Paolo Fox Oroscopo 2019: 12 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi Paolo Fox: giovedì 12 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, giovedì 12 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in esclusiva sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

A te piace metterti alla prova e scoprire sempre nuovi orizzonti. Non è un caso se a volte fai cose che gli altri non fanno, oppure decidi di intraprendere delle strade che gli altri giudicano fin troppo rischiose. Più c’è rischio, più c’è soddisfazione! Ma anche più stanchezza.

Non mi meraviglierei se in questo periodo ti dessero un incarico per qualcosa di nuovo e mai sperimentato o che tu debba iniziare un progetto senza troppe garanzie. Domenica sarà una giornata interessante per i sentimenti.

Oroscopo Toro

Questa parte centrale della settimana aiuta a programmare qualche evento importante che, oltretutto, sarà dominatore del 2020. Lo dico in anticipo, nel prossimo anno il tuo sarà uno dei segni più forti perchè non solo avrai buone stelle ma anche il coraggio di cambiare.

Se le persone, da qualche tempo, ti dicono che non sei più come prima, io non credo che tu debba offenderti. Al contrario, devi essere lusingato da questo tipo di osservazioni!

Oroscopo Gemelli

Alcune giornate sono un pò pesanti, in alcune giornate riemergono trascorsi che vorresti dimenticare! In questi tre giorni, fino a sabato, non solo c’è più nervosismo, ma se qualcosa non va per il verso giusto potresti arrabbiarti e sbattere la porta!

Se sei in attesa di una chiamata, può arrivare tra Novembre e Dicembre, non ora! Settembre e Ottobre sono mesi di osservazione, quindi attenzione a non riversare polemiche dal lavoro all’amore!

Oroscopo Cancro

Da questo giovedì a sabato saranno tre giornate davvero vincenti! In particolare se c’è un progetto da seguire o se bisogna recuperare un rapporto. Nell’ambito del lavoro sono tre giornate utili anche per risvegliare i sentimenti. Tu ami stare in coppia!

Chi non sta in coppia, anche se dice di stare bene da solo, mente a se stesso. Perché il desiderio è insito nel tuo segno! E ogni volta che cambi ambiente, stai male!

Oroscopo Leone

Superata la Luna opposto, ora stai meglio! E la prossima domenica si predispone già da ora come una giornata molto interessante, valida soprattutto per quanto riguarda le vicende di carattere emotivo.

In amore, tra sabato e domenica è possibile un recupero molto forte e posso anche dire che chi lavora con provvigioni e a chiamata avrà un’occasione in più per avere successo. E’ tempo di fare scelte importanti per il proprio futuro!

Oroscopo Vergine

In questi tre giorni, fino a sabato, nonostante il periodo sia buono e predisponga ad un 2020 di successi, potresti sentirti più stanco e nervoso. Le malattie e i problemi sono spesso una sorta di blocco emotivo: ecco quando stai bene hai pura di stare male subito dopo!

Cerca di essere meno ansioso e di vivere questi tre giorni senza farti un problema per tutto.

Oroscopo Bilancia

Tra questo giovedì e sabato c’è una buona luce che dà spazio a buoni progetti. Sono tre giornate interessanti anche per quanto riguarda eventuali piccoli guadagni.

L’unica cosa che mi sento di consigliarti in questo periodo è cercare di recuperare energia fisica, perchè nel corso delle ultime settimane ne hai sprecata tanta. I conflitti d’amore vanno risolti entro sabato.

Oroscopo Scorpione

Giovedì e venerdì sono giornate più facili per te: in queste 48 ore hai voglia di dire tutto quello che pensi! Se nelle ultime due giornate c’è stato un peso da sopportare o hai avuto dei problemi, ora puoi recuperare.

Fino a sabato parlare d’amore sarà più semplice, così come rapportarsi in modo migliore alla persona che ami!

Oroscopo Sagittario

E’ probabile che in questi giorni tu senta di avere le mani legate, di non essere nel pieno delle tue capacità. E questo non per carenze personali, ma proprio perchè nell’ambiente circostante ci sono problematiche da superare.

Al momento è meglio non azzardare troppo: conviene attendere Ottobre perchè porterà più semplicità nel fare le cose. In amore devi fare attenzione a storie nate male o troppo difficili da gestire.

Oroscopo Capricorno

Ora puoi fare quello che desideri ma soprattutto puoi dire quello che pensi! Le prossime tre giornate saranno molto interessanti: quelli che hanno un amore da tanto tempo si sentono molto forti e vogliono legalizzare o ufficializzare una storia.

Fino a sabato abbiamo grandi stelle per grandi eventi! Certo, chi è rimasto senza un lavoro o senza un amore forse deve ripartire da zero, ma quantomeno ci sono più stimoli, c’è più coraggio ed audacia!

Oroscopo Acquario

Ora hai un pò più di consapevolezza della tua energia anche sulla base di momenti difficili vissuti ad Agosto. Sai come limitare gli slanci inutili. L’amore può essere importante! Tu cerchi una persona speciale che forse non esiste!

Una persona che sia amica fedele ma soprattutto che non abbia come unico riferimento nella vita di coppia la sessualità, perchè per questo segno è molto più importante il ragionamento che l’attrazione. Progetti importanti con chi ti vuole bene.

Oroscopo Pesci

Con la Luna nel tuo segno, queste giornate di metà mese sono davvero interessanti un pò per tutto. C’è stato un periodo di rallentamento, a cui però seguire un vantaggio già con l’autunno.

Complicazioni e situazioni da gestire con cautela ce ne sono ancora, ma penso che i prossimi tre giorni possano essere molto fruttuosi. In ogni modo il meglio arriva a partire da Ottobre, quindi per ora devi temporeggiare!

