Mercoledì 28 Ottobre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa é una giornata che invita a credere in una settimana che sarà particolarmente forte, specialmente tra oggi e domani quando la Luna sarà proprio nel tuo segno. Viene da dire che questo é un momento di grande trasformazione.

Oroscopo Toro

Devi essere un pochino più determinato nei tuoi giudizi ed in tutte le situazioni lavorative, perché questo é un periodo in cui bisogna adattarsi a nuove circostanze e non é facile mantenere tutto sotto controllo. Mercurio e Venere favorevoli ricordano che comunque stiamo arrivando ad un periodo di forza: e anche dal punto di vista delle emozioni c’é qualcosa di più!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Molti di voi sentono che in questa giornata c’é una scarsa energia nell’aria oppure una grande confusione. Mettere in ordine tutto quello che stai facendo e soprattutto programmare tutto quello che devi fare nel futuro non é affatto facile. E purtroppo le cose vanno un pochino al rallentatore!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Luna interessante! Questo resta un periodo buono anche se tra oggi e domani avremo un piccolo calo psicofisico. Venere é in un transito che permette di mettere in regola le storie d’amore che sono rimaste in crisi per molto tempo. Ecco perché Novembre sarà un mese in cui molte coppie dovranno parlare chiaramente!

Oroscopo Leone

Nei prossimi tre giorni puoi vivere qualcosa di molto importante poiché oggi e domani sono certamente delle giornate che aiutano a recuperare un pò di tranquillità interiore. Bisogna dire che con Venere nuovamente favorevole da giovedì si può anche rilanciare l’amore e la passione!

Oroscopo Vergine

Questo é sicuramente un periodo importante! Bisogna ricordare, però, che da giovedì Venere non sarà più nel segno. E quindi, tutti gli amori che sono nati nel corso delle ultime quattro settimane vanno vissuti in maniera molto razionale, molto intelligente.

Oroscopo Bilancia

In questa giornata senti che c’é un pò di maretta nell’aria e sarà soprattutto il pomeriggio e la serata a determinare qualche piccolo conflitto. Infatti, il consiglio che posso darti almeno fino a tutto giovedì é di non mettersi contro qualcuno e soprattutto di evitare situazioni che potrebbero essere potenzialmente critiche!

Oroscopo Scorpione

Con questa Luna favorevole potresti vincere una piccola sfida: anche Mercurio é nel segno e abbiamo anche una bella dose di intuizioni, una tua della tue prerogative! Vivrai giornate interessanti per parlare d’amore. Inoltre, ricordo che tra Novembre e Dicembre i cuori solitari potrebbero vivere una grande emozione!

Oroscopo Sagittario

Ti trovo un pò sotto pressione e probabilmente anche un pò amareggiato e stanco per tutto quello che sta succedendo di recente. C’é da dire che ultimamente anche dal punto di vista psicofisico hai avuto delle perplessità, e quindi anche questa giornata invita ad essere cauti anche nelle relazioni con gli altri!

Oroscopo Capricorno

Quando ci sono stelle un pò conflittuali e poco chiare, il consiglio che devo dare é di non essere perentori. Perché ti capita spesso di non giustificare gli altri e di volere avere ragione a tutti i costi!

Oroscopo Acquario

Queste sono giornate interessanti, poi giovedì e venerdì avremo anche una bella Luna favorevole. In questo periodo potrebbe avvenire un cambiamento di vita, e tutto ciò può nascere per varie sensazioni per varie motivazioni

Oroscopo Pesci

Con la Luna in transito avrai qualche emozione in più. E posso anche dire che Mercurio favorevole regala una buona dose di coraggio per affrontare al meglio i prossimi giorni. La buona notizia é che da giovedì non avremo più Venere contraria e questo invita ad amare con più trasporto!

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!