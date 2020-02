Paolo Fox, Oroscopo 28 febbraio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 28 febbraio 2020

Venerdì 28 febbraio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sei in una fase di recupero a livello sentimentale, ti senti più forte, al punto che anche se chiudi una storia lo fai serenamente. Per quanto riguarda il lavoro puoi avanzare richieste.

Oroscopo Toro

Anche se ci può essere qualche discussione, alla fine risulti vincente. Ti senti attratto da una persona speciale. Sul lavoro le cose stanno per mettersi al meglio, è facile che a breve tu abbia una buona notizia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sentimenti sotto una buona stella: se sei single gli incontri sono favoriti ed è facile che possa nascere o rinascere qualcosa di intrigante. Per quanto riguarda il lavoro potrai ottenere buoni risultati.

Oroscopo Cancro

La Luna dissonante consiglia di non fare scelte azzardate, neanche in amore. Oggi è una giornata un po’ sottotono. Sul lavoro qualcosa sta per finire, ma ci saranno nuovi inizi, più interessanti.

Oroscopo Leone

Giornata positiva grazie all’influsso della Luna in ottimo aspetto. Potrai verificare i tuoi sentimenti. Sul lavoro questo è il momento di dare il massimo, ma cerca di non agitarti.

Oroscopo Vergine

Giornata sottotono in amore, oggi potrebbe esserci qualche tensione perché tu sei un po’ troppo critico verso gli altri. Anche sul lavoro potrebbe nascere qualche contrattempo, è una giornata nervosa e stancante.

Oroscopo Bilancia

Cerca di tenerti lontano dalle complicazioni. Oggi rischi di passare dalla parte del torto anche se hai ragione. Sul lavoro possono arrivare buoni risultati, ma attenzione ai soldi.

Oroscopo Scorpione

Cerca di non pensare al passato ma guarda oltre. Le storie che finiscono sono quelle inutili. Sul lavoro cerca di analizzare quali sono le tue esigenze per poter fare programmi precisi per il futuro.

Oroscopo Sagittario

Hai la Luna dalla tua parte: sei sensuale e affascinante. Cerca però di non essere ipercritico o troppo aggressivo. Per quanto riguarda il lavoro, avresti bisogno di una pausa rigenerante che ti faccia ripartire con più slancio.

Oroscopo Capricorno

Oggi devi essere cauto in amore, ma domani si recupera. Se devi fare scelte importanti in amore meglio aspettare la fine del prossimo mese. Sul lavoro oggi possono esserci dei ritardi o dei contrattempi. Cerca di non prendere decisioni affrettate specie se si parla di soldi.

Oroscopo Acquario

Bella questa giornata a livello di emozioni, con la Luna che ti protegge. Attenzione però a non essere troppo polemico. Giornata importante anche sul lavoro.

Oroscopo Pesci

L’amore vive una fase di recupero, a patto che tu no ti fissi con il passato, perché potresti bloccare le cose belle del presente e del futuro. Sul lavoro si sta recuperando un po’ di serenità.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!