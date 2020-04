Paolo Fox, Oroscopo 11 aprile. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 11 aprile 2020

Sabato 11 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Hai davanti a te una Pasqua che promette bene. La Luna diventerà favorevole e ti regalerà maggiore energia. Secondo l’oroscopo emergerà in te nuovo entusiasmo per il futuro. Forse qualcuno più intraprendente sta già gettando le basi per il suo prossimo progetto lavorativo.

Oroscopo Toro

In questo momento dovrai avere molta la pazienza, anche se un imprevisto lungo la tua strada ti ha innervosito parecchio. Da più di un giorno non riesci a trovare la serenità. Questa Luna opposta, inoltre, ti impone una maggiore cura della tua forma fisica. Evita gli eccessi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Hai passato un periodo davvero critico. Secondo l’oroscopo dovrai sforzarti di recuperare quell’entusiasmo che caratterizza il tuo segno. Soltanto due mesi fa non trovavi la soluzione ai problemi che ti tormentavano e ora la tua condizione è molto migliorata! Saturno in buon aspetto, poi, ti invita a immergerti in nuovi progetti con fiducia.

Oroscopo Cancro

Hai avuto una settimana di sali e scendi emotivo enorme. I giorni scorsi, secondo l’oroscopo, sono stati piuttosto sottotono. Recupererai un po’ di forza interiore. Coraggio!

Oroscopo Leone

L’oroscopo ti esorta ad avere cautela, sia in amore che nel lavoro. Le giornate passate sono state pesanti, perché ti hanno visto protagonista di discussioni animate. Sei circondato da persone che criticano le tue scelte e questa situazione ti mette ancora molto a disagio.

Oroscopo Vergine

Il tuo segno è molto abile nell’organizzare le proprie giornate seguendo regole ferree. Sei da sempre affezionato alla tua routine quotidiana, routine che in questi giorni è messa a dura prova dalla situazione attuale. È un periodo in cui tutti siamo chiamati a rivedere la nostra vita e secondo l’oroscopo tu, rispetto agli altri, sei più consapevole che adesso alcune tue decisioni saranno più facili da prendere.

Oroscopo Bilancia

Tra poco avrai Mercurio in conflitto, l’unico ostacolo che dovrai superare sarà quello economico. Qualcosa non è andata per il verso giusto, forze un lavoro o alcuni soldi che dovevano arrivarti. Fatto sta che dovrai avere un po’ di pazienza. Ti suggerisco di approfittare dell’amore che procede bene, per ritrovare la serenità che ti manca.

Oroscopo Scorpione

In questi giorni procedi più lentamente di quanto vorresti. Rispetto ai primi mesi dell’anno, ora le cose vanno meglio per te, ma ancora non decollano tutti i progetti e i nuovi accordi lavorativi. Questo succede perché il periodo che stiamo vivendo è piuttosto difficile, ma anche perché hai Saturno in opposizione. Secondo l’oroscopo nei prossimi mesi vivrai ancora momenti d’incertezza, pur sapendo che la tua attività in realtà sta procedendo come speravi.

Oroscopo Sagittario

Impegnati a organizzare una Pasqua tranquilla. In questi giorni, secondo l’oroscopo, stai mettendo in discussione il tuo rapporto amoroso. Cerca di lasciarti andare di più con i sentimenti, solo così starai meglio! Ti aspettano belle emozioni da vivere con la persona giusta.

Oroscopo Capricorno

Stai recuperando terreno nonostante le difficoltà circostanti. L’oroscopo ti invita a non prendere decisioni nell’immediato, ma piuttosto rimandarle a un momento successivo. L’unico dubbio che ti tormenta ora riguarda dei conti in sospeso per fine aprile. Non dovrai, però, preoccuparti troppo, perché già da maggio troverai la soluzione.

Oroscopo Acquario

È molto probabile che alcuni Acquario stiano vivendo una pausa forzata dal lavoro, ma non tutto è generato dall’emergenza che stiamo vivendo. Già da inizio anno sapevi che qualcosa non funzionava più. Le tensioni che stai vivendo adesso se ne andranno, se sparai trovare il coraggio di fare una scelta di vita definitiva. In amore sono in arrivo novità.

Oroscopo Pesci

In questo momento vivi un contrasto interiore molto profondo. Ti senti dubbioso e non sai come comportarti di fronte agli atteggiamenti stravaganti del partner. Forse dovresti dire chiaramente ciò che pensi, ma non ne sei sicuro e quando arriva il momento giusto ti freni.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!