemi in modo onesto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo periodo siete particolarmente fortunati e quindi chi ha un’attività in proprio può approfittare di questi giorni per trovare nuovi clienti e nuove opportunità di lavoro. In generale il vostro punto di forza è proprio il posto di lavoro, dove potete mettere in campo tutta la vostra grinta e il vostro carattere.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questo cielo e questo Oroscopo sono importanti soprattutto nel campo dell’amore ma in ogni caso è sempre meglio non aprire polemiche e tensioni con il partner perché la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro. State attenti, in campo economico, a qualche spesa di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Dovete scegliere tra due possibili partner, è arrivato il momento. Non potete stare con due piedi in una scarpa e quindi siete chiamati ad una decisione. Sul posto di lavoro lo stress può crearvi più di qualche problema ma l’importante è non mollare. Testa bassa e andate avanti.

