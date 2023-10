Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 26 ottobre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 ottobre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nella seconda parte della giornata entrerà la Luna nel vostro segno a rafforzare il vostro carattere istrionico e impulsivo. Soprattutto chi sta cercando una nuova occupazione, potrebbe avere qualche chance in più. Cercate di cogliere al volo ogni occasione che potrebbe capitarvi. Venere proteggerà ancora la sfera sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le tante opposizioni planetarie potrebbero minare il vostro percorso a livello lavorativo. Intanto molti di di voi hanno dovuto affrontare delle discussioni o delle polemiche con colleghi o superiori. La vostra situazione astrologica non parla di blocchi, ma di cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il fatto di esaltare troppo spesso persone che in realtà non conoscete bene, non farà altro che farvi andare incontro a delusioni. Spesso vivete delle situazioni in maniera troppo ingenua, finendo per farvi dei “film” nella vostra testa, mentre la realtà è ben altra. Potrebbe capitarvi che una persona possa deludere le vostre aspettative.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo momento avete il forte desiderio di portare avanti tutti quei progetti che in passato avete messo nel cassetto ma che continuano a stimolare la vostra fantasia. Oggi dovrete essere molto attenti soprattutto nei rapporti con i vostri superiori. Evitate atteggiamenti che potrebbero irritare chi svolge un ruolo di comando.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo è il momento giusto per far valere la vostra forte personalità e per dimostrare agli altri quanto valete realmente. Ogni vostra azione impulsiva sarà giudicata espressione della vostra grande personalità e del vostro carisma e per questo motivo riceverete apprezzamenti da parte di colleghi o superiori. Potreste trovare l’amore magari rivalutando una vecchia amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più profondo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Entro domenica ci sarà la possibilità di far fare un grosso passo in avanti alla vostra relazione di coppia. Tutto questo grazie soprattutto al transito di Venere nel vostro segno che renderà l’amore molto più attraente e intrigante. Chi ha ormai raggiunto una certa età, adesso avrà il forte desiderio di godersi la vita e di mettere da parte gli obblighi per dedicarsi ai piaceri.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Lo specchio è il vostro nemico numero uno. Siete il segno che si innamora della propria immagine e che spende di più per interventi estetici o che trascorrono il maggior tempo presso i centri di bellezza. Nei prossimi giorni potrebbe crescere una sorta di rivalità con il partner. Cercate di ritrovare la serenità e non innervositevi per questioni banali.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ultimamente siete stati piuttosto permalosi e irritabili. È bastata magari una frase detta male per farvi innervosire o per tirare fuori il vostro lato peggiore. Cercate di dare la giusta dimensione ad ogni cosa. Oggi ci sarà modo di togliervi un sassolino dalla scarpa, dicendo a qualcuno ciò che pensavate da tempo e non avete avuto il coraggio di dire.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Quando si parla di amore, il Sagittario è sicuramente uno dei segni più ostinati che ama conquistare la preda a tutti i costi, anche quando vive in una città lontana. Sono in arrivo delle rivalità o dei contrasti con colleghi che stanno cercando di mettervi i bastoni tra le ruote. In questo momento state cercando solide certezze nel lavoro che non stanno arrivando.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Venere favorevole favorirà i rapporti di coppia che funzionano e solidi. Adesso ci sarà la voglia di progettare una convivenza o di convolare a nozze. Se invece avete accanto una persona che non stimola più la vostra fantasia, potreste decidere una volta per tutte di metterla da parte. Attenzione a non dire addio ad una storia d’amore che è ancora presente nel vostro cuore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

State vivendo una fase contraddistinta da molte tensioni planetarie che riguarderanno il lavoro ma anche il vostro rapporto di coppia. Cercate di riflettere bene su ciò che dite e su ciò che fate, per non inimicarvi qualcuno. L’amore e il lavoro saranno piuttosto tormentati in queste giornate convulse, cercate di gestire ogni cosa con prudenza evitando di agire di istinto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questo momento è più facile parlare d’amore con più sincerità, ma bisogna cercare di dire le cose con la giusta delicatezza, evitando di ferire chi vi sta davanti. Se ci tenete davvero ad una storia d’amore sarà meglio usare i giusti. Nei prossimi giorni verrà ridiscusso il vostro ruolo all’interno di una organizzazione o di un gruppo di lavoro. Se siete a capo di qualcosa, è arrivato il momento di prendere delle decisioni importanti.

