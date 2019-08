Paolo Fox Agosto 2019: venerdì 30 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi di Paolo Fox: venerdì 30 agosto 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 30 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Avere buone stelle significa anche sfruttare il momento giusto! E mi auguro che nelle prime due settimane di Agosto abbiate completato un progetto di lavoro e ora possiate cercare più spazi con la persona che amate!

In queste 48 ore, venerdì e sabato, devi pensare al denaro: se lavori a provvigioni potresti guadagnare qualcosa in più. Arrivano soldi, per vari motivi!

Oroscopo Toro

Queste del 30 e del 31 sono giornate importanti perchè abbiamo pianeti di grande forza e un Saturno sempre ottimo! Chi deve iniziare un progetto o magari deve scrivere qualcosa di ispirato, riceverà successo e consensi. Il successo non lo portano le stelle, ma le nostre capacità!

In questo periodo molti di voi hanno finalmente la possibilità di emergere: e quindi, il consiglio che vi do è rimboccatevi le maniche! E questo vale anche per l’amore!

Oroscopo Gemelli

In questo weekend arriva un pò di agitazione. Queste sono stelle che io chiamo di test: possono farti capire se un amore è vero, se ci sono problemi nel lavoro. E questo mi pare importante perché in questi giorni potrebbe emergere un problema, potresti renderti conto di qualcosa che non avevi ancora notato.

Forse più semplicemente sei un pò arrabbiato perchè ti trovi messo in disparte. Dall’anno scorso sono capitate molte cose: i più forti resistono, gli altri devono riconquistare un posto al sole!

Oroscopo Cancro

Questo fine settimana è particolarmente attivo anche se domenica potrebbe esserci un piccolo stop, una flessione. C’è da dire che queste 48 ore in arrivo possono essere un pò complesse nel rapporto con gli altri. Ci vuole prudenza e attenzione anche in amore.

Se devi parlare con una persona, sarà meglio essere molto schietti perchè si possono ricucire certi strappi del passato. Chi ha avuto un problema al lavoro, in questo weekend può trovare la soluzione. I viaggi restano favoriti!

Oroscopo Leone

A volte è proprio l’impulsività che crea problemi nella tua vita! Qualche volta ti sei lasciato andare ad un progetto, ad un amore, senza pensare troppo a quello che facevi, salvo poi tornare sui tuoi passi. Domenica sarà una giornata molto interessante proprio per parlare di sentimenti.

Chi può guadagnare di più a seconda delle provvigioni, ma anche chi deve superare un esame entro Settembre, potrà vincere grazie alla preparazione!

Oroscopo Vergine

Come al solito, vuoi sempre analizzare tutto nel dettaglio! Sappiamo che tu fai lavorare molto la mente: quante volte una persona ti attrae per il suo aspetto fisico ma poi ti fermi perchè pensi che non abbia la mente giusta per te!

In questi giorni puoi sottoscrivere accordi e contratti, puoi ricevere una chiamata o commissione. Insomma, qualcosa si muove!

Oroscopo Bilancia

La confusione regna sovrana nella tua vita lavorativa. Però, al momento stai riscoprendo il gusto di fare quello che desideri! Per certi versi, questo è un periodo rivoluzionario, quindi conta meno quello che pensa la gente! Se c’è da completare un accordo o trovare nuovi equilibri, stavolta decidi tu!

Consiglio di fare attenzione ad una persona Ariete o Capricorno, perchè in questi giorni potrebbe avercela con te e sperare in un tuo fallimento!

Oroscopo Scorpione

Per i sentimenti è un periodo importante: chi ha una storia la conferma! E Settembre sarà un mese redditizio; con Vergine e Capricorno potresti stabilire buoni patti anche per il futuro. E’ un fine settimana utile in attesa di una Venere che tornerà favorevole entro tre mesi.

Entro fine anno ci saranno novità anche nel lavoro. Purtroppo, in questo periodo stai vivendo tensioni. Spesso, anche quando stai bene cerchi sempre qualcosa che non va!

Oroscopo Sagittario

Venerdì e sabato sono giornate di test, come lo saranno per altri segni. Se c’è un problema salterà fuori, se c’è qualcosa da dire non resterai certo in silenzio!

Il consiglio che posso darti è quello di rimandare tutto a lunedì, perchè potresti rovinarti il weekend con arrabbiature, nervosismo e complicazioni inutili. Non fare le ore piccole!

Oroscopo Capricorno

Dipende dal tipo di attività che svolgi, ma in ogni caso, in vista dell’autunno e ancor di più dell’inizio del 2020, ci sarà un progetto di grande importanza che ti metterà ancora più in luce! Miglioramenti! Certo è che chi ha la possibilità di mettersi in proprio lo ha già fatto.

Naturalmente, i risultati dipendono sempre dalla preparazione, ma anche dal luogo in cui si svolge la proprai attività, dalle idee. In ogni modo, le stelle indicano il momento migliore per muoverci: qualcosa si è già mosso, altri lo fanno a breve!

Oroscopo Acquario

In questo fine settimana ti trovo in crescita. E domenica sarà una giornata davvero effervescente! Devo dire che questo periodo hai una forte creatività: e quindi tutte le idee che arrivano sono benvenute! A Settembre certi amori potrebbero finalmente decollare!

In questo momento è la situazione soldi ad essere un pò bloccata, tanto che tempo fa ho spiegato che qualcuno potrebbe dover mettere a posto i conti o magari risparmiare lavorando in casa. Attenzione a qualche piccola problematica che può riguardare la burocrazia.

Oroscopo Pesci

Come detto anche per altri segni, queste sono giornate particolari: nel senso che se c’è qualcosa che deve scoppiare, lo farà! Una rissa verbale, un problema scottante, magari una verità nascosta: insomma, in queste ore salta fuori qualcosa!

Dunque, usa prudenza nei rapporti con gli altri, specialmente con certi segni che al momento vivono grandi perplessità come Gemelli e Sagittario. Ci vuole un pò di pazienza.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!