Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 7 dicembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Abbiamo stelle importanti per i sentimenti; quelli che vogliono innamorarsi, convivere, sposarsi o fare un figlio, potranno contare sul 2021. Quelli che hanno già dato da questo punto di vista dovrebbero invece cercare di accorciare le distanze.

Oroscopo Toro

Hai vissuto questo fine settimana in maniera piuttosto sbandata perchè venerdi abbiamo visto qualche polemica. Ora bisogna capire con chi sei arrabbiato o magari se stai semplicemente vivendo un momento di noia: fatto sta che é da venerdi che non sei molto forte.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Hai tanti progetti per la mente! E se fino a qualche tempo fa sembrava che nessuno ti ascoltasse, più ci avviciniamo alla fine di Dicembre e di conseguenza al 2021 e più ti renderai conto che hai dei referenti validi!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non senti ancora questa grande vitalità, questa grande forza di liberazione che sarà poi uno dei motivi trainanti del 2021. Con Marte contrario, é probabile che di recente tu abbia avuto anche qualche piccolo fastidio fisico ed emotivo, ma ora si può ripartire. Inoltre, questa Venere favorevole indica una gran voglia di innamorarsi!

Oroscopo Leone

Questa é una Luna poderosa! Nonostante le mille complicazioni del periodo, ti senti più forte, ma questo é normale perché quando ci sono dei problemi tu riesci a sconfiggerli con il grande orgoglio che possiedi innato. Insomma, pensi: ‘se il destino vuole bloccarmi, io sfido il destino e supero ogni difficolta’.

Oroscopo Vergine

Avere stelle importanti é utile ma devo dire che negli ultimi mesi sei comunque riuscito ad organizzare tante cose. E poi, per quelli più preparati, c’é sempre quel momento in cui si é notati: quindi dipende da quello che fai! Se non hai un’attività é probabile che questo sia solo un periodo di curiose situazioni, di novità attese, ma se sai fare il tuo lavoro é probabile che siano già arrivate delle proposte.

Oroscopo Bilancia

Tra una settimana inizierai a stare meglio, a Gennaio ancora di più, a Febbraio ancora di più! Sembra come se in questo periodo tu debba lasciarti alle spalle un periodo difficile: c’é chi cambia lavoro, mansione, gruppo, oppure in questo periodo cerca la soluzione giusta per andare avanti

Oroscopo Scorpione

Con te bisogna stare attenti soprattutto quando si pensa di averti ferito! Probabilmente é da venerdì che senti qualche piccola agitazione interiore: se c’é un ex che ti ha dato problemi, se nella tua vita ci sono state delle perplessità, bisogna superarle con coraggio.

Oroscopo Sagittario

Per essere sereno hai bisogno di un amore piacevole! Una buona parte di quest’anno é stata difficile dal punto di vista sentimentale: ora fai attenzione se stai vivendo due storie. Quelli un pò più in crisi sono quelli che hanno u matrimonio o una convivenza, magari pensano a qualcun altro.

Oroscopo Capricorno

I pensieri contano purché non diventino un’ossessione: in questo momento devi fare le cose che più ti piacciono! Seppure non c’é stata una grande crescita professionale, il 2020 é stato un anno importante, le cose sono cambiate, magari non sei soddisfatto ma fai comunque cose diverse.

Oroscopo Acquario

Ci sono alcuni di voi tradizionalisti ed altri davvero molto irruenti! I tradizionalisti potrebbero pensare di cambiare look, di comprare qualcosa di nuovo per la casa; quelli proprio folli, invece, pensano addirittura di cambiare stile di vita. Quale é il problema di base? L’ho spiegato più volte, i soldi!

Oroscopo Pesci

Dopo questo inizio di Dicembre un pò convulso stai finalmente recuperando un pò di serenità. Devo dire che in famiglia e in amore ci sono le perplessità maggiori ed é proprio questo il motivo per cui a volte ti trovo molto pensieroso, e con dei pensieri non dico pessimisti ma troppo fatalisti. In realtà se qualcosa non é più presente nella tua vita bisogna cercare di dimenticare.

