Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 1 dicembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 1 dicembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento avete la necessità di mettere a posto alcune questioni fondamentali che riguardano il vostro lavoro ma non solo. Dal 7 dicembre inizierà una fase di grande recupero anche a livello emotivo. Già da oggi avrete stelle interessanti che vi indurranno a mettere da parte le polemiche e a porre in primo piano il divertimento e la voglia di stare insieme agli altri. Avete bisogno di leggerezza anche per disintossicarvi dallo stress della quotidianità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non sono mancate le tensioni in questi ultimi tempi, anche perchè gli impegni sono stati parecchi. Con Giove in aspetto particolare, avete dovuto fare i conti con l’invidia altrui o con qualcuno che vorrebbe mettervi in cattiva luce. Per fortuna avete la testa dura e la vincete contro tutto e tutti. In questo momento dovreste farvi accompagnare da persone ottimiste e positive perchè vi aiuterà a stare meglio anche con voi stessi. Magari una persona della Vergine potrebbe essere la persona ideale per trascorrere una bella domenica.



Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ bene darsi da fare ma con cautela, anche perchè dovrete fare i conti con un Mercurio in opposizione che rende la giornata un po’ conflittuale. Se avete attorno persone che mettono in discussione ciò che dite o che fate, potreste perdere la pazienza. La cosa migliore da fare è svagarsi e non chiudersi in casa. Magari conoscere gente o luoghi nuovi, potrebbe aiutarvi a ritrovare un po’ di serenità e di leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo momento sarebbe meglio non prendere iniziative in amore fino a quando non finirà il transito negativo di Venere. Ogni scelta potrebbe essere dettata dal momento e non da una vostra reale volontà. Magari qualcuno potrebbe decidere di separarsi un po’ troppo frettolosamente. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox meglio rimandare scelte importanti e attendere tempi migliori. Dicembre porterà un recupero anche a livello emotivo. Dovrete mettere in cantiere fin da adesso le belle opportunità che vi offrirà il 2025.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo momento siete davvero un fiume in piena che ha bisogno di nuove emozioni e nuove esperienze. Con un cielo così positivo sarebbe davvero un peccato chiudersi in casa, magari con persone che non sopportate. Questa domenica porterà emozioni positive. Se avete allontanato persone negative, le stelle approveranno la vostra scelta. E’ vero che non sopportate le critiche, ma quando giungono da persone invidiose, è normale reagire duramente contro chi agisce solo per secondi fini.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questa domenica sarà un po’ sottotono anche perchè,quando avete un problema, non riuscite a stare sereni. A volte sarebbe meglio staccare la spina e non pensare alle cose negative, ma voi non riuscite proprio ad essere superficiali. Se c’è una polemica nel lavoro, è normale innervosirsi. Oggi e domani, se avete accanto la persona giusta, potreste vivere una domenica molto interessante anche sul piano delle emozioni, a patto che stacchiate veramente la spina e vi isoliate dai problemi quotidiani.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ un oroscopo migliore quello che coinvolge il vostro segno. Fra l’altro, dal 7 dicembre, avrete una Venere molto brillante che vi permetterà di vivere la vita con più leggerezza. Avete bisogno di divertirvi e di avere a che fare con persone che siano in grado di rendere migliore il vostro umore. Dovrete cercare di mettere da parte il passato e guardare al futuro con più ottimismo. Adesso non avrete Marte in aspetto negativo e questo si ripercuoterà positivamente anche a livello di salute fisica.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Se qualcuno prova a mettervi in cattiva luce, cercate di reagire in modo diplomatico e senza andare fuori di testa. Prendete con filosofia queste situazioni conflittuali, altrimenti finirete per rovinarvi la domenica. Secondo l’Oroscopo del giorno, sarete un po’ pensierosi anche a causa di un Marte opposto che vi tormenta un po’. Chi svolge un lavoro creativo, adesso sarà decisamente più forte. Per chi svolge un lavoro artistico il 2025 sarà davvero un anno molto propizio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Nella giornata odierna avrete molti pianeti dalla vostra parte. Con questo cielo sarà normale ricevere delle belle sorprese o avere voglia di fare una bella sorpresa ad una persona che stimate o che amate. Cercate di aprire la mente e il cuore alle novità. Tra qualche giorno, fra l’altro, avrete anche Venere dalla vostra parte. Potrebbe anche arrivare una bella intuizione che vi metterà in condizione di risolvere un problema che vi affligge da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La giornata di domenica sarà quella giusta per verificare un sentimento, a patto che mettiate da parte i pregiudizi e la gelosia. In questi ultimi giorni vi siete dedicati alla difesa di una persona che è stata attaccata ingiustamente. In genere, quando voi decidete che una persona necessita di protezione, non vi tirate indietro. Avete speso parole buone per chi ha avuto dei problemi. In questo momento state bene con voi stessi, ma le stelle vi consigliano di aprirvi agli altri e di non chiudervi in casa.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ci sono tanti pianeti importanti che potrebbero darvi una mano d’aiuto. A dicembre avrete anche Venere a vostro supporto che vi aiuterà a vivere l’amore con più leggerezza. Dovrete prepararvi ad un 2025 molto proficuo, anche perchè fino a giugno potrete godere della protezione di stelle importanti. Chi deve dare un esame o superare una prova, adesso avrà la strada spianata verso un esito positivo. Giove favorisce anche la fertilità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa giornata porta voglia di evasione e di leggerezza. Qualcuno avrà voglia anche di chiarire qualcosa con qualcuno. Avreste bisogno di pace attorno a voi e non di inutili tensioni. Ecco perchè le stelle vi consigliano di rinviare ogni chiarimento. Secondo l’Oroscopo del giorno, dovrete stare attenti alle distrazioni. La giornata di oggi sarà un po’ stralunata per voi, quindi cercate di essere prudenti e di evitare azioni azzardate anche a livello fisico.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.