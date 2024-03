Oroscopo Paolo Fox del giorno di lunedì 11 marzo 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 11 marzo 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 11 marzo 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Saranno 48 ore estremamente positive dal punto di vista lavorativo. Finalmente potete iniziare la vostra azione di rivalsa e contemporaneamente cominciate a preparare il terreno per la prossima primavera. Concentratevi su nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La buona notizia è che Venere non sarà più contraria. In effetti sono stati giorni duri per le coppie che spesso si sono trovati in conflitto con il partner o alle prese con problemi da risolvere. Avrete un mese positivo per riportare un po’ di tranquillità e pace in famiglia, con la possibilità di risolvere o chiarire qualsiasi tipo di incomprensione. Nel lavoro tutto procede in modo normale, la solita routine.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venere diventerà contraria. Se in passato siete stati male per un famigliare, siete stati privati di qualcosa o qualcuno, oppure avete avvertito un senso di abbandono, nelle prossime settimane questa ferita potrà riaprirsi. In amore, il consiglio è di essere particolarmente comprensivi con il partner e di non accendere discussioni per il gusto di provocarlo. Piccoli problemi sul lavoro risolvibili.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Domani sarà una giornata in cui dovrete fare molta attenzione. Infatti, la Luna diventa dissonante e potrebbe travolgervi con negatività e sfortuna. Occorre grande calma e prudenza. Venere comincerà un nuovo passaggio nell’amico Pesci che vi regalerà la sua protezione nella sfera dei rapporti d’amore. I Cancro single potrebbe fare un incontro molto fortunato a breve.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Domani segnerà l’inizio di una nuova fase, finalmente una settimana di forza. Finora avete avute delle opposizioni planetarie che vi hanno privato soprattutto della tranquillità. Quindi, tornerà il sereno, con Venere che raggiungerà un terreno neutrale dello zodiaco da dove vi causerà minori tensioni: questo vale per i diversi ambiti della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Settimana che inizia sotto auspici non positivi. Domani ci saranno Sole, Marte e Venere in opposizione. Ciò significa che siete attesi da giorni pesanti sia a livello relazionale che a livello fisico. Non potete permettervi di forzare le cose, potete solo lasciare correre per non alimentare polemiche che sarebbero soltanto nocive per voi. L’unica buona notizia è che questo resta un periodo valido per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Domani Mercurio sarà opposto. Questo vuol dire che dovete essere molto più prudenti del solito nel lavoro, nei rapporti con i soci e anche con i famigliari. Se avete un figlio adolescente che vi farà innervosire, cercate di essere pazienti per non creare ulteriore tensione. Se vi trovate in disaccordo con altre persone non reagite d’impulso, ma cercate di essere diplomatici.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Domani Venere comincerà un nuovo passaggio nel segno dell’amico Pesci, è quanto afferma. Con il pianeta dell’amore a vostro favore, potrete recuperare una maggiore serenità nei rapporti con il partner. Quindi, via le incomprensioni, spazio ai chiarimenti e ai sentimenti, siate più aperti. Eventuali divergenze con qualcuno di famiglia saranno eliminate.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Domani le stelle supporteranno i nuovi progetti di lavoro, gli accordi e le trattative. Andranno diversamente le cose in amore e nella vita famigliare. Infatti, con il nuovo transito di Venere verrà a mancare l’armonia e sarà più facile litigare. Ricordatevi che con il partner serve cautela, e non dovete arrabbiarvi se ci sarà un ritardo nei progetti di coppia. Mantenete la calma.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Venere passa in Pesci e questo provoca un cambiamento degli equilibri nei nativi del Capricorno. Se siete innamorati, potrete decidere di allargare famiglia nei prossimi mesi. Se, invece, avete interrotto una relazione d’amore senza se e senza ma, potreste tornare sui vostri passi, ma senza la garanzia di essere perdonati. Novità intriganti e non solo nel campo sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Domani sarete abbandonati da Venere, ma ciò non significa che le relazioni subiranno scossoni. Anche perché potrete contare sulla benevolenza della Luna e su un Mercurio interessante. Sono giorni importanti per consolidare legami freschi o per rafforzare legami appena nati. Una semplice amicizia potrebbe trasformarsi in un rapporto più profondo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Domani arriva Venere nel segno. Il pianeta dell’amore inciderà sull’inizio di una fase significativa della vostra vita amorosa, nella quale potrete coltivare un rapporto appena nato o rafforzarne uno più datato. Nonostante Venere, le relazioni che stanno attraversando una crisi non torneranno in pace facilmente, in questo caso ci dovete mettere del vostro, come cura e attenzione, c’è bisogno di essere comprensivi e la capacità di raggiungere dei compromessi.

