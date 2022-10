Oroscopo Paolo Fox di venerdì 14 ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 ottobre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Attenti alle finanze: siete un po’ a corto di fondi e nei prossimi giorni avrete anche qualche spesa improvvisa. Per quel che riguarda l’amore, soprattutto per chi tra voi ha da poco avviato una nuova relazione, attenzione! Le stelle vi consigliano, prima di prendere qualsiasi decisione, di aspettare la fine di questa settimana.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Siete delle persone molto precise ma questo a volte vi rende fastidiosi agli occhi degli altri. Potreste quindi avere discussioni con alcuni colleghi al lavoro. Cercate di controllare i vostri nervi. In amore, invece, non riuscite a superare qualche problema di troppo con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avrete tanta energia e stelle favorevoli. Approfittatene per fare un po’ di autocritica su alcuni comportamenti che hanno infastidito le persone a cui volete bene. È il momento di chiarire le incomprensioni con il partner e vivere una giornata spensierata.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questa settimana avrete una marcia in più soprattutto sul lavoro, dove sarete coinvolti in scelte molto importanti, seppur divisive. Seguite il vostro cuore e non sbaglierete mai, neanche in amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete molto stanchi ma per fortuna il weekend è alle porte. È una fase in cui lavorate davvero troppo, non in termini di ore, bensì in termini di energie mentali spese. Il consiglio delle stelle è quello di staccare un po’ la spina.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi è il momento giusto per cambiare un aspetto della vostra vita che vi fa soffrire. Avrete infatti l’opportunità di ragionare su alcuni aspetti e riuscirete a trovare una soluzione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ritroverete l’energia per fare tutto quello cui avete rinunciato nei giorni scorsi. Sono favoriti gli incontri, sia in ambito sentimentale che lavorativo. Saranno giorni di emozioni forti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Si prospetta una giornata mozzafiato. Nei giorni scorsi siete andati incontro ad alcuni cambiamenti che si riveleranno davvero perfetti per ciò che volete diventare. Il vostro autunno sarà molto importante.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avrete una grandissima voglia di innamorarvi di nuovo. Siete stanchi delle delusioni, ma anche della solitudine, e allora avere il desiderio fortissimo di tuffarvi in una nuova avventura.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sarete in ottima forma. Affrontate questo venerdì con il sorriso sulle labbra, a prescindere dai contrattempi. Sul lavoro il vostro punto di vista viene considerato importantissimo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Avete voglia di spaccare il mondo, di essere padroni del vostro destino e di incidere sulla vita delle persone a cui tenete. Tuttavia, in questi giorni di grande energia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questo fine settimana, inoltre, avrete una spinta anche nelle relazioni. In amore, ci sono alcuni di voi che hanno mille dubbi sul partner e forse è il momento di affrontarli.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.t