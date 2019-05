Oroscopo 2019 di Paolo Fox: venerdì 24 maggio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox, Oroscopo di oggi: venerdì 24 maggio 2019

Oroscopo Ariete

Arrivano 48 ore interessanti, utili anche per rivedere una storia d’amore, per vincere una sfida. Mercurio e Sole sono favorevoli e questo vuol dire che i viaggi contano, che gli spostamenti sono di rilievo. E c’è anche una grande voglia di fare cose nuove. Potresti ottenere qualcosa di più o magari potrebbe arrivare una proposta nuova.

Tutto quello che resta in movimento può essere di riferimento: un’occasione può nascere altrove, affari e relazioni sono più fortunati se nascono fuori dal solito ambiente.

Oroscopo Toro

Venerdì e sabato sono due giornate in cui dovresti tenerti lontano da qualsiasi tipo di polemica e di agitazione. Domenica sarà una giornata migliore, ma queste 48 ore portano piccoli fastidi.

Se, come è possibile, vuoi portare avanti un progetto o da poco hai iniziato un recupero psicofisico, è probabile che tu debba fare i conti con un momento di stress oppure che tu debba discutere in maniera molto efficace con una persona che non fa il proprio dovere. Chi ha delle responsabilità sarà richiamato all’ordine!

Oroscopo Gemelli

Bisogna ricordare che questa è stata ed è una settimana importante, perchè Sole e Mercurio hanno iniziato un transito molto efficace che rappresenta innanzitutto soluzioni o mediazioni sul lavoro. Se ci sono perplessità, la cosa migliore da fare è temporeggiare, salvo poi prendere delle decisioni più efficaci alla fine del mese. Queste 48 ore sono importanti anche per ritrovare i sentimenti, e lo dico in modo particolare a tutti quelli che non per colpa propria ma per colpa degli eventi, si sono un pò troppo isolati oppure hanno dovuto risolvere troppe complicazioni.

Se c’è una causa una questione legale in corso potrai venirne a capo solo con un compromesso. Noto anche una tua reticenza rispetto ad alcune proposte che ti hanno fatto ma che non ritieni interessanti. Dispute con un’assicurazione o con un ente per farti dare ciò che ti spetta!

Oroscopo Cancro

Questo è un fine settimana interessante, e specialmente domenica ci sarà una bella complicità delle stelle. Ricordo che mentre gli inizi di Maggio sono stati polemici per l’amore, ora tutti quelli che possono contare su una persona piacevole ovviamente sono facilitati e hanno più voglia di stringere un patto d’amore a lunga scadenza.

E’ un ottimo oroscopo da questo punto di vista anche perchè entro tre mesi si potrebbero aprire nuove speranze anche per chi è solo: conoscenza speciali, novità. Attenzione invece nelle relazioni che sono finite da tempo: Ariete e Bilancia sono segni che potrebbero essere poco chiari con t.

Oroscopo Leone

Tutti quelli che hanno un problema d’amore, in questo weekend dovrebbero essere più cauti. Oltretutto, qui ci sono persone che devono capire cosa pensano davvero di un amore, visto che dalle fine di Aprile ci sono state emozioni importanti che ora sembrano sfumare. Nella migliore delle ipotesi, anche se sei molto innamorato di una persona, in questi giorni potresti vederla meno o essere lontano per vari motivi.

Attento a chi è troppo assillante con te, proprio per questo motivo potresti improvvisamente cambiare idea nei confronti di una persona, di quel sentimento che fino a qualche tempo fa sembrava totalmente coinvolgente. C’è un calo anche dal punto di vista dell’energia.

Oroscopo Vergine

E’ difficile pensar che tu tradisca, però se nel recente passato ci sono state parecchie tensioni e momenti di grande grave difficoltà, in questo periodo qualcuno si chiederà se non sia il caso di guardarsi attorno. Mi auguro che quest’ottimo aspetto tra Venere e Saturno, in arrivo della prossima settimana, possa portare più stabilità in amore.

Quelli che vogliono sposarsi o convivere avranno qualcosa in più. Con un oroscopo del genere sul piano dei sentimenti, si potrebbe desiderare anche una trasgressione: parlo per le persone che infelici in coppia ormai da troppi anni non hanno il coraggio di dire basta! Per una persona lineare come te, tradire non va bene, ci sarebbe un pentimento subito dopo.

