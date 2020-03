Paolo Fox, Oroscopo 29 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di domenica 29 marzo 2020

Domenica 29 marzo 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ una giornata ideale per fare pace con qualcuno, se avete litigato nei giorni precedenti. Basta solo un po’ di volontà.

Oroscopo Toro

Finalmente non avete più Venere in opposizione a crearvi malumore in amore. Con un po’ di pazienza i contrasti di coppia potranno essere superati.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

I Gemelli che vogliono iniziare nuovi progetti tra poco potranno farlo, grazie al sostegno di Saturno. Vi invito, però, a non pretendere la perfezione né da voi né da chi vi sta vicino.

Oroscopo Cancro

Non dovete preoccuparvi troppo, se in questo momento state guadagnando di meno, perché presto potrebbero arrivare nuove opportunità. Molti di voi dovranno affrontare un cambiamento importante sul lavoro.

Oroscopo Leone

Sarà difficile scegliere tra il piacere e il dovere. In questo periodo vorreste restare un po’ per conto vostro, ma la condizione attuale rende complicato il ritagliarsi uno spazio proprio. Siate pazienti con chi vi sta accanto.

Oroscopo Vergine

In questi giorni vivete delle controversie con il partner. Non dipende da voi, ma dalla poca chiarezza della persona al vostro fianco. Anche se vi sembra di non ricevere in proporzione a ciò che date, tranquillizzatevi: nelle prossime giornate la situazione migliorerà.

Oroscopo Bilancia

In arrivo la possibilità di recuperare una storia. Se siete single, perché non sfruttare questo periodo per fare nuove conoscenze sui social? Adesso avrete una gran voglia di emergere.

Oroscopo Scorpione

Siete persone notoriamente sensibili, ma stavolta non dovrete assecondare troppo il malumore. Le stelle vi consigliano di ascoltare il cuore altrimenti potreste discutere con il partner. Provate, comunque, a mantenere anche un po’ di razionalità, che vi servirà per ridimensionare un evento poco gradito.

Oroscopo Sagittario

È un periodo in cui l’amore torna protagonista nella vita di molti Sagittario. Il problema ci sarà per chi s’intestardirà a tenere due relazioni in piedi. Vi invito a far chiarezza entro aprile, perché poi sarà importante evitare le complicazioni in amore.

Oroscopo Capricorno

Non è affatto un periodo facile, ma dovete sforzarvi di ritrovare un po’ di fiducia. Siete nelle grazie di Giove e questo vi sosterrà ad affrontare le difficoltà attuali. A breve riceverete notizie molto interessanti.

Oroscopo Acquario

In questi giorni siete piuttosto nervosi e polemici e avreste voglia di dare un taglio netto a tutto ciò che non va. Possibile per il mese di aprile un risveglio dei sentimenti. Per adesso, però, dovreste cercare di tranquillizzarvi un po’.

Oroscopo Pesci

Aprile sarà un mese decisivo per molti di voi. Venere, il pianeta dell’amore, vi spingerà a chiudere quei rapporti che non vanno più bene, senza soffrire troppo. In questo momento sentite un gran bisogno di affetti sinceri, affrontate le difficoltà e tenete duro!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!