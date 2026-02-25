Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 25 febbraio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 25 febbraio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sul lavoro siete chiamati a prendere decisioni rapide: le opportunità non mancano, ma sarà fondamentale evitare scelte impulsive. In amore c’è bisogno di chiarezza; chi vive una relazione stabile può ritrovare complicità, mentre i cuori liberi dovrebbero lasciarsi guidare dall’istinto senza forzature. La salute è discreta, ma sarebbe utile scaricare la tensione con un po’ di movimento.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Si respira un’aria più concreta e rassicurante. Sul lavoro state costruendo qualcosa di solido, anche se i risultati non sono ancora del tutto visibili. In amore contano i gesti semplici: la stabilità è un valore, ma evitate di chiudervi troppo nelle vostre posizioni. Il benessere generale è buono, purché concediate al corpo il giusto riposo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’energia mentale è vivace e vi rende particolarmente brillanti sul lavoro, dove potrebbero arrivare notizie interessanti o confronti stimolanti. In amore occorre maggiore attenzione alle parole: la vostra ironia non sempre viene compresa. La salute richiede equilibrio, soprattutto per quanto riguarda il sonno.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni sono protagoniste e influenzano anche le scelte professionali. Sul lavoro è il momento di far valere le vostre idee con determinazione ma senza irrigidirvi. In amore serve dialogo sincero: chi ha vissuto incomprensioni può trovare un punto d’incontro. La forma fisica è in ripresa, anche se lo stress va tenuto sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete determinati e desiderosi di primeggiare. Sul lavoro potrebbero aprirsi spiragli interessanti, ma sarà importante collaborare con chi vi circonda. In amore avete bisogno di sentirvi apprezzati; se qualcosa non vi soddisfa, parlatene apertamente. La vitalità è buona, ma evitate eccessi che potrebbero affaticarvi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La precisione è il vostro punto di forza e sul lavoro vi permette di risolvere questioni rimaste in sospeso. Tuttavia, non tutto può essere controllato: accettare qualche imprevisto vi aiuterà a vivere meglio. In amore cercate rassicurazioni, ma provate anche a lasciarvi andare. La salute è stabile, con un lieve calo di energie nelle ore serali.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il desiderio di equilibrio guida le vostre scelte. Sul lavoro è possibile mediare tra posizioni diverse e ottenere vantaggi. In amore torna la voglia di armonia: chi ha vissuto tensioni può recuperare serenità. La forma fisica è buona, purché non trascuriate piccoli segnali di stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La determinazione è il vostro punto di forza sul lavoro, dove potreste ottenere conferme importanti. In amore le emozioni sono intense: evitate però atteggiamenti troppo drastici. La salute è discreta, ma sarebbe utile trovare momenti di relax per alleggerire la mente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete bisogno di movimento e novità. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti, soprattutto per chi desidera cambiare o ampliare i propri orizzonti. In amore c’è spazio per nuove conoscenze o per ravvivare il rapporto di coppia con iniziative spontanee. L’energia è buona, ma non disperdetela in troppe direzioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La concretezza vi aiuta a gestire responsabilità e impegni professionali. È un momento utile per pianificare con attenzione i prossimi passi. In amore potreste apparire distaccati, ma in realtà avete solo bisogno di maggiore sicurezza. La salute richiede equilibrio tra doveri e riposo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Siete in un periodo ricco di idee e sul lavoro è il momento giusto per puntare sull’originalità. È importante mantenere un dialogo costruttivo con colleghi e collaboratori. In amore cercate libertà e comprensione reciproca; chi è solo potrebbe fare incontri stimolanti. La salute è buona, ma attenzione agli sbalzi di umore.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità vi rende particolarmente intuitivi. Sul lavoro fidatevi delle vostre percezioni, ma restate con i piedi per terra nelle decisioni economiche. In amore c’è bisogno di dolcezza e ascolto: le relazioni sincere possono rafforzarsi. La salute è nel complesso positiva, ma evitate di assorbire le tensioni esterne.

