Oroscopo oggi di Paolo Fox: lunedì 2 settembre 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 2 settembre 2019. Immancabile anche per il mese di Settembre l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

E’ arrivato Settembre, il mese delle sfide! Per qualcuno sono già chiare, evidenti, per altri sono in corso di sviluppo. C’è da dire che quello che nasce in questo momento consente di mettere alla prova la tua capacità di azione.

Settembre potrebbe essere il mesi in cui inizi a fare un nuovo lavoro, in cui inizi a pensare ad un nuovo progetto. I sentimenti sono valorizzati! E le storie nate ad Agosto possono continuare bene.

Oroscopo Toro

Nuova settimana che parte con Urano che continua il transito nel tuo segno: è il pianeta delle grandi novità che in qualche modo dovrai affrontare! C’è chi desidera questi cambiamenti e chi invece li vivrà come una forzatura.

Quindi, novità di casa, di lavoro! Chi ha un problema con la burocrazia, con i soldi potrà risolverlo entro l’autunno. L’amore vince ogni sfida!

Oroscopo Gemelli

Molti di voi stanno aspettando che passi questa turbolenza planetaria creata da Giove, che in qualche caso ha portato un blocco nel lavoro, in altri casi semplicemente rabbia per non essere stati ascoltati.

Per fortuna l’autunno porta eventi e soddisfazioni, ma fino a Novembre bisogna registrare uno stato di ricerca di nuove opportunità non ancora chiare, non ancora consolidate. In amore tutto questo può generare fastidi: attenzione a polemiche inutili!

Oroscopo Cancro

E’ un lunedì sottotono ma si recupera già da martedì. Ho spiegato più volte il valore di questo Saturno opposto che però non ti blocca! Puoi fare grandi cose, anzi, puoi essere chiamato a fare opere importanti. Già dall’anno scorso ci sono state novità per qualcuno; però tutto costa fatica e poi non si riesce a stare in equilibrio, perchè un’opposizione del genere significa lotta.

Siccome di solito non sei un grande lottatore, il fatto di dover sempre guerreggiare contro i mulini a vento provoca inevitabilmente un senso di agitazione che deve essere tenuto sotto controllo.

Oroscopo Leone

Comandi tu! Come avevo già scritto nelle mie previsioni del 2019, per quelli che hanno la possibilità di prendere le redini di una situazione in mano, è un periodo davvero utile. Giove è in ottimo aspetto ma questo pianeta ha anche una scadenza: Novembre!

Quindi, se hai in mente cose importanti, devi sbrigarti per ottenere il massimo! C‘è da dire che questa è una giornata interessante poi tra martedì e mercoledì ci sarà un pò di calo fisico!

Oroscopo Vergine

E’ un periodo stabile, uno dei più importanti della tua vita! E continuerà per tutto il 2020! Avere grandi stelle non significa avere grande successo, ma avere grandi potenzialità. Quelli che possono sfruttare un lavoro o tornare a vivere serenamente devono farlo, e inutile pensare ad amori finiti.

Se hai la persona giusta al tuo fianco, invece, questo momento permette addirittura di sposarti, di convivere. Negli ultimi due mesi sono già nate novità: è tempo di riscatto!

Oroscopo Bilancia

E’ un lunedì ancora interessante perchè la Luna si trova nel tuo segno! Hai voglia di allontanarti da un passato che è stato davvero complicato da gestire. Ma ci sono troppe tensioni attorno. Ricordi quando dicevo che stai vivendo in un ambiente familiare o professionale non proprio chiaro?

Ecco, il maggiore sforzo degli ultimi tempi è stato quello di mettere pace, è questo il tuo mestiere! Sei una persona molto diplomatica ma ultimamente anche tu hai perso la pazienza! In amore serve prudenza.

Oroscopo Scorpione

La Luna sarà nel tuo segno da domenica: so che hai vissuto un Agosto un pò particolare, e specialmente le prime due settimane hanno creato vari problemi. Sei reduce da una fase un pò stancante ma ci sono talmente tante buone prospettive in vista del prossimo anno che sarebbe davvero un peccato fermarsi adesso.

Si può iniziare anche a lavorare in maniera più sicura, con l’aspetto positivo dei pianeti si può fare qualcosa in più. Resta il problema di chi vuole cambiare vita, fare altri lavori. Occupati di altro! Con un pò di coraggio, riuscirai a portare avanti nuovi progetti!

Oroscopo Sagittario

Questo periodo confuso durerà al massimo fino alla fine di Settembre! Evidentemente alcuni lavori non sono stati confermati oppure in questi giorni devi fermarti a riflettere. E quando certe cose non ti vanno bene, inizi a viaggiare, a muoverti, a stare tanto tempo fuori casa.

Spero che tu abbia vissuto momento di libertà! In questo momento, invece, sarà utile rendersi conto che le cose stanno cambiando. Agire di conseguenza, e magari senza riflettere troppo, può rappresentare un problema!

Oroscopo Capricorno

Vivi una stagione di grandi emozioni, in attesa di un vero e proprio ritorno di scena! Qualcuno ricorderà la scorsa primavera come ad una stagione difficile: chi ha vissuto una crisi in quel periodo ora recupera. E anche se per ora è dietro le quinte, come dicevo poi tornerà di scena già a partire dal prossimo anno.

Al momento c’è ancora un pò di tensione ma nulla di grave: evidentemente anche le nuove responsabilità possono pesare. In amore hai più voglia di stare con il partner o fare nuove ricerche!

Oroscopo Acquario

Dal punto di vista fisico c’è tanto da recuperare, anche perchè Agosto ha messo alla prova tutti voi! Qualcuno ha dovuto anche curare un piccolo acciacco, ma ora le cose vanno meglio. Bisogna solo stare attenti al denaro perchè in questo periodo ci sono troppe spese per la casa, per un cambiamento che hai in mente.

Ma non bisogna spendere soldi prima ancora di averli guadagnati. Sabato e domenica saranno giornate migliori per i sentimenti!

Oroscopo Pesci

E’ un lunedì interessante, è un inizio di settimana valido, anche se al momento sei un pò sotto osservazione. In questi giorni avevo spiegato che ci sarebbe stata una sorta di disagio da affrontare, che sarà superato nella seconda parte di Settembre.

L’autunno sarà da vincitori ma in questi giorni potresti sentirti messo da parte. C’è qualche problema nell’ambiente che frequenti, sembra che qualcuno sia contro di te! Ritardi.

