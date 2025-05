Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 20 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 20 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l'Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In queste 24 ore avete un ottimo cielo e soprattutto grande volontà di azione: riscoprirete la voglia di fare, favorito chi ha già un accordo in mano e deve solo sottoscriverlo. Bene anche chi sta fronteggiando più progetti con diverse persone. É un buon momento anche per fare una richiesta. In amore, se avete a che fare con Cancro, Bilancia e Capricorno, a volte vi sembra di fare tutto da soli e vorreste maggior collaborazione: il dialogo con il partner, o in generale con la persona interessata, farà la differenza per sistemare le cose.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le vicende degli ultimi mesi hanno inevitabilmente cambiato qualcosa nelle vostre vite e spazzato via le false certezze del passato! Creare nuovi riferimenti non è molto semplice ma evitate vittimismi, tensioni e ricordi negativi, visto che Venere tra qualche settimana sarà nel segno e darà ampio spazio all’amore, alle emozioni che fanno bene al cuore e a possibilità di rinascita interiore. Siete ancora un po’ agitati, soprattutto nella prima parte di questo martedì, ma la Luna sta per cambiare segno concedendovi un po’ di tregua.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sfruttate al massimo la mattinata di questo martedì, nel pomeriggio potreste avere scarsa concentrazione o rischiare di arrabbiarvi. Vi siete resi conto che qualcosa è cambiato di recente, ci sono stati momenti complessi in amore o addirittura cause e questioni legali… non temete però perché alla fine andrà tutto bene e non subirete grandi conseguenze. Evitate di fare le ore piccole, la Luna contraria potrebbe creare qualche intoppo o disagio già da dopo l’ora di pranzo e sarà meglio non andare in debito di energie!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La seconda parte della giornata sarà sicuramente migliore della prima! Giugno risulterà un mese buono per recuperare l’amore quindi provate un riavvicinamento con una persona da cui vi siete separati anche se solo temporaneamente. Dal punto di vista delle informazioni che riguardano parenti o figli, riceverete presto comunicazioni importanti: i prossimi tre giorni vi vedranno impegnati con questo tipo di questioni perciò tenetevi pronti a tutto!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Tra domenica e lunedì avete avvertito un certo nervosismo, ora le cose vanno sicuramente meglio e il peggio è passato! La Luna torna neutrale e tra giovedì e venerdì sarete in grande spolvero, la seconda parte della settimana vi darà ragione e vi farà avvicinare a persone che vi interessano o anche fare richieste importanti. Siete a buon punto nelle cose di cui vi state occupando, questo è un bel cielo che aiuta a portare nelle vostre vite qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Queste stelle parlano di novità ma rimangono complicazioni da risolvere dal punto di vista lavorativo: non avete ancora le idee chiare ma finalmente c’è chiarezza sugli obiettivi da raggiungere! Periodo importante per le sperimentazioni, da qui a fine anno capirete se vale la pena continuare o meno una certa collaborazione professionale. L’intuito vi aiuterà, ancor di più se unito alla logica, caratteristica, quest’ultima, che però in amore non vi servirà granché visto che in quel caso sarà l’istinto a guidarvi. Attenzione alle provocazioni!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Volete allontanarvi da situazioni e persone che sembrano solo alimentare discussioni e conflitti! É un oroscopo particolare soprattutto dal punto di vista familiare, siete molto stressati e vorreste addirittura andare a vivere in un’altra città… sarete forse voi a creare qualche polemica di troppo? L’amore non è brillante in questo mese ma nel mese di giugno vivrà nuovi slanci! É tempo di preparare il terreno per future situazioni professionali ma prima sarà importante fare un po’ di conti!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna torna attiva nel pomeriggio quindi non curatevi dell’ennesima mattinata agitata e con possibili difficoltà o intoppi: c’è chi deve incassare dei soldi, chi deve equilibrare uscite con entrate e chi, invece, è alle prese con la gelosia. La Luna in trigono vi aiuterà a chiarire le cose con il partner e a scacciar via quella sensazione di malintesi o questioni irrisolte. Sfruttate questa situazione astrologica anche per provare a darvi un nuovo slancio e ritrovare quella serenità che cercate da troppo tempo!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo è un cielo di recupero anche se a tutti ogni tanto capita di andare al rallentatore, non preoccupatevi in ogni caso! Mattinata molto stimolante, il pomeriggio assai meno… Tutta la seconda parte del 2025 vede un grande risveglio da parte dei nati sotto questo segno, di conseguenza fatevi avanti: ad esempio se dovete parlare con una persona, che ha potere sulla vostra vita lavorativa, fissate un appuntamento o un incontro perché ciò che proponete ora vi può portare lontano!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dal momento che avete fatto tante cose, soprattutto negli ultimi mesi, e vi siete impegnati davvero tantissimo: non sarebbe il caso di prendersi una pausa? Sfruttate l’effetto della Luna sestile che può aiutarvi a ritrovare serenità e svoltare alcune situazioni, oltre che regalarvi belle emozioni se darete modo a voi stessi di farlo! Il relax è necessario per voi visto quanto vi siete dati da fare, ricaricate le batterie nella maniera più piacevole e distensiva che potete!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La Luna transita nel vostro segno e vi dona razionalità e lucidità mentale, utili soprattutto se dovete risolvere alcuni contenziosi economici. A proposito di soldi, Mercurio vi ha fatto spendere un bel po’ di quattrini tra tasse o sfizi che vi siete tolti. Le coppie assortite, ma non ancora sposate, possono fare un bel passo in vista dell’estate. Le intuizioni valgono molto in questo periodo quindi fidatevi di voi stessi, potreste avere un’idea davvero geniale in queste ore.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Giove tornerà attivo tra qualche settimana e annuncia grandi cambiamenti, in un periodo che si rivelerà di belle trasformazioni! Fino a pochi giorni fa eravate presi dall’ansia e dalle preoccupazioni, ora le cose possono cambiare totalmente e avrete nuovo slancio. Mai come in questo momento è importante ritrovare con se stessi, avreste bisogno di parole consolanti. Entro mercoledì avrete modo di farvi notare, fatevi trovare pronti in modo da poter cogliere al volo un’occasione potenzialmente molto importante!

E anche per oggi è tutto.