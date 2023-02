Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 1 febbraio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 1 febbraio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna è in aspetto interessante. Giove nel segno. Possono arrivare buone opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il dialogo oggi è molto più semplice, puoi finalmente sentirti meno oppresso sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

C’è qualche problemino di carattere economico da risolvere o semplicemente una disputa in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sarai intuitivo, persino un po’ più fortunato. Venere ti favorisce, ma una scelta d’amore andrà fatta più avanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non prendertela troppo con persone che non meritano la tua attenzione. Vai oltre!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La situazione richiede un po’ di pazienza: ci sono troppe cose che devi definire, calma.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Non sarà facile portare avanti tutto quello che desideri. I fine settimana ultimamente sono caratterizzati da agitazione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il periodo è molto interessante, ma questa giornata lascia a desiderare: sembri un po’ troppo affaticato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

possibile dover affrontare una spesa o essere preoccupati per alcune vicende familiari. Grandi amori in vista.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Giornata di verifiche. Cerca di fare meno che puoi e non discutere, non metterti contro persone importanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sarà possibile recuperare un po’ di forza fisica. Difficoltà in amore, ma lascia le porte del cuore.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Oggi e domani è possibile rivivere sensazioni che non ti capitavano da tempo. Incontri particolari.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.