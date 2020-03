Paolo Fox, Oroscopo 7 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 7 marzo 2020

Sabato 7 marzo 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata di recupero in amore, i pianeti oggi ti aiutano ad andare avanti bene e a superare una difficoltà: sei più reattivo del solito. In questo periodo potrebbe presentarsi un’occasione di lavoro, non fartela sfuggire.

Oroscopo Toro

Non farti coinvolgere nelle polemiche, cerca di vivere tranquillo. Possibili novità in arrivo, può esserci una bella occasione da sfruttare. Sul lavoro puoi sfruttare una una situazione favorevole.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Incontri favoriti in amore, questo è il momento giusto per mettersi in gioco. Se nelle coppie c’è stato un problema adesso di può risolvere. Sul lavoro preparati a una ripresa dalla fine del mese.

Oroscopo Cancro

L’amore finalmente comincia a girare: anche i single hanno buone opportunità di trovare qualcuno che potrebbe far battere il loro cuore. Sul lavoro evita le polemiche, anche se vorresti

Oroscopo Leone

Attenzione alle discussioni, questa e le due successive sono giornate nervose in amore, potresti dire o fare qualcosa di sbagliato. Anche sul lavoro sono giornate stancanti, in cui vorresti liberarti di qualche fardello.

Oroscopo Vergine

Giornata positiva per i sentimenti, qualcuno finalmente incontrerà l’amore. Possibili emozioni, telefonate o piccole sorprese. Sul lavoro è possibile avere una buona occasione o novità.

Oroscopo Bilancia

Oggi è una giornata nervosa in amore, cerca di fare attenzione. C’è agitazione anche in ambito lavorativo, oppure se stai trattando una compravendita.

Oroscopo Scorpione

Giornata tesa in amore per colpa di Luna e Venere dissonanti, cerca di essere prudente. Sul lavoro usa cautela, sopratutto se deve firmare qualcosa.

Oroscopo Sagittario

L’amore riparte, puoi dimenticare una delusione del passato. Sul lavoro hai la possibilità di vincere una sfida, cerca di cogliere le occasioni al volo.

Oroscopo Capricorno

Giornata di recupero in amore, possibili nuove interessanti conoscenze se siete single. Sul lavoro potrebbe esserci qualche tensione, ma si tratta di cose passeggere. Cerca di riposare di più.

Oroscopo Acquario

Giornata sottotono in amore, sei molto affaticato e questo fa risentire anche i sentimenti. Leggero calo anche sul lavoro, cerca di agire con cautela.

Oroscopo Pesci

Devi cercare di essere più paziente, la mattina offre più possibilità rispetto al pomeriggio, quando invece nascono alcune perplessità. Sul lavoro possono arrivare delle buone occasioni per il futuro.