Oroscopo Bilancia

Come dicevo 24 ore fa, spesso mostri una sicurezza che in realtà non possiedi! Intendiamoci, di base hai una grande forza e soprattutto un grande istinto, però hai sempre bisogno di mille rassicurazioni. Sei capace di mostrarti sereno quando invece dentro di te si agitano parecchie emozioni indecifrabili, come ad esempio la paura di non farcela, di non essere all’altezza, una sensazione spesso presente nella tua vita!

Dopo una fase di disagio vissuta tra fine Aprile ed inizio Maggio, ora si può risolvere un problema, ma anche recuperare più forza fisica perchè le ultime tre giornate sono state pesanti.

Oroscopo Scorpione

Confusione totale tra venerdì e sabato, condita da una forte agitazione che potrebbe essere particolarmente dannosa per i legami sentimentali! Se c’è una relazione in cui la lontananza è un problema, queste 48 ore potrebbero far riemergere tutte le provocazioni che nel corso degli ultimi tempo erano rimaste sotto traccia. Quindi, bisogna dare spazio solo alla serenità. Nei limiti del possibile, consiglio di prendere le distanze dai provocatori, da quelle persone che anche non volendo possono creare disagi.

In questo momento, e soprattutto per le prossime 48 ore, un sentimento potrebbe essere tanto coinvolgente quanto respingente! Per quanto riguarda eventuali nuovi incontri o discorsi d’amore, consiglio di rimandare tutto alla giornata di domenica che sarà decisamente più efficace per tutto!

Oroscopo Sagittario

Venerdì e sabato sono giornate un pò più efficienti per i sentimenti, che ultimamente sono stati un pò abbandonati! Qui non si parla di disamore ma solo di mettere in chiaro alcune questioni che riguardano la professione; questo perchè tutto si sta evolvendo ma la maggioranza di voi deve rivedere un accordo di lavoro. In casi eccezionali dovrai ricorrere ad un esperto per dipanare la matassa.

Le relazioni nate alla fine di Aprile sono ancora interessanti, ma ora tutto il settore amore è messo in secondo piano, anche perchè nell’ambito del lavoro e dello studio ci sono notevoli oppositori. Oppure devi semplicemente affrontare un momento di maggiore stanchezza!

Oroscopo Capricorno

Le stelle del weekend sorridono ai sentimenti, e in particolare domenica potrebbero regalare un’emozione in più. Hai bisogno di riferimenti stabili! In particolare se dalla fine di Aprile hai chiuso un rapporto oppure lo hai messo seriamente in crisi. Dopo una grande delusione, ora più che mai hai bisogno di persone vere al tuo fianco! Credo che qualcuno abbia avuto la netta sensazione di essere stato tradito nelle aspettative, ma fortunatamente questo fine settimana garantisce soluzioni e vantaggi per le coppie in cui no c’è stato un blocco definitivo.

E’ un oroscopo molto importante per chi vuole parlare d’amore o anche fare una scelta decisiva in vista del futuro!

Oroscopo Acquario

Nelle prossime 48 ore bisogna affrontare un discorso d’amore con molto coraggio, senza ambiguità. Spesso il tuo segno si lascia andare a momenti di grande ribellione, dice a tutti che chiuderà i rapporti che non funzionano, ma poi, all’atto pratico, rimanda ogni volta il momento di agire. All’inizio della settimana ho detto che queste due giornate sarebbero state importanti per le relazioni d’amore ma attenzione proprio perchè si parlerà chiaro, e quindi potranno anche nascere piccoli tormenti!

Le storie in crisi dovranno essere in qualche modo protette; senza arrivare a questo limite va detto che anche nelle relazioni più interessanti pare che da qualche tempo non ci sia mordente e comunque ogni progetto fatto è stato poi bloccato dagli eventi.

Oroscopo Pesci

Ricordo che la continua agitazione arriva dal lavoro, anche perchè tutti gli accordi in essere sono un pò difficili da completare; in questi giorni devi cercare delle mediazioni ed è probabile che tu senta una minore attenzione rivolta su di te. Se lo ritieni necessario, potresti agitare le acque per far capire quali sono le tue esigenze. In amore, ultimamente c’è stata un pò di lontananza, sia dal punto di vista psicologico che fisico. Per evitare discussioni che non ti va di sopportare ti rendi irreperibile, oppure rimandi in continuazione un discorso chiarificatore.

Chi nelle ultime settimane ha rinunciato ad una storia, deve iniziare a puntare sul periodo futuro che sarà comunque interessante. Anche le amicizie che nascono in questo periodo potrebbero portare qualcosa di più.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!