Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo periodo siete inevitabilmente chiamati a fare delle scelte: se un progetto non funziona, o un programma non va, cercate di uscirne nella maniera più elegante possibile. Il nuovo transito di Mercurio favorevole, in realtà, parla di soluzioni sia nel lavoro che in amore. Non siate troppo precipitosi perché potrebbe semplicemente trattarsi di una fase passeggera! Possibili incontri per i single in cerca di emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

C’è qualcosa che non va a causa della Luna dissonante, forse un piccolo calo fisico e soprattutto in mattinata! Nel pomeriggio di questa domenica sicuramente starete meglio e inizierete a riprendervi. É un buon momento per sbloccare il desiderio di amare o per trovare soluzioni. Qualcuno si è arrabbiato con se stesso per aver dato troppa fiducia ad una persona che non la meritava ma ovviamente nulla è perduto!.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il mese di luglio è ormai alle porte e vi vedrà grandi protagonisti! Vi aspetta un periodo intenso e gratificante per quanto riguarda l’amore, senza dimenticare che Mercurio ha iniziato un transito davvero bello e sarà impossibile non avere vantaggi in generale. Più persone conoscete e migliori saranno le prospettive, allargate la vostra cerchia di contatti e nascerà qualcosa in maniera anche inaspettata.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il cielo della seconda parte dell’anno è davvero importante, con il transito di Giove favorevole che vi agevolerà nel lanciare un progetto! Chi si è sentito messo da parte, o non gratificato, avrà un’ulteriore forza e potrà recuperare posizioni. Avete ora una maggior capacità di azione a livello emotivo e potete finalmente vivere emozioni sincere, non chiudetevi in casa e sfruttate questa situazione astrologica positiva!

Oroscopo Paolo Fox Leone

C’è qualcosa di nuovo in questo cielo, ovvero il transito di Mercurio nel segno che si associa a quello benefico della Luna! Cosa aspettarsi? Sicuramente vi rimetterete in sella, anche se magari siete reduci da una sconfitta o dovete dimostrare il vostro valore. Ci penserà Venere ad aiutarvi, o meglio ad abbandonare quella posizione insidiosa che vi ha limitato per molti giorni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Molte nuove iniziative sono alle porte, probabilmente da qui a settembre cercherete di capire se un progetto vale la pena di essere coltivato. Generalmente vi fate troppe domande ma proprio in questo momento bisogna risolvere le situazioni, distendersi e fare qualcosa che allontani lo spettro di preoccupazione e di ansie. Dubbi dal punto di vista amoroso, alcune situazioni vanno chiarite il prima possibile!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Lasciatevi andare alle buone occasioni che la Luna e Mercurio vi metteranno a disposizione! Occhio anche alle provocazioni, che non saranno poche a causa di Giove dissonante che vi mette i bastoni tra le ruote nei progetti e sul lavoro, perciò dedicate questa domenica anche al recupero psicofisico. Chi lavora anche in questa giornata dovrà fare buon viso a cattivo gioco. Ci vorrebbe più complicità in amore, Venere vi sarà di grande aiuto!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Avete un bel cielo, tuttavia c’è una piccola complicazione… un neo che, visto da vicino, potrebbe essere composto da tanti micro problemi. Riflettete sulle questioni di tipo economico e pratico che vi riguardano, situazioni che hanno bisogno di un occhio di riguardo per non diventare cronicamente. Occhio alle uscite di troppi soldi! Luglio e agosto saranno mesi favoriti da Giove mentre settembre e ottobre porteranno novità, dunque non lasciatevi frenare o spaventare perché il futuro sarà vostro!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Siete pronti all’azione ora più che mai! L’ottima posizione di diversi pianeti portano a una domenica di rapporti diretti, interessi che migliorano e soprattutto la possibilità di ampliare i contatti. Fino a giugno siete stati un po’ bloccati, anche coloro che si stanno dilettando bene nel lavoro, e qualcuno vi ha addirittura fatto sentire poco generosi. Ora è tutta un’altra storia e troverete una via di uscita o una clamorosa soluzione! L’amore, invece, ha bisogno di verifiche.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Giove comporta un po’ di stress, specialmente per voi che pensate molto al lavoro. Cercate di rilassarvi perché l’insidia maggiore è proprio la stanchezza, non siete supereroi quindi anche voi avreste bisogno di tempo e magari anche di un incoraggiamento. Le stelle dell’amore sono state migliori a giugno rispetto a maggio, sono proprio i sentimenti che ci portano lontano e ci aiutano a superare gli ostacoli perciò date loro fiducia!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Siete un po’ sottotono a causa della Luna in opposizione che vi rende insoddisfatti in generale. Quando avete un problema, o capite che state entrando in una polemica, di solito ve ne andate e risultate sfuggenti come meccanismo di protezione… sarebbe il caso però di affrontare direttamente le questioni e di non scappare per paura. Venere favorevole vi aiuterà ad uscirne al meglio!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Cielo da cavalcare come fosse un’onda alta che porta lontano: Giove e il Sole in ottima posizione vi aiutano sotto tutti gli aspetti, ne beneficeranno sia l’amore che il lavoro nelle prossime 48 ore. Attenzione solo a un po’ di tensione in ambito sentimentale, specialmente questa domenica sera, ma nulla di irrecuperabile, anzi con queste stelle è davvero impossibile non avere vantaggi!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.