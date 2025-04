Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 12 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

I nati sotto questo segno devono fare i conti con la Luna in opposizione che potrebbe provocare qualche piccolo conflitto, tuttavia non sarà la classica “luna storta” a cambiare il vostro percorso che effettivamente procede in maniera spedita. É vero che avete avuto a che fare con problemi, ritardi, magari anche un battibecco ma ciò che è stato rimane nel passato, ora bisogna concentrarsi sul presente e sul futuro. Cercate di mantenere la calma e la lucidità laddove vi trovaste di fronte a persone che si oppongono alle vostre convenzioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ un periodo di opportunità, sia lavorativamente che dal punto di vista personale: state pensando di ampliare i vostri orizzonti e considerare prospettive nuove, diverse rispetto a un passato che ora vi sta stretto. Ora c’è la possibilità di firmare accordi e contratti, magari anche dei rogiti se si ha intenzione di cambiare casa. Periodo fertile anche per l’amore visto che aprile sarà utile per recuperare una storia passata.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata attiva caratterizzata da una Luna favorevole, in arrivo benefici e miglioramenti soprattutto sul lavoro. É senz’altro un momento propizio per sperimentare e mettersi alla prova: potreste scoprire ottime opportunità di crescita e di sviluppo personale. Tuttavia l’amore non va messo in secondo piano, nonostante non vi stia dando effettivamente grandi soddisfazioni. C’è un po’ di frustrazione amorosa ma sapete come superarla.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna sta influenzando molto le vostre dinamiche emotive e relazionali, attenzione a colpi di scena a cui magari non sarete preparati ma che riservano belle sorprese. Cercate sempre la trasparenza, la sincerità, apritevi senza paura anche se avete vissuto crisi d’amore significative. Venere, nel frattempo, continua il suo transito risanatore vi invita a non rimanere in uno stato di sospensione, bensì di agire e prepararsi con un atteggiamento positivo ai cambiamenti e alle possibilità che arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Buon periodo riguardo il lavoro, nonostante le difficoltà fisiche incontrate di recente: ad inizio aprile avete registrato senz’altro un calo, il che ci può stare, ma ora le stelle vi offrono un sostegno sicuramente significativo e anche le situazioni all’apparenza più complesse possono essere affrontate e superate. Sentite il forte desiderio di rimettervi in gioco e recuperare il tempo perduto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State facendo i conti con Venere e Mercurio dissonanti che portano tensioni familiari e difficoltà nelle relazioni sentimentali; questa situazione potrebbe addirittura farvi riflettere sul vostro passato, soprattutto se avete vissuto esperienze amorose complicate. In ogni caso prima di prendere decisioni drastiche pensateci bene. Periodo buono per le amicizie che si formano in questo periodo, le quali si riveleranno importanti e promettenti in vista di maggio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna “bacia” questo segno e vi inietta una buona forza, ora potete affrontare le vostre sfide con una serenità rinnovata. La posizione lunare vi incoraggia a ragionare su eventuali divergenze nelle vostre vite, aiutandovi a trovare il bandolo della matassa o buone soluzioni. C’è anche Giove in aspetto meno critico che potrebbe rappresentare un periodo di sblocco, la volontà di abbandonare strade accidentate o troppo complesse da percorrere.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Quello che pensate oggi potete realizzarlo domani: concentratevi bene su queste parole perché l’allineamento astrale che avete adesso può portarvi a grandi cose, magari un evento inaspettato o addirittura un colpo di fulmine. Venere e Mercurio attivi aumentano il desiderio di amare ma anche il ritorno a una situazione del passato, di conseguenza potrebbero tornare a galla ricordi e volti familiari ma questo tuffo in ciò che è stato deve essere solo positivo. Per cavalcare quest’onda è indispensabile non essere fagocitati da ricordi negativi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Ci sono segnali di possibili aperture, di libertà o addirittura “liberazione” da una situazione, tuttavia allo stesso tempo emergono anche elementi di tensione e divergenze che non possono essere ignorati: prestate attenzione a chi vi sta accanto e dedicate tempo alle persone che amate, soprattutto se hanno bisogno di voi e magari stanno vivendo un periodo difficile. In tanti, a causa di Giove in opposizione, hanno avvertito la necessità di fermarsi già a fine febbraio oppure di trovare più tempo per se stessi: questo periodo di introspezione è cruciale per capire cosa si vuole davvero.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Queste 24 ore saranno caratterizzate da un senso di tensione e disorientamento, qualcuno potrebbe addirittura sentirsi sopraffatto e bisognerà compiere uno sforzo per non farsi buttar giù. E’ uno stato d’animo che deriva dal fatto che le persone chiedono più di quanto siano disposte a dare, uno squilibrio che vi penalizza visto che siete dei gran generosi. In ogni caso però questo può essere il giorno giusto per parlare chiaro, allontanare persone o situazioni sgradevoli e fare una bella “piazza pulita” di ciò che non volete più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Novità positive grazie alla Luna in buon aspetto e a Giove che favorisce l’amore: chi si chiude in casa avrà difficoltà ad ottenere risultati e potrebbe effettivamente perdere una buona occasione, sarebbe anche un peccato perché i nati sotto questo segno sono soliti mettersi in gioco e amano le sfide continue. Sviluppando progetti innovativi e dando spazio a nuove emozioni si potranno raggiungere traguardi innovativi. Questo cielo vi fa vivere anche emozioni sincere perciò non abbiate paura di lasciavi andare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Mercurio, Venere e Marte attivi vi fanno andare più spediti, è un momento propizio per la valutazione di progetti e iniziative interessanti. Sarà in difficoltà solo chi è ancora legato a qualche retaggio del passato e non riesce a concentrarsi bene sul presente e sul futuro. Avete paura di abbandonare “false certezze” e magari di fare il classico passo più lungo della gamba, dovete liberarvi di queste ansie che vi bloccano e vi negano nuove opportunità. Avete una bella energia e siete affascinanti quindi puntate su voi stessi

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.