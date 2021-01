Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: giovedì 28 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata sembra essere migliore! Posso dire che almeno per 48 ore avrai una grande carica di energia anche per quanto riguarda l’amore e le relazioni sociali. Ci sara’ voglia di fare piu’ conoscenze, anche via web, anche grazie ai social, a patto che tu non abbia piu’ quel peso addosso, quella stanchezza, quella esasperazione e quel pessimismo che magari hai vissuto alla fine dell’anno scorso.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In queste 48 ore ti troverai un po’ a disagio. Quindi, raccomando massima attenzione soprattutto se frequenti persone che hanno il potere di farti saltare i nervi. La cosa giusta da fare e’ restare calmi! Se lavori a contatto con altre persone, cerca di mantenere una certa intraprendenza ma anche un buon equilibrio. In amore, fai attenzione alle parole di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se stai aspettando una notizia, un certificato, un qualcosa che possa darti una sorta di nullaosta per affrontare nuovi problemi, al massimo entro il 10 Febbraio arrivera’! Penso proprio che tu abbia già delle buone idee da giocarti. Ma ovviamente, non sottovalutare mai l’amore!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sembra proprio che sia arrivato il momento di farsi sentire, di vivere qualcosa di bello. E tutto sommato questa giornata é abbastanza tranquilla. L’amore riprenderà tra Febbraio e Marzo, quelli saranno i mesi di maggiore vigore nei sentimenti. Posso dire, invece, che in questo periodo e soprattutto in queste 48 ore, bisogna stare un pò più attenti al denaro.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il fatto di avere la Luna nel segno rende ancora più agitato il tuo animo. Quindi, se ci sono persone che, a torto o a ragione, credi siano contro di te, potresti combatterle in maniera molto vivace. Qualcuno dovrà alzare la voce.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per te é molto importante contare sui sentimenti: sbaglia chi pensa che il tuo sia un segno freddo! Tu riesci a dire con le parole quello che altri segni riescono ad esprimere con carezze e baci. In questo periodo senti che é arrivato il momento di confidarti. Sabato e domenica saranno giornate migliori: le relazioni in crisi possono essere recuperate, ma solo se c’é una vera collaborazione da parte del partner!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Queste sono giornate particolari: abbiamo una Luna interessante ma soprattutto anche una gran voglia di rimettersi in gioco! Ricorda che il bello e il cattivo tempo lo facciamo noi stessi, con i nostri atteggiamenti, con la nostra voglia di fare e di combattere! Queste 24 ore iniziano a dare quella sensazione di forza che sarà una costante nel mese di Febbraio. Per quanto riguarda i sentimenti ma anche le scelte di lavoro o di studio, arriva un periodo molto importante!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In queste 24 ore é meglio che tu non dica troppo perchè sai come sei fatto, quando ti trovi in condizioni esasperate sei pronto anche a dire quello che non pensi davvero! Se ti viene voglia di alzare la voce, di mandare a quel paese qualcuno, non dico che devi fermarti ma devi pensare anche alle conseguenze. Almeno fino a tutto venerdì dovrai stare attento ad evitare conflitti, ma soprattutto ad evitare distrazioni!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei in pieno recupero! Mi auguro che tu abbia una gran voglia di amare perché questa é una giornata che probabilmente riesce anche realizzare un piccolo desiderio. Non dimentichiamoci che Febbraio sarà un mese di incontri, di piacevolezze, di emozioni. Molti di voi stanno anche vivendo delle relazioni virtuali, e non posso escludere che al più presto ci sia una grande voglia di liberarsi di tanti pesi. Successo in arrivo dopo una fine del 2020 sottotono!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Se hai deciso di combattere un nemico potresti anche avere dei riscontri. Ricordo che le tue soddisfazioni sono a lunga scadenza, nel senso che non sei tipo da voler ottenere tutto e subito! Le decisioni prese nel tempo sono le migliori. Non sottovalutare l’amore, anche se in questo periodo ritengo che tanti siano troppo presi dal lavoro e abbiano meno tempo per amare. Devi puntare sul fine settimana!

Oroscopo Paolo Fox Acquario