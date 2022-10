Oroscopo Paolo Fox del giorno di venerdì 28 ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 ottobre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna è in aspetto buono, non dovete avere paura di amare, perché è la cosa più bella che possa capitarvi. Lasciatevi andare e godetevi il momento. C’è qualcosa su cui riflettere anche sul lavoro, magari non siete soddisfatti della vostra carriera.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Qualcosa non va come vorreste in amore, attenzione se c’è stata una separazione. Siete poco lucidi e quindi forse non è il momento di rimettersi a cercare l’anima gemella, state un po’ da soli. Il vostro ruolo sul lavoro sta cambiando.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Vivete un periodo di forte stress e nervosismo, rischiate di perdere la bussola e non capire da che parte andare. Forse è il caso di fermarsi un attimo e riflettere sul da farsi. Meglio non fare troppo a lavoro. Limitatevi all’essenziale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Tornare a vecchi trascorsi in amore potrebbe essere sbagliato, meglio darsi da fare, almeno in questo momento, sul lavoro. Rischiate di commettere errori che pagherete a caro prezzo. Concentratevi e rimboccatevi le maniche.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Grandi relazioni non possono finire solo per qualche pianeta contro. Sta a voi vivere al meglio una relazione, anche se le stelle non vi assistono. D’altronde ognuno è artefice del proprio destino. Sul lavoro previste discussioni con i superiori, ma mantenete la calma.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Forte stress per il vostro segno, in particolare nelle relazioni è facile perdere la pazienza. Complicazioni anche sul lavoro, un progetto non sta andando secondo i piani ma voi non disperate, il meglio deve ancora venire. Rimboccatevi le maniche.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In amore non cadete in banali provocazioni, perché rischiate di invischiarvi in inutili polemiche. Periodo favorevole sul lavoro, potete portare avanti i vostri progetti. Potete incontrare l’anima gemella se siete single da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Cercate di non perdere tempo in storie che vi fanno perdere energie e vi deludono. Siete stanchi, volete avere solo persone vere al vostro fianco. Non è il periodo giusto per lanciarsi in sperimentazioni nel lavoro, andate sul concreto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi senza timore. Che avete da perdere? D’altronde se siete sicuri che penda dalle vostra labbra, inutile tentennare o fare gli orgogliosi. Giornata interessante per fare proposte e avanzare richieste sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Se una storia è in crisi potete tentare un recupero. Inventate qualcosa che stupisca il partner. Oppure semplicemente un weekend romantico, una gita fuori porta, una cena, trascorrete più tempo insieme. Se proprio non va, voltate pagina. Giornata giusta per gli incontri sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Non rischiate troppo se non ne vale la pena. Ok mettersi in gioco, ma senza bruciarsi, specie sul lavoro. Insomma, non fate il passo più lungo della gamba. In amore se una persona non vi convince è inutile perdere tempo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Potreste incontrare presto la persona giusta per la vostra vita. L’anima gemella, quella che vi fa sognare, che vi riempie il cuore e dà colore alle vostre giornate. Vi sembra una cosa da poco? C’è da affrontare una scelta anche un cambiamento di vita se necessario.

E anche per oggi è tutto.