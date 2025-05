Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 16 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La vostra pazienza si sta ormai esaurendo, soprattutto se avete a che fare con persone che non sono state sincere e leali con voi. E’ vero che ci sono persone che meritano le vostre critiche ma dovrete evitate di esagerare e di prendere ogni cosa di petto. Forse dovreste anche farvi un bell’esame di coscienza anche per capire le ragioni per le quali tante persone vi attaccano o ce l’hanno con voi. Queste stelle può portare nuovi amori o nuove amicizie.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi potete contare su una bella Luna anche se lo stress accumulato in questi giorni è davvero tanto. In questo momento con Marte in quadratura essere agitati è un fatto da considerare quasi normale. E’ vero che apparentemente il Toro tende a trasmettere sicurezza agli altri ma dentro di voi in questo momento avete una certa ansia legata ad alcune situazioni in bilico che non vi fanno stare bene. Se provenite da una fase turbolenta in amore, le stelle vi consigliano di non perdere l’ottimismo. Entro l’estate ci sarà modo di consolidare una relazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa bella Venere e la Luna che non è più opposta rappresenteranno per voi un motivo di maggiore chiarezza nella vostra vita. Il vostro sorriso è contagioso e la vostra voglia di vita riesce a trasmettere positività anche alle altre persone. C’è la possibilità anche di concludere favorevolmente una vicenda legale o di raggiungere un compromesso per voi molto vantaggioso. Dovrete stare solo attenti ai pettegolezzi di corridoio o a coloro che mettono in giro delle cattive voci su di voi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le stelle di oggi porteranno un po’ di discordia e di tensione soprattutto nelle relazioni familiari e nelle relazioni d’amore. Questo transito è piuttosto pesante e potrebbe creare dissidi o frequenti incomprensioni. Avete stelle che proteggono il vostro lavoro e la vostra sfera relazionale legata ai vostri affari, però conoscendo il vostro carattere quando vedete tutto nero o avete voglia di mettervi in un angolo a causa di qualche rimpianto, finite per autoaccusarvi e per vedere le cose peggiori di quello che sono in realtà.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il Leone ritrova la fantasia grazie anche al supporto di Venere e di altri pianeti che stanno transitando nel vostro segno. Ecco perchè ci sono tutte le condizioni per concludere un accordo importante o per ritrovare l’amore. Chi invece in questo momento non avrà voglia di rimettersi in gioco in amore, comunque non vorrà farsi circondare da amicizie superficiali. E’ un periodo positivo per gli affari e per la conclusione di accordi. Da giugno non avrete più quelle opposizioni planetarie che vi hanno impedito di spiccare il volo ecco perchè dovrete prepararvi a conseguire vittorie fondamentali per il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Finalmente con questa Luna attiva ci sarà modo di ritrovare una certa serenità a livello interiore. A causa di queste problematiche dovreste evitare di prendere una decisione immediata soprattutto se avete un progetto interessante in ballo. Prima dovreste cercare di schiarirvi le idee e di fare il punto della situazione. Chi ha chiuso una relazione in passato adesso avrà voglia di rimettersi in gioco. Le giovani coppie, entro giugno, potrebbero decidere di fare il grande passo che potrebbe essere rappresentato dalle nozze o da una convivenza. In ogni caso, sarebbe sempre meglio riflettere prima di fare scelte irreversibili.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questo cielo è davvero interessante soprattutto dal punto di vista emotivo anche se la ricerca del vostro equilibrio a livello psicologico è sempre piuttosto problematica. In questo momento non è facile riuscire ad essere sereni soprattutto se in amore ci sono state delle tensioni o se nel lavoro state facendo qualcosa che non vi piace. Dovrete cercare di riguadagnare autostima e mettere voi stessi al centro della vostra attenzione. L’amore in questo momento occupa un ruolo di secondo piano nella vostra vita forse perchè avete altre priorità o altri pensieri.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Più si avvicina per voi il mese di giugno e meglio andranno le cose, ecco perchè dovrete cercare di rimettervi in moto archiviando i tristii trascorsi guardando al futuro con rinnovato ottimismo. Secondo l’Oroscopo del giorno, grazie a questa Luna interessante, potrebbero aprirsi nuovi spiragli anche nel lavoro. Alcune opposizioni planetarie vi renderanno eccessivamente rigidi sulle vostre posizioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Oggi dovrete stare attenti ai soldi perchè potrebbe esserci qualche spesa di troppo da affrontare e non sapete come fare quadrare i bilanci della famiglia. State programmando un viaggio anche per ritrovare una certa armonia a livello interiore, anche perchè voi siete degli esploratori e amate andare in luoghi che non avete mai visto. Questa bella Venere favorisce i cambiamenti e le novità. Anche nel lavoro non ci sarà più l’opposizione di Giove e questo vi aiuterà a tornare in gioco anche per dimostrare a voi stessi ciò che valete realmente.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le eccessive responsabilità che gravano sulle vostre spalle a livello lavorativo, potrebbero risultare piuttosto pesanti da sostenere in questi giorni. Le vostre decisioni sono importanti e possono avere cruciali ripercussioni sul vostro futuro, ecco perchè siete piuttosto tesi e nervosi. Forse provenite anche da una fase in cui avete investito o speso troppi quattrini e adesso vi trovate in difficoltà nel far quadrare i vostri bilanci. Non si capisce ancora chi provoca disagio in amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il weekend porterà consiglio nella vostra vita ma anche una certa voglia di evadere dalla solita routine. Un bel viaggio o una gita fuori porta potrebbe aiutarvi a venire a capo o a smaltire tutte quelle angherie che avete subito e che sono dettate dall’opposizione di alcuni pianeti. In amore chi non vive un rapporto sereno prima o poi parlerà chiaro e non accetterà più compromessi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questo weekend è importante perchè porterà una ventata di novità e di belle soddisfazioni dettate anche da questo nuovo transito di Giove che vi aiuterà a risolvere determinati problemi. Oggi non si potranno evitare i confronti con quelle persone con le quali ultimamente sono nate discussioni o incomprensioni. Ci sono anche delle persone che magari vorrebbero concedervi una seconda chance soprattutto se in passato ci sono state liti e incomprensioni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.