Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 6 gennaio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 6 gennaio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo periodo vi sentite carichi a mille e volete realizzarvi in tutti gli ambiti della vostra vita. A partire dal lavoro dove le vostre capacità e il vostro impegno verranno finalmente premiati, attenzione però a non strafare. È tempo di essere decisi anche in amore, nessuna perplessità, volete rendere chiari i vostri sentimenti e nessuno potrà fermarvi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Vorreste fare 100 cose tutte insieme ma purtroppo state attraversando qualche difficoltà a livello economico che vi costringerà a tirare il freno a mano. Evitate di fare il passo più lungo della gamba e agite con cautela. Questo però non vi impedirà di sorprendere il vostro partner con una sorpresa: ricordate, a volte le cose piccole sono le più gradite.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dopo qualche giorno buio, finalmente oggi tornerete a essere ottimisti e a vedere tutto più rosa. I progetti sui quali state lavorando piano piano si realizzeranno anche se non sarà una cosa immediata. Marte e Venere sono dalla vostra parte e questo porterà benefici sotto ogni punto di vista. Anche in amore la situazione potrebbe migliorare in maniera evidente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Marte in opposizione vi ha creato qualche grattacapo, del quale avreste fatto volentieri a meno, con i colleghi di lavoro. A volte il saper ascoltare e cercare di risolvere tutto con il dialogo sono la scelta migliroe da fare. Cercate di non gettare benzina sul fuoco, altrimenti la situazione potrebbe degenerare. Dal punto di vista delle relazioni ci sarà qualche taglio da fare. Meglio mettere da parte quelle persone che creano solo rogne e non portano mai nulla di buono.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Venere ha smesso di essere in opposizione e questo darà il via libera alla vostra felicità. Avete il forte desiderio di realizzare qualcosa di importante in questo 2024 ma prima avrete bisogno di chiarire alcuni equivoci anche perché non amate vivere nell’ipocrisia. Se una persona vi ha deluso o non è stata leale, non vi farete alcun problema a metterla da parte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per una volta non avrete voglia di stare in compagnia e preferite godervi un po’ di sano relax per conto vostro. Non vi preoccupate è normale così. Dalla prossima settimana invece tutto sarà al contrario grazie anche all’appoggio di Marte e Giove che vi aiuteranno a liberarvi da un peso che vi opprime ormai da troppo tempo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sentite il desiderio incontrollabile di portare novità nella vostra vita. Non volete più perdere tempo con situazioni o persone che cercano di limitare il vostro raggio d’azione. Se vi sentite veramente così allora è il momento di agire, di tagliare i rami secchi e di dare libero sfogo al vostro estro. Questo vale sia in amore che a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In amore serve un chiarimento con il vostro partner perché ultimamente ci sono stati alcuni problemi che devono essere affrontati il prima possibile. In questa fase della vostra vita sarà importante controllare e gestire con attenzione quelle situazioni legali e burocratiche che contengono molte insidie e che potrebbero rivelarsi per voi una vera incognita che pesa sul vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Amate prendere l’iniziativa e sarà così anche in questi giorni visto le mille idee che avete in mente. Sfruttate l’ottimo cielo che avete sopra di voi ma attenzione a non fare scelte che poi potrebbero rilevarsi controproducenti. Cercate attivamente l’occasione giusta per mettervi all’opera, sul lavoro e in amore. Giocate bene le vostre carte e non passerete affatto inosservati.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Venere nel segno vi darà la possibilità di vivere a pieno la vostra storia d’amore. Marte invece vi aiuterà a prendere le decisioni giuste sia in ambito sentimentale che a lavoro. Avrete delle buone intuizioni che vi aiuteranno a ritrovare la retta via, soprattutto se ultimamente l’avete smarrita.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ultimamente avete l’impressione che niente stia funzionando come dovrebbe e state pensando a fare dei grandi cambiamenti. Sentite che è arrivato il momento di una ventata di aria nuova perché vi siete stancati del solito tran tran. Se in amore avete l’impressione che la persona che avete accanto non faccia per voi forse dovete pensare seriamente a interrompere la storia. A lavoro invece guardatevi attorno ma senza abbandonare il certo per l’incerto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Non tutti apprezzano la vostra sincerità e il vostro parlare in maniera diretta. Non vi preoccupate perché invece c’è chi vi vuole bene proprio per questo sia in amore che a lavoro. Siete i primi che volete risolvere problemi con il dialogo e questo alla lunga porterà i suoi benefici. Abbiate fiducia nei vostri mezzi e gli altri l’avranno in voi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.