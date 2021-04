Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di venerdì 30 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 30 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata particolare perché estremamente nervosa. Sappiamo che in questo momento stai partendo da zero, stai ricostruendo la tua vita! E in certi casi stai cercando di mettere a posto il fisico, debilitato da due anni piuttosto pesanti

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questi ultimi giorni puoi avere ricevuto un bel premio o comunque una piccola gratifica. Ricordo che il tuo é un segno che vuole sempre avere conferme, soprattutto in amore, e non bisogna dimenticare anche che Venere é in aspetto buono.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Darei tre stelle su cinque nel senso che é una giornata che puo’ iniziare in maniera piuttosto polemica, nervosa, pero’ Giove e Saturno in buon aspetto indicano che c’é tanta voglia di fare, soprattutto per quanto riguarda i nuovi progetti che richiedono creatività.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ un fine settimana un po’ sotto pressione! In questi giorni é normale sentirsi stanchi e rinverdire qualche polemica, specie nelle giornate di sabato e domenica. Per cui, se vedi che qualcosa non va, forse sarebbe il caso di parlare in questa giornata senza trascinare inutili tensioni alle prossime 48 ore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Tu non ti arrendi mai! Pero’, se in amore c’é una situazione che non é più gestibile, se ci sono delle contrarietà non facilmente risolvibili, forse é il caso non dico di gettare la spugna ma quanto meno di non perdere ulteriore tempo

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Devo dire, comunque, che sabato e domenica saranno giornate migliori. Ecco perchè nel complesso devo parlare di un weekend importante con un picco massimo per domenica.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Cerca di organizzare tutto quello che ti interessa in questa giornata perché poi sabato e domenica si batte la fiacca, non certo per colpa tua! Va detto che ci sono situazioni che ogni tanto vanno gestite con prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo fine settimana devi cercare di mettere da parte l’orgoglio ferito e soprattutto cercare di sorridere. In questo periodo credo che molti di voi più che il grande amore della vita stiano cercando semplicemente persone serene, che facciano sorridere!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Luna nel segno con Giove e Saturno in buon aspetto! Questo puo’ indicare non solo una certa forza che riguarda anche i rapporti interpersonali ma anche il desiderio, che ricordo spesso, di ritornare a fare una vita un po’ più divertente.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo é un fine settimana che permette di riorganizzare alcune cose che sono rimaste in sospeso, tanto più che anche Venere é in buon aspetto. Allora, se come credo gli inizi di questo mese sono stati molto pesanti per l’amore, per le questioni personali, legali ed economiche, adesso puoi arrivare ad un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Stai vivendo quest’ultima parte di Aprile in maniera molto pesante; per fortuna questo é l’ultimo giorno di un mese che da circa una settimana ha provocato solo dissensi, disagi, e forse anche qualche dispiacere, un allontanamento. Forse hai ricevuto una notizia poco serena, una persona si é allontanata oppure devi semplicemente fare fronte a molti problemi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ogni tanto é normale sentirsi un po’ stralunati, fuori gioco! In realtà la tua esigenza di amare é altissima in questo periodo, pero’ é mancato qualcuno; e da diverse settimane é probabile che tu sia un po’ giù di corda oppure hai dovuto vivere una grande tensione interiore.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!