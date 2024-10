Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 31 ottobre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 31 ottobre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Se dovete sviluppare un progetto dovrete impegnarvi un po’ di più anche perché Marte contrario potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Gli ultimi giorni di ottobre sono stati un po’ agitati per voi, anche perché avete avuto qualche pianeta in aspetto capriccioso. Marte favorevole da giorno 4 cambierà a vostro favore il quadro astrologico, però oggi la Luna contraria potrebbe portare ancora qualche problema fisico. La giornata di domenica sarà invece utilissima per recuperare in amore se ci sono state delle incomprensioni. Il fine settimana vi aiuterà a recuperare le energie.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ottobre è stato un mese molto pesante perché gli impegni da affrontare sono stati troppi e dal punto di vista economico ci sono state delle battaglie da affrontare. Proprio i soldi sono stati un vero problema nel mese di ottobre. Mercurio contrario vi ha causato tanti grattacapi, ma adesso le cose potranno cambiare radicalmente. Per voi l’aspetto economico e lavorativo sono prioritari ma spesso, proprio per questo motivo, mettete da parte l’amore e lo relegate ad un ruolo di secondo piano, commettendo un grave errore. Soprattutto con persone del Cancro, della Vergine o della Bilancia, potrebbero nascere ottime intese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se ultimamente ci sono state delle complicazioni forse sarebbe il caso di fare buon viso a cattivo gioco per non implodere. L’aspetto sentimentale presenta delle problematicità anche perché ci sono dei conflitti legati al passato o per una dolorosa separazione o a causa di un rapporto che non decolla. Questo quadro astrologico richiede molta passione nel lavoro e molta pazienza, soprattutto dal punto di vista relazionale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Una giornata piacevole è quella che vi attende in questo giovedì. Da stasera avrete una bella Luna mentre la giornata di venerdì sarà molto attiva. Spesso però tendete ad affogare nei ricordi e nel passato, facendovi condizionare da episodi accaduti negli anni scorsi che invece dovreste lasciarvi alle spalle. Sarebbe meglio guardare al futuro con occhi nuovi e con nuove speranze, ben sapendo che il 2025 sarà un anno fondamentale per chi deve sposarsi o fare dei passi importanti in amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Nel corso della giornata potrebbe esserci qualche piccolo ritardo soprattutto se state portando avanti un progetto importante. La Luna storta, però, non sarà sufficiente a fermare la vostra grande determinazione e la vostra voglia di rivalsa. Una piccola disputa per questioni irrisolte potrebbe farvi perdere le staffe. In amore potrebbero nascere delle incomprensioni relativamente a questioni legate al passato. A volte sarebbe meglio fare buon viso a cattivo gioco per non veder peggiorare la situazione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sono in arrivo delle giornate piuttosto confuse, ma solo perché avete bisogno di completare un mosaico del quale avete tutti i tasselli a disposizione. Le capacità le avete sicuramente, ma dovrete solo concentrarvi anche per capire quale strada intraprendere. Non dimenticate che le complicazioni vi piacciono, ricorda Paolo Fox. Non è un caso che proprio le persone complicate vi stimolano di più, soprattutto perché vi piace misurarvi con le sfide che il destino vi pone davanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In amore dovreste cercare di mettere da parte le preclusioni del passato cercando di vivere le relazioni in maniera più semplice e spontanea. Coloro che di recente si sono isolati, adesso sentono che è il momento giusto per tornare in auge. Anche chi è stato male di recente, adesso si sentirà meglio. Il fatto che da giorno 4 non avrete più Marte opposto, vi aiuterà a ritrovare una certa capacità di azione. Novembre sarà per voi un mese di rilancio da ogni punto di vista.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ultimamente le spese che avete dovuto affrontare sono state parecchie. Provenite da un periodo particolarmente complesso anche dal punto di vista fisico per via di alcuni lavori da fare in casa e non solo. Ottobre potrebbe aver portato conferme in amore, ma dovrete fare molta attenzione se avete a che fare con persone del Leone, dell’Acquario o del Toro, con le quali potreste entrare facilmente in conflitto. Questo cielo premierà soprattutto le belle intuizioni, pertanto sarà meglio cercare di seguire il vostro istinto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Finalmente sono in arrivo delle stelle molto promettenti per il segno del Sagittario anche se sul lavoro potrebbero nascere dei malintesi forse a causa di qualche giudizio inadeguato nei vostri confronti. Giove contrario potrebbe indurvi a pensare che qualcuno ce l’abbia con voi o goda nel mettervi in difficoltà. Se per voi in generale è difficile accettare le critiche altrui, adesso lo sarà ancora meno. Il rischio però è quello di farvi qualche inimicizia.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le ultime 48 ore sono state piuttosto complicate per voi a causa di qualche opposizione a livello astrologico. Adesso avete diritto ad un buon relax. La luna in sestile favorirà proprio questa fase di rilassamento e non va dimenticato che Marte non sarà più contrario. È vero che ultimamente avete dovuto affrontare gli ostacoli che alcuni vi hanno creato appositamente, ma la vostra capacità di resilienza è riuscita ugualmente ad avere il sopravvento. Avete dimostrato agli altri che anche contro tutto e contro tutti, riuscite ad essere sempre voi ad essere quelli che ne escono a testa alta.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ultimamente ci sono state delle polemiche e delle tensioni che vi hanno causato qualche grattacapo. Anche dal punto di vista fisico avete dovuto affrontare alcuni problemi. La giornata odierna nasce con buone prospettive soprattutto se riuscirete ad evitare quelle persone che notoriamente vi innervosiscono. La mattinata sarà decisamente più interessante rispetto alla seconda parte della giornata. È in arrivo per voi una giornata di domenica che sarà molto divertente, soprattutto se avrete accanto le persone giuste.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nella giornata odierna sarà meglio puntare soprattutto sulla seconda parte che sarà molto più rilassante rispetto alla mattinata. Tutto quello che parte da oggi sarà interessante, soprattutto se si parla di progetti a lunga scadenza che riguardano i soldi e il lavoro, anche se dovrete fare ancora i conti con qualche ostacolo che Giove contrario vi metterà davanti. Le stelle, assicura Paolo Fox, premieranno le relazioni nuove, anche se il miglioramento effettivo dal punto di vista sentimentale si potrà vedere solo dall’11 novembre.

