Oroscopo oggi di Paolo Fox: venerdì 23 agosto 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 23 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

E’ un momento in cui si può investire nel lavoro, ma sempre con un occhio al portafoglio, perchè la dissonanza di Saturno dice che certe situazioni sono in ritardo, che alcuni lavori non sono ancora stati completati. E poi tutta la tua vita è in costruzione!

Questo potrebbe essere diverte per una persona di 20 anni ma estremamente angosciante per chi ne ha più di 40! E’ come se dovessi ripartire da zero.

Oroscopo Toro

Le stelle di questa seconda parte di Agosto sono molto diverse da quelle degli inizi del mese. Pare proprio che tutto stia andando verso di te, che ci sia uno sconfinamento verso una situazione di grande vigore che sarà ancora più evidente nelle prossime settimane.

Con questo Sole favorevole, certe trattative potrebbero concludersi positivamente: è un pò presto per parlare di lavoro? Per molti di voi la risposta è no: anzi, in questi gioir si può programmare un avvenire di successo.

Oroscopo Gemelli

Il fatto che la Luna entri nel tuo segno in questo fine settimana, da una parte è un privilegio ma dall’altra potrebbe essere un problema, perché fa riemergere tutte le tensioni e le problematiche che sono nate negli ultimi mesi. Non è più possibile guardare da un’altra parte! Se ci sono problemi di lavoro, vertenze o questioni legali, ora devi affrontarle.

Comunque, arrivano buone notizie, perchè anche se sei stato privato di qualcosa, da Novembre tutto tornerà a favore. Ma ci vorrà un periodo di pazienza e osservazione, anzichè di azione.

Oroscopo Cancro

Anche quelli che pensavano: c’è l’ho fatta poi si sono resi conti che la gavetta è ancora in corso! Nelle relazioni con gli altri, con i soci, con i collaboratori, entro Ottobre al massimo si deciderà per uno stop! D’altronde, è inutile tentare di portare avanti progetti e situazioni che non sono più possibili. Oltretutto il tuo modo di fare destramente disponibile potrebbe avere autorizzato qualcuno a comportarsi in maniera sleale.

Insomma, persone di cui ti fidavi, non sono più affidabili. In amore, calma piatta! Però non è un oroscopo negativo perchè nei prossimi giorni potresti convalidare un’unione.

Oroscopo Leone

Questo fine settimana può essere molto utile per te che vuoi vincere delle sfide, che vuoi anche riservare agli altri un pò di emozione. C’è da dire che questo potrebbe essere un buon modo per riversare finalmente all’esterno una certa aggressività che finora hai tenuto dentro di te.

Non escludo vittorie e nuove opportunità già dalla prossima settimana.

Oroscopo Vergine

Nonostante il periodo sia buono, questo fine settimana si annuncia un pò agitato. O perchè ci sono persone che remano contro di te oppure perchè devi cercare di risolvere qualche dilemma. Ricordo che il calo fisico è dietro l’angolo!

Quindi, attenzione agli sbalzi di temperature, di clima e anche di umore! In ogni modo, è una giornata che potrebbe creare qualche svantaggio. In amore c’è qualche dubbio da risolvere.

Oroscopo Bilancia

Il fine settimana annuncia un buon recupero: in questi tre giorni ci sarà qualche tormento in meno! L’amore premia, e tra l’altro premierà ancora di più a Settembre, quando Venere sarà finalmente nel tuo segno. Si può ricucire uno strappo!

L’unico vero problema riguarda il lavoro: devi recuperare terreno e magari cercare qualcosa di nuovo perché ultimamente non ci sono state grandi soddisfazioni.

Oroscopo Scorpione

Dal punto di vista emotivo, pratico e lavorativo, ora inizia una grande crescita! E questo anche grazie al cambiamento del Sole che si pone finalmente in aspetto positivo nei tuoi confronti. Che cosa è accaduto nelle ultime 48 ore?

Perchè c’è chi è stato male, c’è chi ha avuto problemi. Ma qualsiasi cosa sia accaduta, con un briciolo di buona volontà si potrà recuperare. Attenzione ancora all’aspetto economico della tua vita.

Oroscopo Sagittario

Attento alle persone che rimangiano le parole, a quelli che avevano promesso tanto e adesso si tirano indietro! Se questa condizione riguarda l’amore oppure se sei tu ad avere un interesse minore per una certa persona, ora devi stare attento perchè questo fine settimana produce un effetto di barriera insuperabile.

Potresti erigere un muro tra te e gli altri. Qualche dubbio in arrivo.

Oroscopo Capricorno

Stai vivendo una fase di recupero, al momento ancora più evidente visto che il Sole torna favorevole. In quest’ultima parte di Agosto, ma soprattutto dagli inizi di Settembre, tutti quelli che hanno buona volontà possono dare spazio a grandi progetti. E’ chiaro che, come si dice, piove sul bagnato!

Chi ha molti soldi può farne di più, chi ne ha pochi al massimo può pareggiare rispetto al passato. In ogni modo, ci sono condizioni migliori nei rapporti con gli altri e non solo!

Oroscopo Acquario

Hai bisogno di libertà! Infatti, spesso nelle relazioni sentimentali scegli la convivenza anziché il matrimonio. E quando ti sposi, col passare del tempo risenti di qualche piccolo problema.

Queste del weekend sono tre giornate importanti per i rapporti interpersonali, per recuperare stima e fiducia in se stessi, ma anche e soprattutto per vincere una sfida. Abbiamo stelle sicuramente milioni rispetto a quelle degli ultimi mesi.

Oroscopo Pesci

Non sei Superman! E se negli ultimi giorni hai dato tanto, è probabile che in questo weekend tu debba rifiatare un pò. Questi tre giorni invitano alla cautela perchè ci sono delle problematiche da risolvere: anche l’aspetto più passionale della tua vita potrebbe essere deludente.

In amore ci vuole un pò di attenzione, soprattutto se da tempo sei attratto da due persone.

