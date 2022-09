Oroscopo Paolo Fox di oggi giovedì 15 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 settembre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ultimamente è possibile che qualcuno abbia avuto un calo fisico o abbia dovuto risolvere un problema fisico, un malessere. In questo momento ci sono delle problematiche che alla fine saranno superate. Avere Giove favorevole significa tornare ad essere coraggiosi, a sfidare il destino senza paura con ottime possibilità di vincere. In amore, cielo importante per le coppie.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

C’è una bella vitalità in arrivo tra giovedì e sabato anche perché la Luna arriverà nel segno nel corso delle prossime ore quindi questo non solo è un cielo che invita a rivelare i propri sentimenti ma addirittura permette di capire come stanno le cose in amore. Ultimamente ci sono state interferenze nei rapporti sentimentali o magari una situazione d’amore che non è più fluida come prima.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa è una settimana che sarà importante, perché tra l’altro domenica la Luna sarà nel segno quindi lasciate perdere la parte emotiva, affettiva e sensibile del vostro carattere. L’amore potrebbe essere quel fare che illumina la vostra vita e che vi conduce ad un porto sicuro. Ecco perché sarà molto importante circondarvi di persone che vi amano.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Da qualche tempo siete diventati perentori ma questo atteggiamento troppo radicale potrebbe finire per minare i vostri interessi. E’ vero che Giove salva ma non bisogna correre rischi inutili. Questa giornata porta ancora un po’ di livore, di stanchezza, ritenete di avere fatto tanto ma di non essere circondati da persone preparate o che capiscono le vostre qualità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Luna e Venere in ottimo aspetto, questo è un cielo di progressione e di crescita. I liberi professionisti possono avere davvero delle idee geniali e tutti quelli che lavorano a contatto con il pubblico ancora di più. Quello che è da tenere sotto controllo è lo stato di ansia perché questo Marte dissonante parla di una grande agitazione che avete dentro forse per la paura di non farcela, di non ottenere i risultati sperati.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Qualsiasi incomprensione ci sia stata in amore bisogna andare oltre, non tutti hanno vissuto una crisi però l’opposizione di Giove ha cambiato radicalmente la vita di alcune persone. Questa sensazione spiacevole presto passerà, adesso è più importante parlare ed esternare le emozioni che avete tenuto dentro troppo a lungo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Una persona a cui tenete particolarmente è lontana. Questo vi fa stare male e non vi permette di agire con serenità. Sul lavoro guardate al futuro. Vi attendono sfide complesse ma vincenti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Le ultime relazioni sono state poco vincenti e convincenti. Vi manca qualcosa ma non sapete bene cosa. Sul lavoro è previsto un periodo di recupero. Venite da una fase complicata, ma potete recuperare e rialzare la testa. Avete le carte in regola per fare bene.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Se avete chiuso una storia di recente, è il caso di rimboccarsi le maniche e non prendersela. Si vede che non era quella giusta. Sul lavoro potete ricevere delle belle notizie. Forse non vi piace quello che fate al momento, ma il 2023 è in arrivo e con esso anche tante novità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Allontanate persone che vi disturbano o le provano tutte pur di mettervi il bastone fra le ruote. Per chi lavora in proprio è un buon periodo per capire cosa sta accadendo. Da che parte state andando?

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Cercate di chiarire con una persona con la quale ci sono stati litigi e discussioni. Potete sfruttare questa giornata anche a livello sentimentale, per conoscere e trovare l’anima gemella. Sul lavoro sono in arrivo grossi cambiamenti, rimboccatevi le maniche.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.