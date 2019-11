Paolo Fox, Oroscopo venerdì 8 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox, Oroscopo di venerdì 8 novembre 2019

Venerdì 8 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri.

Oroscopo Ariete

Questo è un buon fine settimana perchè la Luna passa nel tuo segno: e dopo un mese e più, finalmente non è più contraria! Tuttavia avere Marte in opposizione significa che sei sempre preso nel ‘calderone’ di una serie di azioni e situazioni non facili da sbrogliare. Qui molto dipende dall’età, delle circostanze.

Chi ha un contenzioso legale o deve difendersi da un’accusa sembra sottoposto a grande stress. Una buona notizia, Venere ha iniziato un transito importante, e questo significa che non mancano consensi, che l’amore puo’ essere con te!

Oroscopo Toro

Le coppie che hanno fortemente discusso il mese scorso ora pare che siano molto più tranquille, perchè Novembre è un mese in cui non c’è più Venere opposta. Certo, rimangono sempre piuttosto difficili le condizioni a livello di contatti con gli altri, perchè tu puoi dire cose che magari altri non pensano.

In generale è un periodo che riallaccia situazioni interrotte nel passato. Questo fine settimana invita ad un pò di cautela per quanto riguarda il fisico.

Oroscopo Gemelli

Credo che qualcuno mi darà ragione se dico che le ultime 48 ore sono state veramente pesanti. E quindi, ben venga questo venerdi perche’ credo che questo fine settimana sia positivo! Certo puo’ esserci qualche momento di nervosismo, qualche dubbio, ma va sicuramente meglio!

Chi ha rapporti col segno dell’Ariete ha più voglia di fare, di costruire. Se qualche tempo fa sei stato oggetto dell’attenzione di altri perchè sei stato male, ora potresti essere tu di aiuto a qualcuno che non sta bene!

Oroscopo Cancro

In questo fine settimana ti sentirai molto nervoso: il tuo segno è governato dalla Luna. E sappiamo che la Luna ha delle fasi; quando è piena illumina a giorno la notte, quando è nuova non si vede e tutto resta buio!

Questo è un pò quello che vivi giornalmente: a volte tutto sembra difficile mentre a volte tutto è chiaro, luminoso. In questo weekend attenzione alle ombre che potrebbero occupare buona parte delle tue emozioni: in amore ci vuole prudenza!

Oroscopo Leone

Le storie cambiano a seconda delle persone, a seconda dell’età. Posso dire che questo fine settimana nasce con Venere e Giove favorevoli: molti avranno la gioia di sentirsi più passionali!

Ora bisogna capire che sta al tuo fianco, chi ha la possibilità farti vincere una sfida: sono tre giorni utili per le relazioni, per fare incontri piacevoli. Rispetto agli inizi della settimana, dovresti sentire molta più energia addosso!

Oroscopo Vergine

Non posso dire che Novembre sia il mese dell’amore, se mai questo è il mese più importante per mettere a posto questioni legali, finanziarie e personali. Anche se è probabile che chi ha una causa in corso non abbia risposte prima di Dicembre.

Le giornate del weekend vedono una Luna dissonante che impatta soprattutto sulle questioni economiche. Ecco perchè se devi fare una scelta e sistemare anche questioni familiari, bisogna parlare con chiarezza e determinazione. In amore non fare il passo più lungo della gamba!.

Oroscopo Bilancia

Questa Luna in opposizione nel fine settimana invita a non strafare, a non essere troppo agitati, perche’ tra venerdì e domenica potrebbero esserci complicazioni, potrebbero nascere tensioni.

Pare che ci sia anche qualcosa da rivedere in famiglia, soprattutto se alcune spese sono rimaste in sospeso. Se ci sono state polemiche forse sarà meglio tornare sui propri passi e non essere troppo drastico nei giudizi!

Oroscopo Scorpione

In questo fine settimana sei davvero forte! E molti di voi dovrebbero già aver vissuto una bella emozione. Certo il lavoro ha comportato prove pesanti, però se ad Agosto eri in dubbio sulla prosecuzione di un’attività, adesso quanto meno sai come deve andare, sai cosa devi fare.

Fine settimana di successo personale: amore sempre piu’ intrigante! E tra l’altro, le grandi crisi di Agosto sono superate, con la stessa persona o con un’altra!

Oroscopo Sagittario

Questo fine settimana porta un miglioramento nelle relazioni sentimentali, nei rapporti con gli altri.

Questi tre giorni mi piacciono molto perche’ possono regalarti quella intraprendenza che è comunque già radicata nel tuo segno ma che nelle prossime ore sarà ancora più importante ed evidente. Potrai stabilire nuovi rapporti, vivere novità e belle emozioni!

Oroscopo Capricorno

Sei una persona forte, tutti sanno che sei incrollabile! Però in questo fine settimana pare che l’energia sia minore e allora nei rapporti con gli altri e nelle relazioni interpersonali c’è qualcosa che non va.

Sono tre giorni che vedono un pò di ruggine, che vedono tornare una certa tensione anche nei rapporti con un ex. Se devi fare certe cose potrebbe esserci un ritardo!

Oroscopo Acquario

Incontri fortunati, emozioni possibili: tra questo venerdì e domenica tutto è più facile! Al limite puoi anche ricucire anche uno strappo.

C’è da dire che con Venere e Marte in ottimo aspetto si può anche recuperare forma fisica: chissà quanti di recente sono stati male oppure hanno dovuto anche risolvere un problema personale! I rapporti di lunga data sono da rinvigorire, ma forse i rapporti nuovi sono da preferire!

Oroscopo Pesci

E’ un fine settimana discreto anche se un pò costoso, forse per uno spostamento, per un viaggio. Ci sono uscite di denaro da contenere. In amore, più che altro manca la presenza di una persona: persino i conviventi (per motivi di lavoro o altre situazioni parallele) non riescono a vedersi quanto vogliono.

Chi ha una storia clandestina, in questo mese di Novembre risente maggiormente della fugacità del periodo. Attenzione a storie del passato!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!