Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 20 marzo 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 20 marzo 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi invita a ritrovare determinazione, soprattutto nel lavoro dove alcune questioni rimaste in sospeso richiedono decisioni rapide. In amore si percepisce il bisogno di chiarezza: meglio evitare tensioni inutili e puntare su un dialogo diretto. La salute appare discreta, anche se la stanchezza accumulata potrebbe farsi sentire!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il clima generale favorisce la concretezza e permette di fare passi avanti nel lavoro, soprattutto per chi sta cercando stabilità o conferme. In amore si riscopre il valore dei piccoli gesti, capaci di rafforzare i legami. La forma fisica è buona, ma conviene non trascurare il riposo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Una certa vivacità mentale accompagna la giornata, rendendo il lavoro dinamico ma a tratti dispersivo: meglio concentrarsi su pochi obiettivi. In amore possono emergere incomprensioni, da gestire con pazienza. La salute è nel complesso stabile, ma serve maggiore equilibrio tra impegni e relax.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Si respira un’aria più distesa, utile per sistemare questioni lavorative rimaste in secondo piano. Le relazioni affettive beneficiano di una maggiore disponibilità all’ascolto. Dal punto di vista fisico si registra un recupero di energie, anche se resta importante non sovraccaricarsi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il lavoro richiede attenzione e senso pratico: alcune situazioni potrebbero mettere alla prova la vostra pazienza. In amore torna il desiderio di protagonismo, ma è fondamentale lasciare spazio anche all’altra persona. Energia in ripresa, ma senza eccessi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata di oggi è favorevole per organizzare e pianificare, soprattutto nel lavoro dove si possono gettare basi solide per nuove esperienze. In amore si avverte un bisogno di stabilità e concretezza. La salute è buona, ma cercate di evitare stress eccessivi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Nel lavoro si apre una nuova fase di valutazione: è il momento di riflettere su scelte future senza fretta. In amore si ricerca armonia, ma serve anche maggiore sincerità. Un pò di affaticamento potrebbe influire sull’umore, meglio concedersi pause rigeneranti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Determinazione e intuito guidano le scelte professionali, portando a risultati interessanti. In amore si intensificano le emozioni, ma è importante non lasciarsi trascinare da gelosie. Buona energia fisica, da gestire con equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il desiderio di cambiamento si fa sentire, soprattutto nel lavoro dove potreste valutare nuove opportunità. In amore cresce la voglia di leggerezza e spontaneità. La salute è discreta, anche se un pò di nervosismo potrebbe incidere.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La giornata di oggi premia l’impegno e la costanza, con possibili riconoscimenti in ambito lavorativo. Nei rapporti affettivi si consolida ciò che è autentico, mentre ciò che è fragile richiede attenzione. Energia stabile, ma senza trascurare il benessere mentale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Idee e intuizioni non mancano, ma nel lavoro serve maggiore concretezza per trasformarle in risultati. In amore si avverte il bisogno di libertà, da bilanciare con il rispetto reciproco. La salute è buona, purché si evitino eccessi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sensibilità e intuizione guidano le relazioni, rendendo l’amore più profondo e coinvolgente. Nel lavoro è utile mantenere i piedi per terra, evitando distrazioni. La forma fisica è in miglioramento, ma resta importante ascoltare i segnali del corpo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.