Paolo Fox, Oroscopo 3 aprile 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Venerdì 3 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l'amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Molti Ariete saranno nervosi. Non siete capaci di nascondere le vostre emozioni e quando vi disturba qualcosa oppure avete dei problemi in famiglia ve lo si legge immediatamente in volto. Dovreste provare a essere più prudenti.

Oroscopo Toro

In questi giorni state ritrovando la vostra energia. Non demordere mai è un tratto distintivo di voi Toro e mai come adesso sarà essenziale averlo. Anche se non tutti crederanno in voi, vi invito a procedere e non lasciarvi intimorire dalle critiche.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ora ritornerà nei Gemelli una gran voglia di emozioni. Vorrete stringere nuovi contatti o rispolverare un vecchio amore. Nonostante le restrizioni che stiamo vivendo, non bloccatevi. Usate piuttosto i social!

Oroscopo Cancro

La Luna potrebbe rendervi ipersensibili. In questi giorni vi sentite senza punti cardinali, vi manca un riferimento in famiglia. È vero, i rapporti con gli altri non sono al top, ma vi anticipo, a breve, una ghiotta occasione in arrivo. Non fatevela sfuggire!

Oroscopo Leone

Saturno il regolatore è in opposizione e, senza indugio, punta a tutte le vostre fragilità. Dovrete liberarvi al più presto di ciò che vi pesa nella vita: relazioni logore, emozioni negative e via dicendo. C’è una situazione che vi preme in modo particolare, ma ora è il momento di trovare delle soluzioni che vi sgravino delle enormi responsabilità sulle vostre spalle.

Oroscopo Vergine

In arrivo una bella sorpresa per chi ha le mani in pasta in un progetto. I tempi non permettono un grande raggio d’azione, ma voi, nati in Vergine, avete la capacità di non fermarvi anche di fronte alle difficoltà più grandi. Le stelle, per questo, sapranno premiarvi!

Oroscopo Bilancia

In queste giornate vi sentite un po’ giù di corda. Forse dovrete scontrarvi con qualcuno. Anche se voi disapprovate le critiche, adesso è l’occasione giusta difendervi da chi vuole imporsi continuamente su di voi. Siate cauti.

Oroscopo Scorpione

Se c’è una questione lasciata in sospeso, vi suggerisco di chiarirla prima del fine settimana, perché poi dovrete fare i conti con un piccolo rallentamento.

Oroscopo Sagittario

Venere in conflitto non favorisce le relazioni sentimentali. Sarà così per tutto aprile e maggio e possibili controversie riguarderanno ogni tipo di relazione: sia quelle nate da poco che le storie di lunga durata. Fate attenzione! Forse qualcuno di voi ha dovuto rivedere, in questi giorni, un progetto lavorativo.

Oroscopo Capricorno

L’opposizione della Luna potrebbe portare deidisagi nei rapporti con gli altri. Le previsioni di questa giornata vi invitano alla pazienza, anche se ora voi vorreste già avere tutte le soluzioni a portata di mano.

Oroscopo Acquario

Dovreste sforzarvi di non fermarvi al presente, ma di guardare al futuro. Saturno, il revisore, vi obbliga a cambiare tutto, a partire dalle vostre regole di vita. Cominciate ad assecondare questa spinta, altrimenti rischierete di venirne travolti.

Oroscopo Pesci

Vi consiglio di andare con i piedi di piombo di fronte a un nuovo amore. Voi Pesci tendete a idealizzare la persona che vi piace e, molto spesso, cadete in delusioni enormi. Provate a non illudervi questa volta o vi ritroverete a soffrire di nuovo!

