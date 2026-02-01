Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 1 febbraio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 1 febbraio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

C’è un’energia forte che spinge ad agire e a non rimandare più certe decisioni. Questa determinazione si riflette soprattutto sul lavoro dove diventa necessario chiarire ruoli e obiettivi senza lasciare spazio a fraintendimenti. In amore cresce il bisogno di autenticità: dire ciò che si pensa aiuta a rafforzare i legami, anche se inizialmente può creare qualche tensione. Il fisico risente di un’eccessiva pressione mentale!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il desiderio di stabilità si fa sentire in modo marcato, soprattutto sul piano emotivo. Le relazioni cercano conferme e continuità, mentre situazioni poco definite rischiano di pesare più del dovuto. Anche sul lavoro serve pazienza: le opportunità non mancano, ma vanno gestite con calma e realismo. Un’attenzione maggiore al benessere quotidiano favorisce un recupero delle energie.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La mente è vivace e piena di stimoli, con idee che possono trovare applicazione concreta se ben organizzate. Le dinamiche professionali beneficiano del dialogo e dei contatti, ma è importante non disperdere le forze. In ambito sentimentale c’è voglia di leggerezza, anche se alcune questioni irrisolte chiedono un confronto diretto. La salute resta buona, purché si evitino ritmi troppo frenetici.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni guidano molte scelte e rendono questo periodo particolarmente sensibile. Nei rapporti affettivi emerge il bisogno di sentirsi compresi e protetti, soprattutto all’interno della coppia. Le questioni lavorative richiedono prudenza e una gestione attenta delle responsabilità. Per stare meglio è fondamentale concedersi spazi di tranquillità e ridurre le tensioni accumulate.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Si avverte una forte spinta a dimostrare il proprio valore e a ottenere riconoscimenti concreti. Questo atteggiamento favorisce il lavoro, ma richiede attenzione per non trascurare il lato emotivo. In amore serve maggiore presenza e disponibilità all’ascolto, evitando di dare tutto per scontato. Il livello di energia è buono, ma va dosato per non arrivare affaticati.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il bisogno di ordine e chiarezza diventa centrale, soprattutto nella gestione degli impegni quotidiani. Sul lavoro l’organizzazione permette di affrontare anche situazioni complesse con maggiore serenità. Nei rapporti sentimentali è importante parlare apertamente, senza tenere tutto dentro. La salute migliora ascoltando di più il corpo e rispettando i propri ritmi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il tema dell’equilibrio è centrale e coinvolge in modo diretto le relazioni. In amore cresce il desiderio di armonia e di confronto sincero, utile per rafforzare i legami. Le questioni professionali richiedono scelte ponderate, da affrontare senza fretta. Un ritmo di vita più regolare aiuta anche sul piano fisico.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

C’è una spinta profonda al cambiamento che riguarda soprattutto il lavoro e le prospettive future. Alcune decisioni richiedono coraggio, ma possono portare risultati interessanti. In amore le emozioni sono intense e coinvolgenti, con la necessità di evitare inutili conflitti. La salute risente degli stati d’animo: è importante scaricare le tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il desiderio di libertà e movimento si fa sentire in modo deciso. Le attività professionali possono beneficiare di nuove idee e di una visione più ampia, mentre in amore è necessario trovare un equilibrio tra indipendenza e presenza emotiva. Il fisico risponde bene, ma è importante non esagerare con gli impegni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il senso del dovere guida molte scelte e porta a concentrarsi sugli obiettivi professionali. L’impegno viene premiato, ma non bisogna mettere da parte i sentimenti. In ambito affettivo serve maggiore disponibilità emotiva. La salute migliora concedendosi pause rigeneranti e momenti di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le idee non mancano e spingono verso soluzioni originali, soprattutto sul lavoro, dove la creatività può fare la differenza. In amore emerge il bisogno di sentirsi liberi ma anche compresi, evitando distanze inutili. La salute è discreta, a patto di mantenere abitudini equilibrate.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità è accentuata e influenza sia i rapporti affettivi sia le scelte pratiche. In amore si cerca profondità emotiva e condivisione sincera. Sul lavoro è importante restare concreti e non lasciarsi distrarre troppo dalle emozioni. Il benessere fisico migliora dedicando più tempo al relax.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.