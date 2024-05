Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 13 maggio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 maggio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna è in aspetto favorevole vi permetterà di esprimere appieno tutta la vostra creatività e anche una grande voglia di fare, di impegnarsi. State per cominciare una periodo che promette bene. Le nubi spariranno improvvisamente dal vostro cielo per lasciare spazio a nuove opportunità. La stagione estiva non è ancora vicina, saranno mesi favorevoli per le coppie che non stanno attraversando un buon momento e per i single che vorranno rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sarà un lunedì che inizierà con un transito della Luna dissonante: cercate di riposarvi o meglio di rilassarvi. Chi è in coppia riuscirà a risolvere alcuni problemi, ma anche per i cuori solitari che auspicano nuove conoscenze interessanti, ci sarà qualche incontro intrigante, d’altronde Venere è nel vostro segno. Basta perdite di tempo, che si parli d’amore e d’amicizia o di collaborazioni lavorative che non vanno, è giunto il momento di interrompere le relative relazioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Gli astri sono favorevoli in questo inizio di settimana in amore. Chi ha chiuso di recente una storia d’amore può essere fiducioso, infatti, se c’è la voglia di rimettersi in gioco, potrebbe conoscere e frequentare una persona molto interessante, capace di catturarvi con il suo fascino e farvi dimenticare in men che non si dica l’ex. Fase positiva e stimolante sul fronte lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sarà una giornata illuminata da buone stelle che vi doneranno la forza, la grinta e la determinazione per recuperare la serenità che ha marcato assente negli ultimi tempi. Giove è attivo e vi invoglia e spinge a ribellarvi, a reagire contro chi vi ha fatto ingoiare brutti rospi. E’ tempo di farvi sentire, di far valere le vostre ragioni con coraggio, determinazione e tanta convinzione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Buone notizie: la Luna entra nel vostro segno e vi donerà positività e un’ampia razione di energia. Negli ultimi tempi avete incanalato quasi tutte le vostre energie in pensieri e azioni controproducenti, il che vi ha reso anche molto agitati. Finalmente potrai recuperare e guardare al futuro con maggiore ottimismo. Difatti, dalla fine di giugno Giove torna favorevole e allora partirà davvero un forte e rapido recupero.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sarà un buon lunedì anche per la Vergine. Tante novità positive arriveranno anche nel corso della settimana. Occhi aperti e vigili, vi si presenteranno delle ottime occasioni da cogliere al volo e che, se mancate, potrebbero non ripassare più. Se ci sarà da prendere una decisione sul fronte lavorativo, fatti guidare dall’istinto, anche perché protrarla al mese successivo potrebbe non avere più lo stesso effetto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Molte tensioni erano venute alla luce ad aprile, e che in quest’ultimo periodo vi siete tanto impegnati per liberarvi da diversi macigni che gravavano sulle vostre spalle. Continua così senza eccessi o esagerazione, soprattutto per quanto concerne l’amore. Utilizza queste giornate per guarire da ogni sentimento di rivalsa che è rimasto ancora imprigionato dentro di voi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Cercate di essere molto prudenti e di agire con cautela tenendo bene aperti gli occhi, in famiglia e in amore. Non toccate argomenti delicati ed evitate di polemizzare. Fortunatamente il 23 Venere non sarà più ostile e il 25 toccherà a Giove contrario uscire di scena. A quel punto la vostra vita comincerà a migliorare in modo molto tangibile.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Molti di voi sono stati un po’ insofferenti negli ultimi giorni. Siete alla frutta, non ne potete più, avete un grande desiderio di liberarvi da questa situazione e percorrere senza ostacoli la strada che vi soddisfa. I progetti di lavoro nati l’anno scorso avranno uno sviluppo importante nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Finalmente una svolta: la Luna non sarà più contraria, ma ci saranno stelle favorevoli al vostro segno. Cercate di evitare discussioni da cui potrebbero molto probabilmente uscire delle polemiche insane e poco costruttive. Chi è impegnato in una sfida nel lavoro, avrà tutte le carte in regola per avere la meglio entro metà giugno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con la Luna in opposizione ci sarà da stare attenti in amore. Misurate le vostre parole e soprattutto agite con cautela. L’impresa non sarà da poco con Venere non vi dà pace. State calmi, pensate che dopo il 23 il pianeta diventa attivo e positivo. State vivendo ancora tensioni e affrontando problemi, a partire dalla fine di maggio potrete risolvere il tutto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sarà una giornata che stimolerà le riflessioni. Certe situazioni e punti interrogativi non vi stanno più bene, avete voglia di concretezze e conferme. Qualcuno di voi potrebbe aver vissuto un piccolo dispiacere, una delusione o magari ha perso un punto di riferimento. Sul fronte lavorativo, maggio consentirà di chiudere più accordi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.