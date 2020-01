Paolo Fox, Oroscopo 23 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 23 gennaio 2020

Giovedì 23 Gennaio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna continua ad essere dall tua parte e se, da una parte, ti dona grande forza, dall’altra ti porta molta stanchezza. Tra ieri e oggi, infatti, ne stai risentendo in maniera particolare. Sarò ripetitivo, ma le stelle dicono questo: sei nel caos più totale, perciò non fare riferimento su nessun evento che ti accadrà o ti è accaduto in questo periodo.

Posso, in parte, tranquillizzarti dicendoti che tra qualche settimana il tuo cielo cambierà. Ora, però, devi fare i conti con tensioni e problemi sul lavoro e nella sfera privata, spesso dovuti al tuo carattere irruente.

Oroscopo Toro

Saturno e Giove favorevoli ti regalano stelle importanti, positive e utili. Devo notare, però, che un paio di giorni fa hai vissuto un momento di grande confusione, che ti ha portato una considerevole dose di nervosismo.

Se stai aspettando una risposta sentimentale da una persona che ti interessa, oppure ci sono tensioni sul lavoro o in famiglia, stai molto attento alle tue prossime mosse!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Senti il bisogno di dire ciò che provi (in positivo o in negativo) alla persona che ami. Solo che, in molti casi, quella persona è lontana. Può esserlo sentimentalmente o fisicamente, ma sempre lontana è.

Se è un fatto esclusivamente psicologico potrebbe, per assurdo, essere più fastidioso. Il fine settimana potrebbe essere il momento giusto per accorciare le distanze.

Oroscopo Cancro

Venere ti sorride, perciò ti senti molto predisposto nelle relazioni con le persone. In particolare, senti una forte esigenza di stare accanto alle persone con cui condividi molte passioni o pensieri. I single potrebbero approfittarne per rendere pubblica una relazione finora rimasta nascosta.

Attenzione, però: Venere sorride a te, ma non è detto che l’amore che stai vivendo sia quello giusto. Quindi, ti consiglio di valutare bene se il tuo partner ricambia pienamente i sentimenti che gli stai dedicando!

Oroscopo Leone

Sei alla continua ricerca di occasioni. L’amore, poi, si sta trasformando in una competizione e questa non è affatto una cosa positiva.

Se stai frequentando un Acquario, Scorpione o Vergine, ti starai accorgendo che non sai più in quale direzione state andando. Ti consiglio di conservare la serenità e, soprattutto, di non esagerare con le spese.

Oroscopo Vergine

Stanno avvenendo molti cambiamenti attorno a te. Certe situazioni, inoltre, sono rimaste in sospeso e troveranno una soluzione solo tra Aprile e Maggio. Se sei in cerca di conferme o risposte, non dovrai aspettare ancora a lungo: arriveranno nel mese di Febbraio.

Fai attenzione agli invidiosi, che sono sempre in agguato e al tuo minimo errore proveranno a metterti contro tutti! Non riusciranno nemmeno a sfiorarti, però, perché hai un carattere forte e le spalle larghe

Oroscopo Bilancia

Nelle ultime 48 ore, a causa di alcune dissonanze planetarie, il tuo umore è diventato nero. La fine di Gennaio ti regalerà una ritrovata voglia di progettare. E’ un fatto assolutamente positivo, anche perché l’inizio di anno è stato all’insegna dell’incertezza e, quindi, pieno di ripensamenti.

Inoltre, la scorsa settimana hai lamentato una forma fisica precaria a causa di un malanno stagionale. Ora, però, ti senti decisamente meglio e sei pronto a gettare le basi per un qualcosa che vedrà la luce in primavera.

Oroscopo Scorpione

Ti trovo piuttosto nervoso. Questo perché non riesci a portare a termine i tuoi piccoli progetti quotidiani, oppure perché ti senti bloccato e incapace di realizzare ciò che desideri. In amore, invece, non vedo grossi ostacoli.

Se hai interrotto una relazione, infatti, è perché tu hai deciso così! Dedica il giusto tempo al riposo…

Oroscopo Sagittario

Vedo una sfera sentimentale non proprio in linea con le tue aspettative: assicurati che non ci siano lontananze o discrepanze e rifletti su cosa desideri. Se c’è un amore del passato che sta tornando, vedo una grande indecisione sul da farsi.

Posso solo dirti di pensarci bene, perché non hai bisogno di ulteriore confusione nella tua vita. La forma fisica non è ottimale.

Oroscopo Capricorno

Ti devo ripetere un concetto che ho già ribadito più volte: le stelle consigliano, ma siamo noi gli artefici del nostro destino! Se lavori per un azienda in crisi, non verrai toccato, se non in casi davvero estremi.

Certo, potresti cercare una sistemazione migliore, ma quello dipende solo da te. La fortuna è dalla tua parte, ma se tu non fai nulla di concreto per ‘sfruttarla’ è un concetto del tutto inutile. Datti una mossa!

Oroscopo Acquario

E’ una settimana di stallo, in cui, sostanzialmente, non sta accadendo nulla di negativo, ma neanche di particolarmente positivo.

Posso anticiparti, però, che nel prossimo fine settimana la Luna ti sorriderà, quindi le relazioni che nasceranno si riveleranno interessanti. Il tuo carattere ribelle ti sta portando a svincolarti da situazioni non più valide…

Oroscopo Pesci

Assieme a Vergine e Bilancia sei il segno che, in questo periodo, sta godendo di maggior forza. E’ una settimana favorevole e tu ne vuoi approfittare per concretizzare con la persona che ti interessa.

Il 2019 si è chiuso con qualche polemica di troppo nella sfera sentimentale, quindi ti consiglio di progettare un bel fine settimana per rinvigorire l’unione col partner.

