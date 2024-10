Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 20 ottobre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 20 ottobre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

È un momento meno avaro soprattutto se si parla di sentimenti e di relazioni sociali. In questa giornata dedicata al riposo, sarebbe davvero un peccato chiudersi in casa e rinunciare a vivere la socialità. Questo è il momento propizio per coltivare nuove amicizie e conoscere gente interessante. Anche in amore, soprattutto in quelle coppie che ultimamente hanno litigato, ci sarà modo di ritrovare una buona armonia in casa, a patto che non siate voi a tirare fuori nuove polemiche su vecchie questioni irrisolte.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Avete ancora addosso un grande entusiasmo e una bella grinta che potrebbe essere mitigata dal fatto di avere un partner che frena i vostri desideri. Se avete un partner del Sagittario, sarà più facile avere una intesa buona dal punto di vista intellettuale, mentre con la Bilancia sarà più forte l’attrazione fisica. State valutando nuove opportunità di lavoro che potrebbero indurvi anche a cambiare gruppo di lavoro o a trasferirvi altrove. Valutate bene ogni situazione e non lasciate nulla al caso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Tutto va a gonfie vele soprattutto dal punto di vista professionale. Nel corso della settimana avete piazzato qualche buon affare, l’importante sarà non commettere l’errore di fare passi più lunghi della gamba. Chi ha chiuso da poco una storia sentimentale sta ancora patendo per le ferite non sanate. Nel corso della prossima settimana potrebbero verificarsi alcuni battibecchi con i colleghi. Preparatevi fin da adesso a fare leva sulla vostra diplomazia evitando di calcare la mano con qualcuno che non si è comportato in modo corretto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo è un periodo decisamente positivo, soprattutto per quanto concerne l’amore. Oggi anche coloro che recentemente hanno avuto dei dissidi, adesso avranno modo di ritrovare una buona armonia nella coppia. Chi ha un’attività indipendente dovrà cercare di trovare nuove risorse per rimettersi in gioco. Il passaggio di Marte nel segno non rappresenta un fatto positivo soprattutto per la salute. Chi è debole di stomaco dovrà cercare di evitare le abbuffate.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Finalmente l’inquietudine dei giorni passati lascia un po’ di spazio all’ottimismo e all’entusiasmo. Coloro che provengono da una fase conflittuale anche in amore, adesso stanno ritrovando un po’ di serenità e di armonia anche all’interno delle quattro mura domestiche. Mercurio dissonante parla ancora di alcune dispute legali o di questioni burocratiche da sanare. Ci sarà anche qualcuno che proverà a mettervi in difficoltà cercando di porvi in cattiva luce. La reazione migliore, suggerisce Paolo Fox, sarebbe quella di tirare dritti per la vostra strada, senza curarvi di loro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State vivendo una fase di revisione a livello relazionale. State cercando di capire quali sono le persone delle quali potete fidarvi e chi sono coloro che invece dovrebbero essere messi da parte. Ci sono ancora delle tensioni che sono nate in ambito lavorativo e che non si sono ancora risolte. Forse pensavate che alcuni cambiamenti non avrebbero comportato sacrifici così grossi. Non dovrete però disperare, anche perché entro dicembre molte situazioni potrebbero sistemarsi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Chi è reduce da una delusione o da un fallimento, adesso avrà il grande timore di tornare a rivivere traumi del passato. Oggi Marte contrario potrebbe causare ancora qualche dissidio o far procrastinare qualche situazione poco felice. Si tratta di una fase transitoria che non dovrà preoccuparvi affatto. Gli ultimi giorni sono stati piuttosto faticosi per tante ragioni, anche perché sono nate discussioni che hanno finito per rimettere in discussione alcune relazioni. Molte situazioni ancora poco chiare, potrebbero risolversi a breve.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

È in arrivo una nuova sfida dal punto di vista sentimentale per i nati sotto il segno dello Scorpione. In questa domenica non dovrete commettere l’errore di rivangare vecchie questioni legate al passato, anche per non creare ancora un clima di tensione all’interno delle quattro mura domestiche. Marte, Mercurio e Saturno renderanno sicuramente molto più interessante l’ambito finanziario e professionale nei prossimi giorni. Secondo l’Oroscopo del giorno, in questa domenica dovreste concedervi qualche ora di sonno in più per ricaricare le pile

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Alcune ferite o alcune discussioni che sembravano ormai chiuse da tempo, potrebbero nuovamente tornare in auge e crearvi qualche disagio anche a livello emotivo. Venere nel segno, soprattutto in questa giornata di domenica, potrebbe favorire degli incontri importanti con persone speciali. Nel lavoro sarà lo stress a dominare la scena. Ci sono ancora delle situazioni irrisolte o delle controversie che vi turbano un po’. In questo fine settimana dovrete cercare di staccare la spina e riposare un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Marte in opposizione potrebbe portare alcune incomprensioni di vario genere, anche in famiglia. Anche in amore dovrete cercare di parlare chiaro per ritrovare una certa armonia nella coppia. Aspettatevi un periodo di recupero soprattutto se ci sono delle trattative in corso che riguardano un affare o una compravendita. Dovrete fare ancora i conti con l’opposizione di Marte che potrebbe causare anche qualche fastidio a livello fisico. Attenti alla postura o ai problemi di natura articolare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La Luna in buon aspetto vi farà dimenticare la tensione vissute nelle giornate di sabato e domenica. Questo è il momento buono per l’Accquario per cambiare e fare cose che non fanno gli altri. Nel futuro ci saranno stelle che premieranno l’amore che nel mese di ottobre non è stato granchè. A partire dalla prossima settimana saranno più facili le riconciliazioni e i nuovi interessi purché vi apriate ai cambiamenti e alle svolte.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Oggi siete molto affaticati e quando vi sentite stanchi, in genere, il rischio di aprire dei conflitti è altissimo. Questa domenica potrebbe creare tensioni soprattutto in quelle famiglie che hanno già la tendenza ad essere litigiose. Avrete la voglia di starvene un po’ per conto vostro: in questo momento non avete voglia di essere espansivi o di conoscere persone nuove. Siete decisamente un po’ giù di corda, ma dalla prossima settimana ci sarà modo di recuperare.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.