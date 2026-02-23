Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 23 febbraio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 23 febbraio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La settimana inizia con un’ondata di energia e voglia di rinnovamento: chi appartiene a questo segno sentirà il desiderio di agire e prendere l’iniziativa. Sul lavoro, le stelle invitano a fare passi avanti. In amore, il cielo favorisce chiarimenti e momenti di maggiore intesa: piccoli fraintendimenti potranno essere risolti con pazienza e dialogo. Le coppie troveranno l’opportunità di rafforzare il legame, mentre i single potranno fare incontri interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata di oggi vi offrirà l’opportunità di consolidare progetti importanti. Sul lavoro sarà essenziale mantenere la concentrazione e curare ogni dettaglio, perché piccoli errori potrebbero avere effetti più grandi del previsto. In amore, chi è in coppia sentirà il bisogno di maggiore stabilità dopo recenti tensioni, mentre i single potrebbero dover aspettare un momento più favorevole prima di fare nuovi incontri: la pazienza sarà la vostra alleata.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avete fatto il pieno di energia e voglia di socializzare. Sul lavoro, le vostre idee creative potranno essere molto apprezzate, ma occorrerà valutarle con attenzione prima di metterle in pratica; nel frattempo, dovrete risolvere un piccolo contrattempo. In amore, il partner potrebbe trovare qualche vostro capriccio un po’ difficile da gestire. I single, invece, potrebbero ricevere un invito inaspettato da una persona che stuzzica la curiosità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sarà una giornata caratterizzata da equilibrio e lucidità, qualità che vi aiuteranno a superare senza stress ostacoli lavorativi e a evitare tensioni con i colleghi. In amore è il momento di dialogare con sincerità, lasciando da parte discussioni inutili. Chi è single avrà l’intraprendenza giusta per fare nuovi incontri e instaurare una connessione speciale con qualcuno che catturerà la vostra attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sul lavoro, chi cerca di ostacolarvi dovrà fare i conti con la vostra energia e la vostra fermezza: sarà il momento di mostrare leadership e intraprendenza. L’entusiasmo vi aiuterà a portare avanti progetti importanti. In amore, il partner risponderà con passione, e i momenti di intesa saranno intensi e piacevoli. I single avranno la possibilità di fare colpo su qualcuno che da tempo li interessa, con un approccio deciso e sicuro di sé..

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi sarà una giornata intensa e stimolante, in cui la vostra precisione e scrupolosità faranno la differenza. Sul lavoro ogni dettaglio verrà curato e anche gli imprevisti saranno affrontati senza problemi, grazie alla vostra capacità di organizzazione. In amore, sarà utile fare chiarezza su eventuali malintesi nella coppia, parlando con sincerità senza nascondere i sentimenti. I single potrebbero ricevere messaggi o telefonate da persone intriganti, aprendo la strada a nuove conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sul lavoro potrete risolvere questioni rimaste in sospeso e affrontare nuovi compiti con maggiore sicurezza. La giornata favorisce la concentrazione e la precisione, qualità che vi faranno ottenere risultati concreti. In amore, mantenere la calma sarà fondamentale se il partner esprime opinioni diverse dalle vostre. I single avranno l’opportunità di conoscere qualcuno che da tempo attirava la loro attenzione. L’equilibrio e la diplomazia vi guideranno verso una giornata positiva.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sentirete forte il desiderio di armonia e cercherete di mediare tra opinioni contrastanti, soprattutto sul lavoro. Evitare conflitti inutili sarà essenziale per non compromettere collaborazioni importanti. La vostra capacità di capire gli altri vi permetterà di gestire situazioni delicate con intelligenza. In amore, qualche malinteso potrà essere chiarito con sincerità e apertura, favorendo maggiore intesa. I single, seppur un po’ riflessivi, avranno modo di fare valutazioni importanti sulle proprie relazioni future.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Le emozioni guideranno gran parte della giornata. Sul lavoro arriveranno novità interessanti, e avrete tutto il tempo per analizzarle con calma e capire come sfruttarle al meglio. In amore, non potrete trattenere i vostri sentimenti: parole e gesti sinceri sorprenderanno piacevolmente il partner, rafforzando il legame. I single potrebbero invece concedersi momenti di relax, come guardare un film o una serie, preparandosi a future occasioni di incontro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dopo giorni intensi sentirete finalmente un pò di leggerezza, anche se lo stress accumulato si farà ancora sentire. Sul lavoro è consigliabile concentrarsi sul necessario, concedendosi pause per ricaricare le energie e affrontare meglio gli impegni. In amore, le discussioni recenti potrebbero aver messo alla prova la pazienza: mantenere la calma e provare a chiarire con il partner sarà fondamentale per ritrovare armonia. I single potrebbero non sentirsi particolarmente favoriti dalle stelle, quindi conviene procedere con cautela nelle nuove conoscenze. Piccoli gesti e momenti di relax saranno preziosi per recuperare equilibrio e serenità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sul lavoro, la costanza e la perseveranza saranno premianti, e anche eventuali ostacoli potranno essere affrontati con metodo e lucidità. In amore, la coppia avrà bisogno di una serata tranquilla per ritrovare complicità e dialogo. I single, invece, dovranno dare una spinta in più: un invito o un appuntamento potrebbe aprire la strada a nuove conoscenze interessanti. È il momento di mettere impegno dove serve, senza farsi distrarre dalle piccole difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La vostra sensibilità e intuizione guideranno le scelte del giorno, rendendovi particolarmente creativi sul lavoro. In amore, una parola fuori posto del partner potrebbe ferire la vostra emotività, ma sarà importante sorvolare per evitare conflitti inutili. I single avranno l’opportunità di fare nuovi incontri: muoversi con gentilezza e apertura favorirà le connessioni più genuine. La giornata invita a fidarsi dell’istinto, a coltivare pazienza e a gestire le emozioni con equilibrio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.